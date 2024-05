JBS reverte prejuízo e registra lucro de R$ 1,646 bilhão no 1º Trimestre de 2024

A JBS encerrou o primeiro trimestre de 2024 com um lucro líquido de R$ 1,646 bilhão, revertendo o prejuízo de R$ 1,453 bilhão registrado no mesmo período de 2023. A receita líquida da empresa atingiu R$ 89,147 bilhões, representando um aumento de 2,8% em relação aos R$ 86,684 bilhões do ano anterior.

O Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da companhia cresceu expressivos 197,3%, passando de R$ 2,162 bilhões para R$ 6,429 bilhões, com a margem Ebitda subindo de 2,5% para 7,2%.

Redução da Dívida e Melhora na Alavancagem

A JBS conseguiu reduzir sua dívida líquida em 4,9%, fechando o primeiro trimestre em R$ 79,269 bilhões, comparado aos R$ 83,343 bilhões no mesmo período de 2023. Em dólares, a dívida líquida caiu 3,3%, de US$ 16,405 bilhões para US$ 15,686 bilhões.

A alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda, ficou em 3,70 vezes em reais e 3,66 vezes em dólares, comparada a 3,13 vezes e 3,15 vezes, respectivamente, no ano anterior.

O resultado financeiro líquido da empresa foi negativo em R$ 1,727 bilhão, comparado a um resultado também negativo de R$ 1,554 bilhão no primeiro trimestre de 2023.

Desempenho das Unidades de Negócio

O Ebitda ajustado por unidade de negócio apresentou resultados variados. A Seara teve um crescimento notável de 711,1%, seguida por USA Pork com um aumento de 569,8%, JBS Brasil com 116,9% e Pilgrim’s Pride com 77,7%.

Em contrapartida, o Ebitda ajustado da JBS Beef North America foi negativo em R$ 48,6 milhões, enquanto a JBS Austrália reverteu a queda do primeiro trimestre de 2023, registrando uma alta de R$ 614 milhões.

Resultados da Seara

No primeiro trimestre, a Seara teve uma receita líquida de R$ 10,317 bilhões, ligeiramente inferior (0,1%) ao mesmo período do ano anterior. A empresa atribui este resultado à estabilidade nos preços e volumes.

As vendas no mercado doméstico, que representaram metade da receita da unidade, totalizaram R$ 5,2 bilhões, um aumento de 0,5% em relação ao mesmo período de 2023.

No mercado externo, a receita líquida em dólares foi de US$ 1 bilhão, um crescimento de 4%, impulsionado pelo aumento de 7% nos preços médios em dólar, apesar de uma redução de 3% nos volumes.

Desempenho da JBS Brasil

A JBS Brasil registrou uma receita de R$ 14,234 bilhões, um aumento de 16,7% em comparação ao primeiro trimestre de 2023.

No mercado doméstico, a receita na categoria de carne bovina in natura cresceu 11%, resultado do maior volume vendido durante o período. Este crescimento é atribuído principalmente ao ciclo favorável da pecuária, que resultou em maior disponibilidade de animais para abate.

América do Norte

Na América do Norte, a JBS obteve uma receita líquida de R$ 27,6 bilhões, um aumento de 1% em relação ao primeiro trimestre do ano anterior. O Ebitda ajustado foi de R$ 11,4 milhões, com uma margem de 0,2%.

Conclusão

Os resultados positivos do primeiro trimestre de 2024 demonstram a capacidade da JBS de se recuperar e crescer, mesmo diante de desafios econômicos e operacionais.

A reversão do prejuízo anterior e a melhoria nos indicadores financeiros refletem uma gestão eficaz e um planejamento estratégico sólido. A redução da dívida e o aumento na receita consolidam a posição da JBS como um dos líderes globais no setor de alimentos.

Assine o Correio do Estado