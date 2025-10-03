Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

PROJETO DE LEI

Isenção de imposto de renda resulta em "salário extra" e atinge 236 mil em MS

Medida aprovada na Câmara vai beneficiar trabalhadores de baixa e média renda e movimentar a economia

Súzan Benites

Súzan Benites

03/10/2025 - 08h00
A aprovação do projeto de lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para quem recebe até R$ 5 mil mensais terá impacto direto no bolso de 236 mil trabalhadores de Mato Grosso do Sul. O número foi estimado a partir dos dados da Receita Federal, divulgados pelo governo federal.

Para estes contribuintes, a mudança equivale a um “salário extra” por ano, já que quem ganha R$ 5 mil deixará de pagar R$ 312,89 por mês em imposto, acumulando R$ 3.754,68 em 2026.

A medida foi aprovada na Câmara dos Deputados e ainda depende do aval do Senado para entrar em vigor em janeiro de 2026. O texto aprovado também reduz o imposto para quem recebe até R$ 7.350 mensais, em um sistema de alívio gradual.

Ao todo, 16 milhões de brasileiros serão beneficiados, com 10 milhões totalmente isentos e outros 6 milhões pagando menos imposto.

Na prática, a nova tabela do IR devolve renda ao trabalhador em um momento de pressão no custo de vida. Com a mudança, quem recebe R$ 5,5 mil passará a pagar R$ 190,47, contra os atuais R$ 436,79. Já um salário de R$ 6.250 terá desconto de R$ 496,48, em vez de R$ 643,04.

Para o mestre em Economia Eugênio Pavão, a correção é um passo importante para recuperar o poder de compra das famílias. “A correção na tabela de isenção do IR é uma demanda da sociedade. A renda líquida das famílias, após desconto dos tributos, tem dois destinos: consumo ou poupança.

Com o aumento da isenção, aumenta o valor disponível para o consumo, possibilitando o crescimento da economia, com mais vendas, mais tributos (sobre o consumo), mais contratações, etc.”, analisa.

O economista explicou que, pela ótica do PIB, o efeito tende a ser multiplicador. “O PIB é calculado pela fórmula PIB = C + G + I + X - M, sendo C (consumo das famílias), G (gastos do governo), I (investimentos), X (exportações) e M (importações).

Desta forma, a correção da alíquota do IR vai estimular a economia, com o crescimento do consumo, pela demanda represada da sociedade”, afirmou.

Segundo Pavão, a medida pode injetar até R$ 25,8 bilhões na economia nacional, revertidos em consumo e poupança, com efeitos também em estados exportadores como Mato Grosso do Sul.

DEFASAGEM

O economista Eduardo Matos reforça que a aprovação do projeto responde a uma defasagem acumulada ao longo dos anos.

“A medida que segue em tramitação visa, principalmente, atualizar a cobrança do imposto de renda, uma vez que segue desatualizada. Os preços evoluíram, e os salários evoluem também, à medida que há uma inflação natural da economia. Os salários devem acompanhar justamente para que o cidadão não perca poder de compra, mas o imposto de renda não atualiza”.

Matos explica que, por conta dessa distorção, milhões passaram a pagar imposto sem ter aumento real de renda. “Aquele cidadão que era isento há 10 anos e recebia um salário que lhe dava poder de compra para acessar bens e serviços básicos, passou a pagar imposto de renda justamente por conta da atualização de salário”.

Segundo ele, o alívio será significativo para os trabalhadores que têm desconto direto em folha. “Se pegarmos em um ano um desconto em folha, em linhas gerais, é equivalente a uma compra no supermercado de uma família de quatro pessoas. O que é significativo, né? Então, isso deve dar um ganho socioeconômico para o País”.

No entanto, ele alerta que a chamada classe média será a mais penalizada. “Quem acaba pagando a conta são aqueles que não são ricos, que recebem ali a partir dos R$ 8 mil e, portanto, eles não têm ferramentas, instrumentos, subterfúgios para não pagar imposto ou para pagar menos imposto, como é o caso dos super-ricos”, afirma.

PEQUENOS NEGÓCIOS

O impacto da isenção será ainda maior entre os empreendedores de pequeno porte, que sustentam boa parte da economia de Mato Grosso do Sul. O presidente do Sebrae, Décio Lima, destacou a importância da medida. 

“É um grande avanço na redução das desigualdades e a favor da justiça tributária no Brasil, principalmente para os empreendedores e empreendedoras”.

Dados do Atlas dos Pequenos Negócios, elaborado pelo Sebrae a partir da Pnad de 2024, mostram que 78% dos empreendedores brasileiros recebem até três salários mínimos em suas empresas. Em Mato Grosso do Sul, onde metade da população depende direta ou indiretamente de pequenos negócios, o efeito será imediato.

No fim de 2024, 34% dos empreendedores estavam na faixa de até um salário mínimo, 28% recebiam até dois salários e 16% ficavam na faixa de até três, não ultrapassando R$ 5 mil mensais. 

O texto aprovado na Câmara amplia a faixa de redução de imposto de R$ 7 mil para R$ 7.350, beneficiando mais trabalhadores. Mas, para compensar a renúncia fiscal, o governo prevê aumentar a tributação sobre quem recebe acima de R$ 600 mil por ano (cerca de R$ 50 mil mensais).

A proposta ainda depende de aprovação do Senado. Caso seja validada, entrará em vigor em janeiro de 2026, com impacto direto na declaração de 2027.

Para Eugênio Pavão, trata-se de uma medida de equilíbrio social. “A correção da tabela representa uma medida de justiça social e econômica. É a oportunidade de devolver renda para as famílias, que historicamente arcaram com um peso maior da carga tributária, e estimular o crescimento de forma equilibrada”, avalia.

LOTERIA

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2302, quinta-feira (02/10): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

03/10/2025 08h20

Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2302 da Timemania na noite desta quinta-feira, 2 de outubro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 29,6 milhões.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 94.870,66)
  • 5 acertos - 242 apostas ganhadoras, (R$ 1.680,11)
  • 4 acertos - 4.513 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 45.128 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração: BRASILIENSE /DF - 11.939 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2302 são:

  • 77 - 16 - 22 - 31 - 11 - 30 - 46
  • Time do Coração: Brasiliense - DF 

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2303

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 4 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2303. 

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1123, quinta-feira (02/10): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

03/10/2025 08h15

Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1123 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 2 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 400 mil. 

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 47 apostas ganhadoras, (R$ 1.950,70)
  • 5 acertos - 1.558 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 18.214 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte: Maio - 48.901 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1123 são:

  • 05 - 09 - 02 - 12 - 10 - 28 - 23  
  • Mês da sorte: 05 - maio

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1124

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 4 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1124. 

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

