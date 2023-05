Indústria de MS e representantes europeus querem celeridade para acordo UE-Mercosul

Economia

Setores como o turismo podem ser diretamente beneficiados, além de melhorias em infraestrutura, como hidrovias, ferrovias e estradas

Para atrair cada vez mais investimento privado, o governador, Eduardo Riedel, apresentou as potencialidades de Mato Grosso do Sul para representantes da União Europeia, durante evento na manhã desta quinta-feira (25), realizado no Bioparque Pantanal.

Com a presença de membros de Malta, Bélgica, Suécia, Croácia, Dinamarca, Portugal, República Tcheca, Lituânia, Chipre e Polônia, além do embaixador da União Europeia, Ignacio Ybañes, Riedel destacou características do Estado que vão ao encontro das ideias semeadas por esses países.

Para Riedel, essa foi a oportunidade de evidenciar os processos de desenvolvimento, além dos "trilhos" pelos quais Mato Grosso do Sul deve correr nos próximos anos, mirando o crescimento sustentável com a premissa de ser um "Estado verde", além das dificuldades sociais, para melhor os desvios existentes.

"São 27 estados-membros que participam do desenvolvimento do mundo como um todo, compartilham de valores muito próximos ao que nós temos e é uma honra para nós poder receber esses 12 países aqui no Mato Grosso do Sul e mostrar um pouquinho do nosso Estado", comentou o governador do Estado

O governador esclarece que, a relação da União Europeia com o Mercosul retomou um protagonismo importante recentemente, e ações como a de hoje servem para que empresas da UE possam ter em MS um bom ambiente para investimentos.

"Devemos acreditar e fomentar a esse tipo de iniciativa e o Mato Grosso do Sul, como um estado geograficamente localizado em divisa com Bolívia; Paraguai; próximo da Argentina; com a rota Bioceânica se concretizando num novo eixo de integração regional, vai ter um papel central nisso", pontuou Riedel.

Buscando melhorias

Diante dessa proximidade nos trabalhos, entre União Europeia; governo brasileiro e de demais países membros do Mercado Comum do Sul (Mercosul), Mato Grosso do Sul pode ser extremamente beneficiado.

Para Riedel é apenas uma questão de representantes conhecerem o Estado, para que se sintam a vontade em falar sobre MS para empresas estrangeiras e, assim, atrair novos investidores para Mato Grosso do Sul.

Além de setores como o turismo serem beneficiados diretamente, outros componentes da matriz econômica regional podem crescer, como o de infraestrutura, o qual a União Europeia possui expertise.

"Estamos falando de hidrovia, ferrovia, estradas, todo esse conjunto de Parceria Público Privadas (PPP) que nós estamos levando adiante, a União Europeia tem empresas com muita expertise e podem estar interessados nesses projetos", disse Riedel.

Por fim, o embaixador da UE, Ignacio Ybáñes, explicou que visitas como essa consiste em uma tradição, paralisada apenas enquanto durou o período de calamidade da Covid-19.

"É uma tradição que continuamos a ter, aproveitar uma vez por ano, fazer um grupo com os embaixadores dos Estados-membros e visitar estados diferentes de toda a extensão do Brasil".

Ybáñez faz questão de salientar que, com a retomada das visitas, a escolha de Mato Grosso do Sul não foi à toa, e mostrou diversas áreas de concordância.

"Quanto ao enfoque de MS está dando para sustentabilidade, a transformação verde (que é um desafio para todos nós) e carbono neutro 2030, é um grande desafio para o Estado e pensamos que está na linha correta", disse.

Nesse caminho de desenvolvimento, obviamente, há ainda desafios como é o próprio âmbito digital de Mato Grosso do Sul, formando outra prioridade de trabalho.

"Junto a essas duas grandes prioridades está um tema que, para nós e Estado também, é central, que é esse esforço de não deixar ninguém para trás, grande para transformação das nossas economias; empresas e a forma de convivermos juntos... não pode deixar ninguém para trás. Nesse combate à pobreza extrema, para União Europeia é extremamente valorizado", concluiu.

