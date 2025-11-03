Leilão em Campo Grande quebra recorde com venda do touro mais caro do Brasil por R$ 1,2 milhão

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Na 2ª edição do Leilão Estrelas da PBR (Professional Bull Riders), que aconteceu no dia 30 de outubro durante a Expogenética MS, em Campo Grande, foi realizado um feito histórico.

O touro Mickey Mouse, da Cia Califórnia estabeleceu um novo patamar no mercado de touros de rodeio do Brasil, ao ser avaliado como o touro mais caro do País.

No evento, 50% da posse do touro foi arrematada por 600 mil, em 30 parcelas de R$20 mil levando à avaliação total do animal em R$1,2 milhão, superando o valor do lendário Acesso Negado, da Cia Tércio Miranda, avaliado em R$1 milhão em 2023.

O negócio contou com a participação de diversos investidores. Entre eles, a dupla sertaneja Henrique e Juliano, a Cia de Rodeio 2 Irmãos (Heitor e Nicolás Corrêa), a Nelore Paranã e a Casa Branca Agropastoril (Dr. Paulo Marques).

Segundo a Cia Califórnia, responsável pelo touro, o animal se destaca pela sua força, explosão e regularidade nas arenas de montaria, o que é muito valorizado no circuito de rodeios.

“Nada disso aconteceu por acaso. Foram anos de seleção, genética, manejo e paixão por cada detalhe. Hoje, o nome Mickey Mouse carrega o peso de uma história construída na raça e o reconhecimento de ser o touro mais valioso do Brasil. Porque aqui, cada conquista tem garra, tem constância e tem tradição”, afirmou a Cia em suas redes sociais.

Além disso, o negócio sinaliza uma integração crescente entre o rodeio e a pecuária de elite, com criadores de corte e grandes investidores migrando para o segmento de touros de rodeio, fato comprovado pela variedade de novos investidores no ramo da montaria.

“É um orgulho para a Nelore-MS poder sediar um evento que conecta genética, negócios e paixão pelo campo. O Estrelas da PBR é um símbolo do quanto o Mato Grosso do Sul se tornou referência nacional na produção e valorização da pecuária de elite”, destacou Paulo Matos, presidente da Nelore-MS.

O leilão teve outros grandes destaques, como:

O touro Ponto Cego, da Cia JK Bucking Bulls, filho do Filho direto do lendário Tripolar e neto do icônico Bipolar ( o touro mais premiado do Brasil) teve 50% de sua propriedade vendida por R$ 300 mil;

Outro filho do Tripolar foi vendido por R$405 mil ao Condomínio Three Brothers, formado por Henrique e Juliano, Agnaldo Ramos, Agnaldo Filho e Ademir Jovanini, em parceria com a Cia Califórnia;

O touro Raridade, da Cia Califórnia, teve 50% das suas cotas vendidas por R$390 mil ao Condomínio Three Brothers, em parceria com a Cia 2 Irmãos;

O touro Debochado, da Cia JK Bucking Bulls, teve 50% de sua propriedade colocada à venda durante o leilão, sendo vendido por R$360 mil.

No último domingo (2/11), durante a etapa de Campo Grande do campeonato da PBR Brazil, Mickey Mouse participou de um campeonato pela primeira vez desde que se tornou o animal de rodeio mais valioso do país.

O competidor Gabriel Morais, terceiro colocado no ranking da temporada da PBR Brazil, assumiu o desafio de montar o touro, mas não durou muito: foi derrubado em três segundos.

Expogenética MS 2025

Do dia 30 de outubro até o dia 09 de novembro, Campo Grande recebe a segunda edição da Expogenética, evento que acontece no Parque de Exposições Laucídio Coelho e deve atrair mais de 100 mil visitantes e movimentar milhões de reais em negócios.

Realizada pela Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore (Nelore MS), o evento é de grande importância para o setor do agronegócio, voltado ao fomento do desenvolvimento econômico, à valorização da produção local e à promoção de novos negócios, além de criar oportunidades para empresários e produtores rurais da região.

Na primeira edição do evento, realizada em 2024, a exposição recebeu aproximadamente 75 mil visitantes e movimentou R$30 milhões em negócios, se tornando um dos principais espaços de exposição e comercialização de animais de alto padrão genético de Mato Grosso do Sul.

A expectativa é que, em 2025, o movimento econômico do evento cresça em 30%, movido pelo momento de destaque da pecuária no Estado. Ao todo, mais de 300 animais estarão expostos, reunindo criadores, investidores e apreciadores da pecuária de corte.

Pecuária

Dados do Governo do Estado revelam que Mato Grosso do Sul mantém um dos maiores rebanhos do País, com 18 milhões de cabeças de gado, figurando entre os cincos maiores rebanhos do Brasil, ficando em quarto lugar em produção e exportação de carne bovina.

Mesmo com uma redução de 14,5% no número de animais nos últimos 12 anos, o Estado registrou aumento de 22% nos abates e 38% na produção, reflexo direto do uso de tecnologia e melhoramento genético. Em 2024, a produção chegou a 1 milhão de toneladas de carne bovina, com 282,3 mil toneladas exportadas e faturamento de US$1,27 bilhão.

“O avanço é atribuído à seleção genética de animais mais precoces, férteis e com melhor rendimento de carcaça, impulsionada pelo uso de touros melhoradores e inseminação artificial, práticas amplamente difundidas entre os criadores do Estado”, afirmou o órgão.