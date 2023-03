Imposto de Renda pode ser declarado pelo 'contador da família'; saiba como autorizar

Uma das novidades lançadas pela Receita Federal para a declaração do Imposto de Renda 2023 é o contribuinte permitir que uma outra pessoa acesse o modelo pré-preenchido para checar os dados, incluir informações e enviar o documento para o acerto de contas com o Leão.

A autorização pode ser feita pelo aplicativo Meu Imposto de Renda e pelo e-CAC (Centro de Atendimento Virtual), que é uma plataforma digital em que o contribuinte tem acesso aos dados da sua declaração do Imposto de Renda. Porém, quem receber a autorização só poderá ter cinco liberações de outras pessoas.

Neste passo a passo, a reportagem mostra como autorizar o "contador da família" a declarar o IR pelo contribuinte, por meio do e-CAC. Pelo aplicativo, não foi possível fazer a simulação devido à instabilidade apresentada durante toda a quarta-feira (15), primeiro dia do envio da declaração.

VEJA O PASSO A PASSO PARA AUTORIZAR OUTRA PESSOA A DECLARAR O IR

1 - Vá ao site do e-CAC e clique em "Entrar com gov.br" no lado direito da tela

2 - Você será direcionado automaticamente ao site gov.br. Você e a pessoa que receberá a autorização precisam ter nível prata ou ouro no site gov.br para que o processo ocorra. Se você não tiver cadastro, clique aqui para saber como criar sua conta

3 - Preencha com seu CPF e senha da sua conta no gov.br e clique em "Entrar"

4 - Com a autorização aceita, você será redirecionado automaticamente ao site do e-CAC; clique em "Declarações e Demonstrativos", que é o quarto item no menu da tela central

5 - Em seguida, clique em "Meu Imposto de Renda", que está no item "DIRPF - Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física", o segundo do lado direito

6 - A página abrirá um pop-up e você clica em "Ok" no aviso mostrado pela Receita. Se aparecer a mensagem "Erro de integração", não tem problema. Você pode ignorar e continuar o processo

7 - O próximo passo é clicar em "Autorização de Acesso", primeiro item de "Serviços do IRPF", que está no lado direito da tela

8 - Você será direcionado para a Central de Autorizações. Para autorizar outra pessoa a acessar sua declaração, vá na aba "Concedida", o primeiro item, e informe o CPF da pessoa a ser autorizada

9 - No campo "Válido até", você coloca a duração desta autorização. O limite é de seis meses

10 - Em seguida, aparecerá a pergunta se você deseja autorizar a pessoa a acessar sua declaração Se o nome estiver correto, clique no botão "Sim".

A autorização poderá ser cancelada. Vá ao campo "Concedida" e clique na lixeira que está do lado direito da tela. O site pergunta se deseja excluir a declaração. Escolha "Sim" ou "Não".

A novidade deve facilitar a vida dos chamados "contadores de família", que são as pessoas que acabam preenchendo a declaração para vários parentes. É o caso de Edilson Conrado Ferreira Junior, vice-presidente do TRC-RJ (Tribunal Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro).

Para Edilson, a autorização deve economizar 60% do tempo que gastava para realizar as declarações. "A [declaração] pré-preenchida te facilita 80% do seu trabalho. Traz os dados bancários, patrimoniais, um monte de informações que você só precisa conferir e ver se está certo. Antes, tinha de preencher tudo a mão", recorda.

Mas ele afirmou que não deve usar o recurso, pois cada CPF só tem direito a cinco autorizações. "No meu caso, não vai dar pelo número que eu faço. Mas para quem tem família menor, cinco autorizações é o ideal", explica.