Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

PIS/PASEP

Lote extra de R$ 1,5 bi do abono salarial será pago nesta quarta-feira

O saque pode ser feito até 29 de dezembro de 2025

Agência Brasil

15/10/2025 - 16h53
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Cerca de 1,6 milhão de trabalhadores com inconsistência nos dados enviados pelos empregadores que trabalharam de carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2023 e com salário de até dois mínimos receberão um dinheiro extra. O governo federal inicia nesta quarta-feira (15) o pagamento de lote extra de R$ 1,5 bilhão do abono salarial do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

A medida beneficia trabalhadores que ficaram de fora do calendário regular por falhas ou atrasos no envio de informações pelos empregadores à Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou ao e-Social. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o lote extraordinário foi autorizado pela Resolução Codefat nº 1.013/2025, que permitiu a correção dos dados pelas empresas até 20 de junho.

Os pagamentos variam de R$ 126,50 a R$ 1.518,00, conforme o número de meses trabalhados em 2023, ano-base para o cálculo do benefício. Os recursos ficarão disponíveis para saque até 29 de dezembro de 2025.

Quem tem direito

  • Inscritos no PIS/Pasep ou no CNIS há pelo menos cinco anos;
  • Trabalhou com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2023;
  • Recebeu remuneração média de até dois salários mínimos no período;
  • Teve seus dados informados corretamente pelo empregador na Rais ou no eSocial

O lote extra contempla apenas trabalhadores que atendiam aos critérios gerais, mas tiveram as informações corrigidas e reenviadas até junho deste ano.

Não têm direito ao abono salarial

  • Empregados domésticos;
  • Trabalhadores rurais e urbanos contratados por pessoa física;
  • Empregados de pessoa física equiparada a jurídica.

Como consultar se você vai receber

  • Aplicativo Carteira de Trabalho Digital: basta acessar com CPF e senha do gov.br, ir até a aba “Benefícios” e selecionar “Abono Salarial”;
  • Central Alô Trabalho (158): atendimento gratuito;
  • Aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem, para trabalhadores da iniciativa privada.

Como será feito o pagamento

  • Para quem recebe PIS (trabalhadores da iniciativa privada):
  • Crédito automático para quem tem conta na Caixa Econômica Federal;
  • Poupança Social Digital acessada pelo Caixa Tem;
  • Saque com Cartão Cidadão em terminais, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui;
  • Saque presencial nas agências da Caixa com documento de identificação.

Para quem recebe Pasep (servidores públicos e trabalhadores de estatais)

  • Crédito em conta corrente no Banco do Brasil (BB);
  • Transferência via TED ou PIX para outras instituições;
  • Saque presencial nas agências do BB.

Prazo e recursos

O saque pode ser feito até 29 de dezembro de 2025. Quem acredita ter direito, mas não foi incluído no lote, pode registrar recurso diretamente no aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 158 (Alô Trabalho), pelo e-mail [email protected] (substituindo “uf” pela sigla do estado) ou nas superintendências regionais do Trabalho.

Combustível

Etanol sobe R$0,25 de setembro para outubro no valor médio em Campo Grande

O etanol aditivado teve maior alta entre comparativos nos meses, enquanto a gasolina comum apresenta maior variação entre os postos da cidade

15/10/2025 17h30

Compartilhar
Pesquisa mostra variação de preços dos combustíveis na Capital

Pesquisa mostra variação de preços dos combustíveis na Capital FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

No comparativo de preços entre os combustíveis nos meses de setembro e outubro, o etanol aditivado teve alta de 25 centavos no valor médio para pagamentos na modalidade crédito. 

De acordo com uma pesquisa feita pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) em 23 postos da Capital divulgada nesta quarta-feira (15), os valores subiram 6,3% para o pagamento nesta modalidade, saltando de um valor médio de R$3,94 para R$4,19. 

Para os pagamentos em dinheiro ou débito, o crescimento foi de 5,1%, alterando os valores de R$3,89 para R$4,09. 

Outra alta registrada foi na gasolina comum, de 0,1% para pagamentos à vista e de 0,3% para pagamentos no crédito. 

O preço do diesel S500 e S10 comum recuou 0,33% e o GNV se manteve estável. 

Pesquisa mostra variação de preços dos combustíveis na CapitalFonte: Procon/MS

Entre preços

A gasolina comum é o combustível que mais apresenta variação de preços em Campo Grande no mês de outubro em todas as formas de pagamento. 

Foi registrado uma diferença de 9,56% no valor à vista da gasolina comum e de 14,87% no crédito. O preço médio ficou em R$5,80 (à vista) e R$5,95 (no crédito). 

Na versão aditivada do combustível, a variação foi de 14% à vista e 14,06% no crédito e os valores médios foram de R$6,04 e R$6,14, respectivamente. 

O etanol comum foi encontrado na cidade com variação de 8,13% à vista e 11,73% no crédito, com valores médios variando entre R$3,85 e R$3,96. 

Já o etanol aditivado teve menor oscilação: 5,01% para pagamentos em dinheiro e no débito e 10,03% para pagamentos no crédito, com valores médios de R$4,09 e R$4,19. 

O diesel S500 comum teve variações de 7,03% e 10,54%, com preços médios de R$5,92 no dinheiro/débito e R$5,97 no crédito. 

As diferenças entre o diesel S10 foram de 7,84% e 11,32%, variando os valores médios entre R$5,95 e R$6,03. 

Os produtos que tiveram menor variação foram o diesel S10 aditivado e o Gás Natural Veicular (GNV). O primeiro teve variação de preço de 3,34% e 6,68%. Já o GNV apresentou estabilidade, com variação de 4,45% nas duas formas de pagamento, com média de R$4,62. 

Orientações

O Procon Mato Grosso do Sul ressalta que os melhores horários para abastecimento dos veículos é no início da manhã ou à noite, para evitar perdas por evaporação do produto. Além disso, também orienta que o procedimento seja feito sempre em postos com o selo da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 

“Os consumidores também devem estar atentos às diferenças de preço e buscar sempre o melhor custo-benefício, optando por promoções no trajeto habitual e desconfiando de valores muito abaixo da média praticada pelo mercado. Além disso, recomenda-se evitar trafegar com o tanque na reserva, para não forçar o motor e não prejudicar o sistema de alimentação”, afirma o órgão. 


 

INDEFINIDO

Governo de MS segura adesão a programa que economizará R$ 450 milhões em juros

Estado aguarda decisão dos mais endividados para avaliar entrada no Propag, que troca juros por investimentos sociais

15/10/2025 08h40

Compartilhar
Dívida de Mato Grosso do Sul com a União totaliza R$ 9,6 bilhões

Dívida de Mato Grosso do Sul com a União totaliza R$ 9,6 bilhões Foto / Marcelo Victor

Continue Lendo...

O governo de Mato Grosso do Sul vai segurar até o fim do ano a decisão sobre a adesão ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), lançado pelo governo federal como uma nova forma de renegociação dos débitos com a União.

A gestão estadual, que tem dívida de R$ 7,27 bilhões, avalia que é mais estratégico aguardar a movimentação dos quatro estados mais endividados do País, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, para decidir se entra ou não no programa.

O cálculo é pragmático, quanto maior o número de estados aderentes, maior tende a ser a redução coletiva dos juros que alimentará o Fundo de Equalização Federativa (FEF), criado pela nova lei para ser redistribuído entre todas as unidades federativas.

Caso opte pela adesão, Mato Grosso do Sul pode economizar cerca de R$ 450 milhões em juros ao longo de 30 anos, segundo estimativas do economista Manoel Pires, do Centro de Política Fiscal e Orçamento Público do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE).

De acordo com o governo estadual, “ainda está sendo analisada a adesão ao Propag, considerando ser necessário aguardar a análise dos vetos e a manifestação por parte dos estados mais endividados (SP, RJ, RS e MG), o que vai influenciar diretamente no Fundo de Equalização”, informou ao Correio do Estado, por meio de nota. 

O governo federal prorrogou prazos e flexibilizou regras do Propag. O novo decreto mantém 31 de dezembro deste ano como data limite para adesão ao refinanciamento, mas estende, até 31 de dezembro de 2026, a janela para a federalização de ativos que serão usados para renegociar os débitos.

Conforme dados do Tesouro Nacional, a dívida de Mato Grosso do Sul com a União representa 79,7% de todo o endividamento estadual, que totaliza R$ 9,6 bilhões.

O comprometimento com o pagamento da dívida pública é de 24,65% da Receita Corrente Líquida (RCL). Em 2024, o governo destinou 2,31% da RCL para honrar os débitos federais, o que, segundo a nota oficial, “evidencia uma gestão financeira rigorosa e eficaz”.

Dívida de Mato Grosso do Sul com a União totaliza R$ 9,6 bilhões

PROPAG

O Propag oferece aos estados endividados a oportunidade de trocar juros por investimentos em áreas sociais e estruturantes. Na prática, o programa permite que os entes entreguem empresas estatais, imóveis e outros bens à União como forma de abater parte do saldo devedor.

Também estabelece contrapartidas, os governos devem aplicar recursos mínimos em educação, saneamento, habitação, segurança pública, transporte, formação profissional e ações contra as mudanças climáticas.

Conforme já publicou o Correio do Estado, o principal atrativo do Propag é a redução significativa dos encargos. A nova lei altera o cálculo dos juros, que antes era feito com base no índice mais vantajoso entre o IPCA + 4% ao ano ou a taxa Selic.

Agora, a correção passa a ser pelo IPCA mais zero, o que, na prática, reduz o custo da dívida. Atualmente, o IPCA gira em torno de 4,5% ao ano, enquanto a Selic está em 12,25%.

Com essa nova regra, o desembolso de Mato Grosso do Sul cairia de R$ 746,2 milhões para R$ 297,2 milhões em 30 anos, segundo o levantamento da FGV. O valor dos juros a ser pago vai cair de R$ 746,2 milhões em 30 anos para R$ 297,2 milhões, uma redução de R$ 449 milhões.

O programa também estabelece que a quitação pode ser feita em até 360 parcelas mensais, com a opção de aplicar IPCA + 0%, IPCA + 1% ou IPCA + 2%. A escolha da taxa define o nível de exigência das contrapartidas.

FUNDO DE EQUALIZAÇÃO

Outro ponto central é o FEF, que busca equilibrar as capacidades de investimento entre os estados. O aporte anual ao fundo é definido pela taxa de juros escolhida, e os recursos são distribuídos segundo dois critérios: 20% com base no inverso da relação entre dívida consolidada e receita corrente líquida, e 80% pelos coeficientes do Fundo de Participação dos Estados (FPE).

Independentemente do tamanho da dívida, todos os estados que aderirem ao Propag receberão repasses do fundo – porém, quem deve mais contribuirá mais e receberá menos.

Na prática, São Paulo (R$ 288,5 bilhões), Rio de Janeiro (R$ 174,1 bilhões), Minas Gerais (R$ 159,8 bilhões) e Rio Grande do Sul (R$ 100,2 bilhões) – que juntos concentram mais de 90% das dívidas estaduais com a União, hoje estimadas em R$ 806,3 bilhões – serão os maiores financiadores do fundo.

Para Mato Grosso do Sul, que tem dívida relativamente pequena e bom histórico de pagamento, a adesão pode significar uma vantagem financeira indireta, ao receber uma fatia proporcionalmente maior do fundo.

Esse é um dos fatores que sustentam a decisão do governo estadual de observar o movimento dos grandes devedores antes de formalizar sua entrada.

O Correio do Estado já havia antecipado, em março, que o governo sul-mato-grossense avaliava a possibilidade de quitar parte da dívida com a União por meio da cessão de terrenos, imóveis e até de estatais.

Essa estratégia se alinha à proposta do Propag, que autoriza a União a aceitar ativos públicos como forma de amortização dos débitos.

Conforme apurado, técnicos do Tesouro Estadual estudam quais bens poderiam ser incluídos no rol de ativos, mas a decisão depende de uma avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e do Ministério da Fazenda sobre o valor contábil e o impacto orçamentário da operação.

O governo estadual também acompanha a tramitação no Congresso Nacional dos 13 vetos aplicados à lei que criou o Propag. Esses dispositivos tratam de trechos que, segundo o governo federal, poderiam ampliar o endividamento público. A derrubada ou manutenção desses vetos será determinante para definir o alcance real do programa.

Entre os dispositivos vetados está o que permitiria o uso de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR), previsto na Reforma Tributária, para abater parcelas da dívida, e o que autorizaria a compensação de débitos com investimentos em obras de responsabilidade da União.

O Palácio do Planalto afirmou, à época, que a exclusão desses trechos “não compromete a essência do programa”, mas a avaliação dos estados é de que os vetos reduziram parte do potencial de alívio fiscal.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Evento reúne 35 brechós com 30 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Evento reúne 35 brechós com 30 mil itens a partir de R$ 2,00

2

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1128, terça-feira (14/10)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1128, terça-feira (14/10)

3

Hidrelétrica retira e "aprisiona" plantas aquáticas que assolam lago
RIO PARDO

/ 2 dias

Hidrelétrica retira e "aprisiona" plantas aquáticas que assolam lago

4

Bazar da Santa Casa terá itens a partir de R$ 20, com parcelamento no cartão
Solidariedade

/ 1 dia

Bazar da Santa Casa terá itens a partir de R$ 20, com parcelamento no cartão

5

Começa a troca do 'seis por meia dúzia' nos semáforos de Campo Grande
CIDADE MORENA

/ 1 dia

Começa a troca do 'seis por meia dúzia' nos semáforos de Campo Grande

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 07/10/2025

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?