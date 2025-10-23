Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

RESTITUIÇÃO

Lote residual do IR vai injetar R$ 7 milhões na economia de MS

4.226 contribuintes sul-mato-grossenses podem consultar o valor da restituição nesta sexta-feira (24)

Naiara Camargo

Naiara Camargo

23/10/2025 - 15h50
Primeiro lote residual do Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF) vai injetar R$ 7.407.991,26 na economia de Mato Grosso do Sul, neste mês de outubro de 2025.

Os 4.226 contribuintes sul-mato-grossenses, que têm direito a receber o valor, podem consultar a partir desta sexta-feira (24), neste site, o valor de restituição. O montante será pago em 31 de outubro.

O pagamento é realizado na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por meio de chave PIX.

A Receita tem cinco lotes de restituição, que devem ser pagos em maio, junho, julho, agosto e setembro, respectivamente. Os que não caíram dentro dos cinco lotes, caem no lote residual, ou seja, na Malha Fina, a partir do mês de outubro.

Calendário de restituição do Imposto de Renda 2025

  • 1º lote de restituição do IR 2025 - pago em 30 de maio
  • 2º lote de restituição do IR 2025 - pago em 30
  • 3º lote de restituição do IR 2025 - pago em 31 de julho
  • 4º lote de restituição do IR 2025 - pago em 29 de agosto
  • 5º lote de restituição do IR 2025 - pago em 30 de setembro
  • 1° lote residual do IR 2025 - será pago em 31 de outubro

COMO CONSULTAR?

Veja o passo a passo para consultar a restituição:

  1. Acesse este site
  2. Clique em "Consultar restituição de Imposto de Renda"
  3. Clique em "Iniciar"
  4. Informe o CPF e data de nascimento
  5. Clique em "Consultar"

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de 1 ano, deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".

LOTERIA

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 296, quarta-feira (22/10): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

23/10/2025 09h19

Confira o rateio da +Milionária

Confira o rateio da +Milionária Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 296 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 22 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio era de R$ 10 milhões.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador; 
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;
  • 5 acertos + 2 trevos - Não houve acertador; 
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 11 apostas ganhadoras, R$ 23.418,94; 
  • 4 acertos + 2 trevos - 60 apostas ganhadoras, R$ 1.415,43; 
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 683 apostas ganhadoras, R$ 124,34; 
  • 3 acertos + 2 trevos - 874 apostas ganhadoras, R$ 50,00; 
  • 3 acertos + 1 trevo - 7970 apostas ganhadoras, R$ 24,00; 
  • 2 acertos + 2 trevos - 6589 apostas ganhadoras, R$ 12,00; 
  • 2 acertos + 1 trevo - 57693 apostas ganhadoras, R$ 6,00. 

Confira o resultado da + Milionária!

Os números da + Milionária 296 são:

  •  30 - 17 - 14 - 24 - 38 - 22
  • Trevos sorteados: 3 - 1

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 297

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 22 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 297. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

LOTERIA

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 762, quarta-feira (22/10): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

23/10/2025 09h14

Foto: Super Sete

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 762 da Super Sete na noite desta quarta-feira, 22 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2,9  milhões.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 6 acertos - Não houve ganhadores;
  • 5 acertos - 44 apostas ganhadoras, (R$ 1.080,50 cada); 
  • 4 acertos - 640 apostas ganhadoras, (R$ 74,28 cada);
  • 3 acertos - 6.038 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada). 

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 762 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 7
  • Coluna 2: 7
  • Coluna 3: 5
  • Coluna 4: 3
  • Coluna 5: 1
  • Coluna 6: 0
  • Coluna 7: 2

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 763

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 24 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 763. O valor da premiação está estimado em R$3,1 milhões.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 2,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

