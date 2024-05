Inflação oficial fica em 0,38% em abril deste ano

Economia

Projeto que retira o cultivo de eucalipto da lista de atividades prejudiciais ao meio ambiente foi aprovado pela Câmara, na quarta-feira (08) e segue para sanção presidencial

Entre os municípios do estado Três Lagoas possui a maior área plantada e melhor desempenho econômico no setor Divulgação Governo do Estado

A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei (1366/22) que retira o cultivo de eucalipto da lista de atividades produtoras que prejudicam o meio ambiente. Foram 309 votos favoráveis e 131 contrários à proposta.

Aprovado pelo Senado desde 2022, com a passagem pela Câmara Federal na quarta-feira (08), o projeto segue agora para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Se sancionado, o plantio de florestas para extração de celulose não será necessário que o produtor possua licenciamento ambiental ou precise realizar o pagamento da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TFCA).

A Taxa de Controle e Fiscalização era direcionada ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O órgão utilizava o recurso para controle e fiscalização de atividades consideradas poluidoras ou outras que exploram recursos naturais.

Para o deputado Covatti Filho (PP-RS), que foi relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, o cultivo é uma atividade agrícola sustentável.

"A silvicultura é uma atividade agrícola sustentável e benéfica ao meio ambiente, sendo imprópria sua inclusão no rol de atividades potencialmente poluidoras. A aprovação do presente projeto, portanto, trará melhoras ao ambiente de negócios para o setor de florestas plantadas", destacou o deputado.

Produção em Mato Grosso do Sul

Caso a lei seja sancionada, pode favorecer os produtores que fazem o cultivo da silvicultura (seja pinheiros ou eucaliptos) em Mato Grosso do Sul. Já que o estado está entre os 10 maiores produtores de eucalipto do Brasil, o estado possui cinco municípios entre os primeiros colocados.

Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Entre os municípios que estão entre os mais bem colocados do país, estão:

Três Lagoas (1º);

Ribas do Rio Pardo (2°);

Água Clara (4º);

Brasilândia (5º);

Selvíria (8º);

Com isso, Mato Grosso do Sul é o 1º no ranking em se tratando de exportação de celulose no país, sendo o 3º em áreas de cultivo plantadas, deixando o município de Três Lagoas com desempenho econômico no valor de produção do setor.

Os dados do IBGE apontam que a base florestal sul-mato-grossense corresponde atualmente a 7% do Produto Interno Bruto (PIB) do estado, com dados de 2019, o que corresponde a cerca de R$ 10 bilhões de reais.

Geração de emprego

Além disso, com o crescimento da produção, a indústria ligada ao cultivo é responsável por cerca de 12 mil empregos, sendo que destes, 5,5 mil atuam na fabricação de celulose.

Ainda, conforme a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), em 2019, a exportação de celulose em Mato Grosso do Sul correspondeu a 38%.

Em seis anos, o estado, que representava apenas 10% da produção florestal no país, em 2019 saltou para uma área de 1,13 milhão de hectares de eucalipto plantado, o que representou economicamente R$ 238 milhões, dividindo 31,07% do lucro com o Estado.

Assine o Correio do Estado