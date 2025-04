INSS: 13º antecipado injetará R$ 73,3 bi na economia; veja calendário

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A antecipação do décimo terceiro para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) injetará R$ 73,3 bilhões na economia, divulgou nesta quinta-feira (3) o Ministério da Previdência Social. O pagamento beneficiará 34,2 milhões de pessoas.

A primeira parcela será paga de 24 de abril a 8 de maio. A segunda parcela vai de 26 de maio a 6 de junho. As datas são definidas com base no dígito final do Número de Inscrição Social (NIS) e com base na renda do beneficiário. Quem ganha apenas o salário mínimo começa a receber antes de quem recebe mais que o mínimo.

O decreto com a antecipação do décimo terceiro do INSS foi assinado nesta quinta pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante evento que apresentou o balanço do governo até agora.

Este será o sexto ano seguido em que os segurados do INSS receberão o décimo terceiro antes das datas tradicionais, em agosto e em dezembro. Em 2020 e 2021, o pagamento ocorreu mais cedo por causa da pandemia de covid-19.

Em 2022 e 2023, as parcelas foram pagas em maio e junho. No ano passado, o pagamento ocorreu em abril e maio, como neste ano.

O extrato com os valores e as datas de pagamento do décimo terceiro estarão em breve disponíveis no aplicativo Meu INSS, disponível para celulares e tablets. A consulta também pode ser feita pelo site do Instituto.

Quem não tiver acesso à internet pode consultar a liberação do décimo terceiro pelo telefone 135. Nesse caso, é necessário informar o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e confirmar alguns dados ao atendente antes de fazer a consulta. O atendimento telefônico está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Confira as datas de pagamento das parcelas do décimo terceiro salário

Quem ganha o salário mínimo:





Final do NIS Primeira Parcela Segunda Parcela

1 24 de abril 26 de maio

2 25 de abril 27 de maio

3 28 de abril 28 de maio

4 29 de abril 29 de maio

5 30 de abril 30 de maio

6 2 de maio 2 de junho

7 5 de maio 3 de junho

8 6 de maio 4 de junho

9 7 de maio 5 de junho

0 8 de maio 6 de junho

Quem recebe mais que o salário mínimo:

Final do NIS Primeira parcela Segunda parcela

1 e 6 2 de maio 2 de junho

2 e 7 5 de maio 3 de junho

3 e 8 6 de maio 4 de junho

4 e 9 7 de maio 5 de junho

5 e 0 8 de maio 6 de junho

