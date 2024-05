INSS: Conselho reduz juros do empréstimo consignado para 1,66% ao mês

Conselho de Previdência Social Reduz Juros do Empréstimo Consignado do INSS para 1,66% ao Mês

Nova taxa segue tendência de queda da Selic e entra em vigor após publicação da portaria.

O Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) aprovou nesta segunda-feira (27) a redução dos juros do crédito consignado do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). A taxa para empréstimos pessoais consignados passará de 1,68% ao mês para 1,66%. No caso do cartão de crédito consignado e do cartão de benefício, os juros serão reduzidos de 2,49% para 2,46%. A decisão foi aprovada por 11 votos a 4.

A medida está alinhada com a política econômica da gestão do ministro Carlos Lupi na Previdência Social, que acompanha a recente queda da taxa Selic. O Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu a taxa básica de juros em 0,25%, estabelecendo-a em 10,5%, o menor nível desde fevereiro de 2022, quando era de 9,25% ao ano. As novas taxas entrarão em vigor cinco dias úteis após a publicação da portaria oficializando os novos percentuais.

O empréstimo consignado é uma modalidade de crédito destinada a aposentados e pensionistas do INSS, com parcelas descontadas diretamente do benefício. Os beneficiários podem comprometer até 45% de sua renda mensal: 35% com o empréstimo pessoal, 5% com o cartão de crédito e 5% com o cartão de benefício. As parcelas podem ser pagas em até 84 meses (sete anos).

A decisão de reduzir as taxas de juros gerou debate dentro do conselho. Votaram contra a nova redução representantes da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Confederação Nacional dos Aposentados (Cobap) e Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Representantes dos bancos argumentam que as sucessivas reduções dificultam a oferta de crédito consignado, o que pode levar à suspensão dessa modalidade de empréstimo para aposentados e pensionistas, como ocorreu em março de 2023.

Consulta das Taxas

Para consultar as taxas de juros do consignado, siga os passos abaixo: