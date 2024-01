A arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), superou as expectativas, o que rendeu um total de R$ 320 milhões aos cofres da Prefeitura da Capital. Superando a previsão inicial que era de 28%.

A estimativa inicial da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (Sefin), era de arrecadar R$ 250 milhões com o vencimento da primeira parcela do IPTU e o prazo final para pagamentos à vista, com desconto de 20%.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (Sefin) 50% dos contribuintes optaram pelo pagamento à vista devido ao desconto de 20%. Para à secretária de Finanças e Planejamento, Márcia Hokama, a arrecadação acima do previsto se deve a credibilidade da gestão à população.

Nos primeiros 10 dias de 2023, foram arrecadados R$ 260 milhões. Já o total arrecadado no final do mês novembro, de dezembro de 2022 até o dia 10 de janeiro de 2023, correspondem a um total de R$ 310 milhões.

Atendimentos

Foram 14 mil atendimentos via WhatsApp e por telefone, sendo 2.700 somente no primeiro dia. Na Central do Cidadão foram atendidos presencialmente mais de 1.700 contribuintes, no último dia a estimativa foi de quase 8 mil.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, a Lei Orçamentária Anual (LOA), aprovada no fim do ano passado, prevê o recolhimento de R$ 695 milhões. A Sefin apontou que um total de 415 mil carnês foram enviados aos contribuintes, por meio dos Correios.

O desconto de 20% para pagamento à vista era válido até o dia 10 de janeiro. A Sefin informou que caso o munícipe não tenha recebido a guia via Correios pode emitir pelo portal por meio do seguinte link (https://iptu.campogrande.ms.gov.br/).

Outras formas

Pelo site (https://iptu.campogrande.ms.gov.br/)

Telefone: (67) 4042-1320

Presencialmente na Central de Atendimento ao Cidadão, localizada na Rua Marechal Rondon, 2.655, no centro de Campo Grande

Desconto

De acordo com a Prefeitura de Campo Grande, neste ano, contribuintes que não tenham débitos com a Sefin de qualquer natureza inscritos em dívida ativa, terão até o dia 10 para pagar o IPTU com até 20% de desconto à vista.

Por meio do Decreto nº 15.746, de 14 de novembro de 2023, publicado na edição nº 7.274 do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), o pagamento direto será estendido, possibilitando realizar o parcelamento em até 12 vezes. Aos que optarem pelo parcelamento, o vencimento da primeira parcela ocorre nesta quarta-feira.

Contribuintes com o bônus do IPTU Azul serão beneficiados com 10% sobre o valor do tributo. A concessão do bônus IPTU Azul, conforme o município, ocorre automaticamente no sistema.

Neste ano, o IPTU foi reajustado em 5%, aumento que, conforme a Sefin, equivale apenas à reposição inflacionária.

“O reajuste do IPTU é calculado com base em um decreto que autoriza a prefeitura a fazer a correção da reposição inflacionária, calculada conforme o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial [IPCA-E] de outubro de 2022 a setembro de 2023, e o índice é de exatamente 5%”, explica Márcia Hokama.



A advogada tributarista Raiana Barbosa explica que o Código Tributário Nacional estipula que a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, o valor que ele tem no mercado.

“Na Capital, esse valor é auferido com base em critérios fixados em lei, realizados por meio do manual de avaliação, manual de cadastro técnico, tabela de valores unitários por metro quadrado de edificação e planta de valores genéricos”.

Raiana ainda destaca que sobre o valor venal do imóvel incidem as alíquotas, porcentual que deve ser pago a título de IPTU, que variam de 0,5% a 3,5%.

“Neste ano, o reajuste foi feito com base no IPCA-E, somando 5% sobre o valor do imóvel já lançado no Cadastro Imobiliário, e isso significa que não foram analisados os demais critérios estabelecidos na legislação, sendo realizada a atualização do valor venal tão somente com o índice mencionado, não levando em consideração outros pontos que poderiam acarretar o aumento da base de cálculo do tributo”, detalha a advogada tributarista.

Sem Refis



O programa de pagamento incentivado (PPI), conhecido como Refis, concede descontos de até 90% em juros e multas de débitos de natureza imobiliária e parcelamento de até 60 meses para débitos de natureza econômica.

O já tradicional benefício é concedido pela prefeitura e tem como finalidade ajudar e incentivar os contribuintes a regularizarem seus débitos tributários de natureza imobiliária ou econômica.

Para este ano, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, disse que os contribuintes ainda com débitos não terão nova negociação, em função do disposto na legislação eleitoral.

** Colaborou Evelyn Thamaris



