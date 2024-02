Litro do etanol aumenta quase 10% em MS

Uma alternativa para economizar, o etanol obteve aumento de 9,91% no período de um mês, em Mato Grosso do Sul. Levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostra que o biocombustível era comercializado, em média, a R$ 3,23 no início do ano e chegou a R$ 3,55 neste mês.

Entre os dias 7 e 13 do mês passado, o álcool estava com valor mínimo de R$ 2,98 e máximo de R$ 4,70. No mesmo período, a gasolina comum também apresentou reajuste, saindo do custo médio de R$ 5,33 para R$ 5,72 entre os dias 4 e 10 de fevereiro, aumento de 7,32% em 33 dias.

Já o diesel comum tinha preços que variavam de R$ 5,35 a R$ 7,79, com média de R$ 5,87 na primeira semana de janeiro. Ainda segundo dados da ANP, no começo deste mês, a média para o litro era de R$ 6 (alta de 2,21%).

O mestre em Economia Lucas Mikael comenta que o aumento no preço do etanol parece ser uma tentativa de compensar os custos elevados da gasolina.

“O mercado atual está com uma diferença entre os preços da gasolina e do etanol, existe uma margem para um aumento no valor do biocombustível em razão da crescente demanda. O aumento será um fator determinante para o limite que os preços poderão subir”, pondera o economista.

Outro ponto que pode justificar a elevação de preços são os aumentos ocorridos no imposto sobre os combustíveis. Conforme já noticiado pelo Correio do Estado, o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) deliberou a favor do aumento no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) aplicado sobre os combustíveis, implementado a partir do primeiro dia deste mês.

Mesmo diante do reajuste, na comparação de preços, o etanol continua vantajoso em relação à gasolina.

Para descobrir se compensa fazer a troca, é preciso dividir o valor do etanol pelo da gasolina, e o resultado deve ficar abaixo de 0,70. Por exemplo, ao dividir R$ 3,55 (etanol) por R$ 5,72 (gasolina), o resultado é 0,62, ou seja, neste caso, compensa.

CAMPO GRANDE

A pesquisa realizada ontem pela reportagem do Correio do Estado em Campo Grande aponta que, com base nos 14 postos de combustíveis visitados, a média para o etanol é de R$ 3,26. O litro do biocombustível era comercializado entre R$ 3,19 e R$ 3,49.

O litro da gasolina comum variou entre R$ 5,35 e R$ 5,49, com preço médio de R$ 5,44.

Utilizando o mesmo cálculo para comparar os combustíveis, ao dividir R$ 3,26 (etanol) por R$ 5,44 (gasolina), o resultado é 0,59, ou seja, também é vantajoso trocar a gasolina pelo álcool neste caso na Capital.

Já o óleo diesel comum era comercializado pelo valor médio de R$ 5,76, variando entre R$ 5,40 e R$ 5,98. E o óleo diesel S10 foi R$ 5,79 a R$ 6,27, média de R$ 5,93.

ICMS

O reajuste do ICMS elevou o preço dos combustíveis em Mato Grosso do Sul no início deste mês. O aumento foi de R$ 0,15 para a gasolina, e o óleo diesel voltou a ultrapassar os R$ 6, com acréscimo de R$ 0,12.

A mudança foi anunciada em outubro do ano passado pelo Confaz, que definiu também o aumento nas alíquotas do litro do etanol anidro (R$ 0,15), do biodiesel (R$ 0,12) e, ainda, do quilo do gás liquefeito de petróleo (GLP), o gás de cozinha (R$ 0,16).

A cobrança do ICMS sobre a gasolina e o álcool saiu de R$ 1,22 para R$ 1,37, enquanto o imposto sobre o litro do diesel e do biodiesel subiu de R$ 0,94 para R$ 1,06. Já a alíquota sobre o GLP subiu de R$ 1,25 para R$ 1,41.

Como publicado na edição do dia 1º de fevereiro de 2024 pelo Correio do Estado, o diretor-executivo do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de Mato Grosso do Sul (Sinpetro-MS), Edson Lazarotto, destacou que todos os estados brasileiros reajustaram suas alíquotas, sendo esse o primeiro aumento de ICMS sobre combustíveis desde a mudança do modelo para a alíquota fixa.

“Após reunião do Confaz, a gasolina passou a ter uma alíquota fixa de R$ 1,37, portanto, um impacto de R$ 0,15 no preço final, enquanto a do diesel passou para R$ 1,06, um impacto no preço final de R$ 0,12”, detalha.

Em 2022, uma lei unificou o ICMS sobre combustíveis e estabeleceu a cobrança por litro, e não mais um porcentual sobre o preço. Essa mesma lei previu que o primeiro aumento poderia ser feito um ano depois da promulgação e, posteriormente, a cada seis meses. (Colaborou Súzan Benites)

SAIBA

