Lula eleva para R$ 600 mínimo que bancos não podem tomar de superendividados

Documento contém confirmação da entrega do plano de recuperação judicial do grupo e já passam a contar os prazos legais de 10 dias para apresentação de impugnações

Nesta segunda-feira (19) a Americanas publicou edital que contém a relação de credores da companhia e de suas subsidiárias (JSM Global, B2W Digital Lux, e ST Importações).

A lista está disponível em documento no site da companhia e pode ser acessada CLICANDO AQUI.



O edital também contém a confirmação da entrega do plano de recuperação judicial do grupo, que já havia sido apresentado pelo administrador judicial em 20 de março de 2023 à 4ª Vara Empresarial da Comarca do Estado do Rio de Janeiro.



A companhia informou que, a partir desta segunda-feira, 19, passam a contar os prazos legais de 10 dias para apresentação, ao juízo da recuperação judicial, de impugnações à relação de credores, e de 30 dias para o oferecimento de objeções ao plano de recuperação judicial.



A crise da Americanas começou em janeiro deste ano, quando a empresa detectou inconsistências de bilhões em lançamentos contábeis, o que levou à saída do então presidente, Sérgio Rial, único investigado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) até o momento.

A companhia divulgou neste mês que documentos indicam que as demonstrações financeiras da companhia vinham sendo fraudadas pela diretoria anterior, o que resultou no rombo bilionário na empresa, atualmente em recuperação judicial.



Um relatório da companhia indica a participação na fraude do ex-CEO Miguel Gutierrez e de outros seis diretores e executivos, todos já desligados da companhia.

A defesa do ex-diretor José Timotheo de Barros, afirmou que o fato relevante da Americanas que informa as descobertas "contém inverdades e faz acusações que precisarão ser provadas".



As provas disponíveis até o momento, segundo a empresa, não envolvem o conselho de administração nem os acionistas, incluindo os de referência Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira.



Segundo afirmou na semana passada o presidente da companhia, Leonardo Coelho Pereira, outras 30 pessoas envolvidas na fraude estavam em processo de demissão.

