Cresce o número de indústrias de cerveja em Mato Grosso do Sul

MS registrou aumento no número de cervejarias e de cervejas registradas - Foto: Agência Brasil

O setor cervejeiro registrou crescimento de 22,2% de 2022 para 2023 em Mato Grosso do Sul, com abertura de duas novas cervejarias no Estado no ano passado.

A informação faz parte do Anuário da Cerveja, divulgado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Conforme o anuário, em Mato Grosso do Sul, até o fim do ano passado, havia 11 cervejarias, enquanto no ano anterior, em 2022, eram nove.

Asn 11 unidades estão distribuídas em três cidades, mas o anuário não informa quais são elas.

No ranking geral, Mato Grosso do Sul se mantém como o 17º estado com maior número de estabelecimentos.

Já com relação a densidade cervejeira por unidade da federação, os dados apontam que Mato Grosso do Sul tem uma cervejaria para cada 250.638 habitantes, sendo o 13º com a maior densidade.

Após a concessão do registro de estabelecimento, é preciso que a cervejaria registre os produtos com que pretende trabalhar.

Quanto a este tipo de registro, o estado tem 138, 18 a mais do que o registrado em 2022, que totalizava 120.

Já quanto as marcas, o aumento foi de 15,44%, saltando de 149 para 172 registradas nas cervejarias do Estado.

A geração de empregos nestas cervejarias teve alta de 47,8%, mas o número de pessoas empregadas é baixo, sendo 34 trabalhadores.

O Mapa explica que há mais marcas do que produtos porque um mesmo registro de cerveja pode contemplar mais de uma marca comercial, sempre que se tratar do mesmo produto, com composição e denominação idênticas, sendo apenas comercializado com marcas comerciais diferentes.

Isso significa que apesar de possuírem marcas diferentes, alguns produtos possuem a mesma composição e, consequentemente, a mesma denominação legal.

Brasil

Em todo o Brasil, o número de cervejarias registradas cresceu 6,8% no ano passado. Isso significa que a quantidade de estabelecimentos saltou de 1.729, em 2022, para 1.847 em 2023.

O estado de São Paulo segue na liderança com a marca de 410 cervejarias, sendo a primeira vez que uma unidade da Federação supera a marca de 400 estabelecimentos registrados no Mapa.

Todas as regiões do país apresentaram aumento no número de cervejarias registradas.

Em relação a densidade de cervejarias por habitantes, o Anuário traz uma cervejaria registrada para cada 109.952 habitantes.

A cerveja segue como a bebida mais registrada no país, com considerável variedade para o mercado de consumo, com 45.648 rótulos. Isso representa um aumento de 6,6% em relação ao total de produtos registrados que havia em 2022, ou seja, 2.817 registros a mais em um ano.

A média brasileira é de 24,7 registros de produtos por estabelecimento.

Importação e exportação

Em relação à exportação de cerveja, houve aumento de 18,6% no volume, alcançando 231.977.494 litros do produto brasileiro exportado.

Ao todo, as cervejas brasileiras foram para 75 países, resultando em um faturamento de US$ 155.788.372.

Os principais destinos são os países da América do Sul, que respondem por 97,8% das vendas externas. O Paraguai é o principal destino da cerveja brasileira, seguido por Bolívia, Uruguai, Chile e Cuba.

Já a importação brasileira de cerveja segue em queda desde 2019.

Os produtos são provenientes de 19 países, sendo a maior quantidade oriunda da Alemanha.