Justiça autoriza retorno da Paper Excellence ao conselho da Eldorado

GLÓRIA DE DOURADOS

Segundo Dia do Amendoim acontece no dia 24, a partir das 8h na sede do Amendoglória; MS é o segundo maior produtor da cultura no Brasil

Mato Grosso do Sul se consolida como o segundo maior produtor de amendoim em casca do Brasil, atrás apenas de São Paulo. Com uma área plantada que ultrapassa 10 mil hectares e a expectativa de atingir uma produção recorde de 45 mil toneladas nesta temporada, o estado se prepara para o 2º Dia do Amendoim, que acontece no dia 24 de janeiro, na sede da Amendoglória, em Glória de Dourados.

Voltado para agricultores locais, o evento traz uma programação diversificada, com palestras ministradas por especialistas renomados e debates sobre inovações no cultivo de amendoim. A abertura oficial está marcada para as 8h.

Logo após, a programação segue com as seguintes palestras:

8h30 : “Desafios e Oportunidades do Agro em MS” – Representante da Semadesc.

: “Desafios e Oportunidades do Agro em MS” – Representante da Semadesc. 9h : “Variedades do Amendoim” – Momento IAC.

: “Variedades do Amendoim” – Momento IAC. 10h : “Fisiologia e Nutrição Aplicada à Cultura do Amendoim” – Carlos Felipe Cordeiro (Unesp).

: “Fisiologia e Nutrição Aplicada à Cultura do Amendoim” – Carlos Felipe Cordeiro (Unesp). 13h30 : “Inovação e Manejo de Praga em Amendoim” – Dr. Marcos Michelotto (IAC).

: “Inovação e Manejo de Praga em Amendoim” – Dr. Marcos Michelotto (IAC). 14h30 : “Momento Embrapa – Variedades de Amendoim” – Jair Heuert (Embrapa).

: “Momento Embrapa – Variedades de Amendoim” – Jair Heuert (Embrapa). 15h30 : “Sistema de Produção do Amendoim na Palha” – Dr. Denizart Bolonhezi (IAC).

: “Sistema de Produção do Amendoim na Palha” – Dr. Denizart Bolonhezi (IAC). 16h30: Encerramento.

Produtividade em alta

A cultura do amendoim em Mato Grosso do Sul tem mostrado crescimento expressivo, com um aumento de 26% na área plantada em relação a 2023. Segundo Aldo Lopes da Rosa, produtor rural da região, a expectativa de produtividade é promissora.

"Este ano, estamos com bom desenvolvimento das lavouras. Se o clima colaborar, podemos alcançar uma média alta, em torno de 150 a 200 sacas por hectare", explica.

O preço do amendoim, atualmente na faixa de R$ 90 por saca, é influenciado pela oferta e demanda. "Com uma safra maior, o preço tende a cair um pouco em relação ao ano passado. Mas é um mercado em crescimento, com boas perspectivas, especialmente no mercado internacional", acrescenta Aldo.

A produção total do amendoim no município pode variar entre 400 a 600 mil sacas de 25 quilos, segundo expectativa dos produtores.

Desafios

A produção de amendoim exige investimentos elevados, com custos que podem dobrar em comparação à soja, segundo Aldo. "É necessário adquirir máquinas específicas, já que a terceirização de serviços é inviável no cultivo de amendoim. Além disso, a cultura demanda manejo técnico rigoroso e controle de pragas e doenças para evitar prejuízos."

Jair Caires, da Amendoglória, destaca o potencial do mercado interno e externo. "Grande parte do amendoim produzido no Brasil é exportada, principalmente para a produção de óleo. No entanto, há espaço para expandir o consumo no mercado interno, com mais informações sobre os benefícios do alimento."

Rogério Hidalgo Barbosa, também da Amendoglória, reforça que o evento será uma oportunidade para os produtores locais se capacitarem e trocarem experiências. "O Dia do Amendoim é essencial para fortalecer essa cultura no estado e criar um ambiente propício para o crescimento sustentável da produção."

Perspectivas

Com iniciativas como o Dia de Campo e a dedicação dos produtores, o amendoim tem conquistado espaço como uma alternativa viável e lucrativa para as lavouras de Mato Grosso do Sul. Além disso, a chegada de novas estruturas, como secadores industriais na região, deve impulsionar ainda mais o setor nos próximos anos.

Para participar do evento, os interessados podem se dirigir à sede da Amendoglória no dia 24 de janeiro e aproveitar essa oportunidade de aprendizado e inovação.