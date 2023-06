Levantamento aponta para crescimento do setor de obras em MS

O levantamento feito pela Fiems revela que foram abertas 1.501 oportunidades de trabalho pelo setor industrial em abril deste ano. As vagas são formais, e os números são resultados de 8.245 contratações e 6.744 demissões.

De acordo com o economista-chefe da Fiems, Ezequiel Resende, de janeiro a abril de 2023, 7.377 postos de trabalho foram abertos, “resultante de 35.642 contratações e 28.265 demissões, alcançando uma participação de 40% do total de vagas abertas no Estado”.

O setor de obras de infraestrutura foi o que mais contratou em abril, sendo 435 vagas; em segundo colocado vem a atividade de abate de bovinos, com 195 postos de trabalho abertos; fabricação de álcool, com 179 vagas e construção de edifícios, 121 oportunidades.

Já em relação ao acumulado de janeiro a abril, a Fiems informa que as atividades que mais abriram vagas de trabalho foram: obras de infraestrutura, com 2.792 vagas; instalações e serviços especializados para construção, com 1.214 novos postos de trabalho; fabricação de álcool, com 806 vagas; abate de bovinos, com 736 e construção de edifícios, com 596 novas vagas.

Ao todo, 55 cidades do Estado registraram saldo positivo de contratação, de janeiro a abril deste ano, com a abertura de 7.851 novos postos de trabalho; enquanto 20 municípios estão com saldo negativo por conta do fechamento de 474 vagas de emprego.

Entre as cidades com saldo positivo estão Ribas do Rio Pardo, com 2.872 novos postos de trabalho; Campo Grande, com 1.358 vagas e Corumbá, com 451. Já entre os municípios negativados, a Fiems dá destaque à Bataguassu, devido ao fechamento de 159 vagas de emprego.