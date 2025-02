Leilão da Sefaz traz até smartphone com lance a partir de R$ 300

Interessados podem sanar dúvidas através do site do leiloeiro ou pelos telefones: (49) 3198-1350 / (49) 99804-0807 / (67) 3318-6453 - Reprodução/Sefaz

Aberto no início de fevereiro, o Leilão da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul (Sefaz-MS) traz até mesmo smartphones com lance a partir de R$ 300, oportunidade para aqueles que buscam novos celulares, equipamentos e vestuário, ou mesmo renovar os aparelhos e a decoração de sua casa.

Todos os mais de 400 lotes estão abertos e disponíveis para lances, na modalidade "melhor oferta", exclusivamente online, encerrado no próximo dia 24 de fevereiro.

Tanto para pessoas físicas ou jurídicas, segundo o Governo do Estado, o leilão é aberto desde que realizem inscrição prévia no site do Machado Leiloeiro CLICANDO AQUI, com envio de RG, CPF, comprovante de residência ou CNPJ – até dois dias úteis antes do início do leilão.

Com lances iniciais que variam entre R$ 200 e R$ 3 mil, os itens podem ser visualizados no site ou visitados no galpão da Coordenadoria de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito (Cofimt), que fica no Parque dos Poderes, em Campo Grande, ao lado do Fórum Eleitoral, na Rua Delegado José Alfredo Hardman Vianna, s/n, Bloco 6 da SEFAZ/MS.

Itens em destaque

Logo no lote 001, um PC Gamer completo, que acompanha monitor de 17", mais um teclado, mouse e headset, com lance inicial de R$ 370, já há uma briga grande, com uma pessoa lutando com três lances feitos até o momento e já alcançando a casa de R$1.270,00.

Entre os itens que se destacam pelo valor inicial de lance ainda aparecem:

PS5 - R$ 700

smartphone - R$ 320

Instrumentos musicais "Lava Music" - R$ 2,8 mil

conjuntos de roupas - R$ 700

Câmeras, alarmes e sensores de movimento - R$ 800

robô aspirador - R$ 440

Flávio César é Secretário de Fazenda de Mato Grosso do Sul e, em nota, destaca a importância do leilão.

"Recursos arrecadados serão revertidos em investimentos essenciais para a população, como nas áreas da Saúde, Educação e Segurança", disse.

Ipads; torneira digital; smartwatches; impressoras 3D's, refrigeradores e as mais variadas utilidades domésticas estão disponíveis no leilão, como por exemplo um lote de mini processadores, balanças digitais, canecas temáticas, chaleiras, talheres, cafeteiras e mais, que tem lances a partir de R$ 480.

Cada lote será vendido sem garantia, conforme o estado em que se encontram nas fotos e disponíveis para visitação, segundo previsto em edital completo, disponível para leitura em tela na visualização para computadores logo abaixo, com opção para download de PDF em aparelhos móveis.

Até mesmo filtros d'água purificadores de ions e ventilador de teto retrátil, com lances iniciais de 700 e 400 reais respectivamente, são encontrados entre os mais de 400 lotes.

Além disso, caso aconteça de alguns lotes não serem arrematados, a previsão da Sefaz é realizar um segundo certame que será reaberto para novos lances a partir do valor inicial, que deve encerrar em 10 de março.

Interessados podem sanar dúvidas através do site do leiloeiro ou pelos telefones: (49) 3198-1350 / (49) 99804-0807 / (67) 3318-6453.

**(Com assessoria)

