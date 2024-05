Lucro da Eldorado cai 65%, mas ainda é de R$ 3,4 milhões por dia

Conforme anúncio feito no mês passado, a Eldorado pretende duplicar suas áres de floresta na região leste do Estado para a segunda unidade



Dados divulgados nesta quinta-feira (17) pela Eldorado Celulose revelam que o lucro líquido da empresa de Três Lagoas caiu R$ 65,6% no primeiro trimestre deste ano na comparação com igual período do ano passado, mas mesmo assim a empresa lucrou R$ 3,4 milhões por dia.

Neste ano, conforme a empresa, foram R$ 306 milhões. Nos primeiros três meses de 2023, haviam sido R$ 892 milhões. E, se a comparação for com o trimestre imediatamente anterior, quando sobraram R$ 444 milhões no caixa, a queda foi menor, da ordem de 31%.

“No primeiro trimestre o destaque foi o desempenho operacional com números consistentes de produção e vendas. O ambiente favorável no mercado com sequência de aumentos nos preços contribuiu para mais um trimestre positivo”, afirmou Fernando Storchi, CFO da Eldorado Brasil Celulose, conforme nota divulgada pela empresa.

Ainda de acordo com a assessoria, a Eldorado teve o melhor primeiro trimestre desde o início de suas operações, com produção de 449 mil toneladas de celulose. As vendas ficaram em 451 mil toneladas. O custo-caixa foi de R$ 860 por tonelada, em linha com o último trimestre de 2023. A capacidade anual da empresa é de 1,8 milhão de toneladas por ano.

Esta produção, porém, deve aumentar. No mês passado, Wesley Batista, fundador e acionista da J&F Investimentos, que reassumiu o controle da empresa, anunciou a pretensão de investir R$ 25 bilhões para erguer uma segunda unidade. A expectativa é iniciar "em breve" o projeto, afirmou Wesley.

A construção da segunda fábrica em Três Lagoas era um antigo projeto voltado para fortalecer a produção de celulose de fibra curta da Eldorado, que não saiu do papel devido à disputa judicial pelo controle da empresa que se arrasta há seis anos entre os dois grupos acionistas da empresa, a J&F e a Paper Excellence, da Indonésia.

“Nós felizmente temos conseguido diversos avanços no campo jurídico e no esclarecimento do que se trata essa disputa. Estamos em uma condição de dizer que o projeto vai sair. Ele vai andar e vamos pôr esses R$ 25 bilhões em investimento para a operacionalização”, afirmou Wesley Batista.

A construção da segunda linha deve elevar a produção anual de celulose da Eldorado de 1,8 milhão de toneladas para cerca de 4,4 milhões de toneladas, além de gerar 10 mil empregos.

Além da segunda fábrica, a previsão é que a companhia deve construir uma ferrovia de 90 km que deve conectar a planta em Três Lagoas até o município de Aparecida do Taboado, na parte Leste de MS. Outra parte dos recursos também será direcionada para a operação florestal na região.