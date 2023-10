Conforme a pesquisa do IPF-MS, o comércio de Mato Grosso do Sul deve movimentar R$ 357 milhões somente no Dia das Crianças - GERSON OLIVEIRA

Em clima otimista, lojistas de Campo Grande projetam elevação entre 20% e 40% nas vendas do fim de ano. O aumento do consumo no Dia das Crianças é usado como termômetro para o cenário positivo para os próximos meses no comércio, além da onda de calor que já reflete em aumento das vendas de ventiladores e ares-condicionados.

As lojas de eletroeletrônicos, eletrodomésticos e móveis têm puxado o crescimento das vendas. De acordo com lojistas entrevistados pelo Correio do Estado, houve uma verdadeira surpresa para setembro e início deste mês, com destaque para o Dia das Crianças, comemorado no dia 12.

“Com certeza, a data é sempre muito esperada, porém, veio um ponto muito grande para ajudar esses últimos meses, que foi o calor. Essa onda de calor veio para incentivar a venda de ar-condicionado”, relata Welington Servim, 29 anos, gerente do Magazine Luiza.

O gestor revela ainda que, desde o mês passado, as vendas estão sendo superadas semanalmente, motivadas pela comercialização de ares-condicionados, ventiladores, climatizadores e umidificadores.

Outro representante do mesmo segmento, Cleuber Ricardo, 36 anos, gerente da Gazim, conta que, para a loja, o faturamento tem sido um dos melhores nos últimos meses, o que faz com que as projeções para o fim de ano aumentassem.

“O Dia das Crianças chega apenas para confirmar todo o panorama positivo do estabelecimento. Pelo menos 20% das vendas neste mês estão sendo puxadas pelo dia 12”, ressalta.

Ele também se referiu ao clima quente na Capital para atribuir o aumento das vendas, acrescentando que, para o fim do ano, as projeções de crescimento são ainda mais elevadas.

“Sem dúvida nenhuma, estatisticamente, a média de crescimento será de 40%

de aumento comparada à do ano passado”, frisa o gerente.

VESTUÁRIO

Em lojas do segmento de roupas e calçados, as expectativas também se mantém otimistas para o último trimestre do ano, com o aumento do fluxo de clientes e o fechamento de negócios.

Para João Nery, 35 anos, supervisor da loja de calçados Passaletti, o mês que começou um pouco devagar já está tomando fôlego.

“O pessoal começou a retornar no comércio, conseguiu limpar o nome, está se recuperando e voltando a comprar novamente. Esta semana do Dia das Crianças está ajudando muito, e em relação ao ano passado já registramos aumento de 10% nas vendas”, comenta.

Já Liessa Dantas, gerente da loja Avenida, conta que o fluxo de vendas é inferior ao do ano passado, contudo, ainda suficiente para as expectativas do local. “O movimento é bom e intenso, esperamos que para novembro e dezembro possa melhorar um pouco mais”, aponta.

A economista do Instituto de Pesquisa da Fecomércio de Mato Grosso do Sul (IPF-MS) Regiane Dedé de Oliveira salienta que há bons indicadores para as vendas neste fim de ano.

“Para o fim de ano, temos a expectativa de que seja gerado algo maior que R$ 850 milhões para o comércio. Isso considerando o Natal e o Ano Novo”, analisa.

Regiane complementa destacando que as perspectivas são muito positivas em relação ao Dia das Crianças, ao Black Friday e ao pagamento do 13º salário.

VAGAS

No quesito contratação, todos os entrevistados afirmam já estarem se preparando para a grande demanda de clientes que deve chegar já a partir de novembro, com a Black Friday. “A partir do mês que vem, a gente já está contratando mais funcionários, pelo menos mais 20 novos colaboradores”, revela Liessa.

Ricardo afirma que na loja da Gazin já houve aumento do número de funcionários.

“Tivemos que aumentar nosso quadro de funcionários com antecedência em virtude do crescimento das vendas”, diz o gerente.

Fato também destacado pelo gerente da Magazine Luiza, onde novos colaboradores foram contratados em outubro. “Provavelmente, vamos precisar de mais para novembro”, acrescenta Servim.

TERMÔMETRO

Uma espécie de termômetro para as vendas do fim de ano, o Dia das Crianças é uma data que aquece as vendas no varejo e demonstra o potencial do que está por vir para os últimos meses do ano. Conforme empresários do setor, os consumidores têm demonstrado mais interesse em presentear.

Servim assegura que, para a data, houve um aumento médio de 10% em relação ao mesmo período do ano passado.

“Nossa loja é uma das poucas que tem o setor de brinquedos aqui na cidade, e a gente está com um brinquedo do momento tendo muita saída. Acreditamos que até o dia 11 teremos praticamente zerado os estoques destinados à data”, garante.

A pesquisa do IPF-MS corrobora com a afirmação do comerciário. Segundo o levantamento, a perspectiva

é um aumento de 42% na movimentação total para o Dia das Crianças, chegando a movimentação de R$ 357,66 milhões com comemorações e presentes.