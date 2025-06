Em maio, MS teve 2º menor saldo de empregos do ano

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Mato Grosso do Sul registrou o menor número de trabalhadores contratados desde o início do ano no mês de maio. As informações foram divulgadas hoje (30) pelo Ministério do Trabalho e Empresas através da divulgação do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

De acordo com os dados, 35.672 pessoas foram contratadas no mês passado, o menor número desde dezembro de 2024, quando foram contratadas 22.859 pessoas, enquanto 37.423 foram demitidas, deixando o estado com um saldo negativo na geração de empregos.

No mês de maio deste ano, o saldo terminou positivo no estado, assim como todos os meses anteriores. Foi o segundo menor saldo, com 3.087 postos de trabalhos formais.

O saldo foi positivo, também, em todos os setores de trabalho. No setor da agropecuária, foram admitidos 5.246 trabalhadores e demitidos 5.046, gerando um saldo de 200 trabalhos formais gerados, o menor saldo dos setores.

Na indústria, foram empregados 6.205 e demitidos 5.482 trabalhadores, o que gerou um saldo de 723 trabalhos.

Na construção, 3.143 pessoas foram admitidas e 2.305, demitidas, gerando um saldo de 838 trabalhos.

Já no comércio, foram 8.366 pessoas empregadas e 8.047 demitidas e o saldo foi de 319 trabalhos.

Finalmente, no setor de serviços, foram admitidos 12.712 trabalhadores e demitidos 11.705. O saldo foi de 1.007 trabalhos formais gerados no setor.

A faixa etária com maior número de contratados no estado foi a dos jovens de 18 a 24 anos, com 1.770 admitidos. Quem predominou nas contratações foram os homens, que foram 1.991 admitidos contra 1.096 mulheres contratadas.

O ramo com maior saldo no estado foi o dos trabalhadores da produção de bens e serviços, que são as empresas que produzem bens físicos, como roupas, alimentos; ou prestam serviços, como serviços financeiros, educação e saúde.

Brasil

No mercado formal nacional, foram gerados 148.992 empregos no mês de maio, gerando um novo recorde de 48.251.304 vínculos com carteira de trabalho no país.

O saldo de emprego do mês foi positivo em todos os setores da economia, com destaque para o setor de serviços, que teve um crescimento de 0,30%, gerando 70.139 vagas.

Os estados com mais geração de emprego no mês foram São Paulo (33.131), Minas Gerais (20.287) e Rio de Janeiro (13.642). O único estado do país que apresentou saldo negativo, isto é, mais demissões do que contratações, foi o Rio Grande do Sul, com saldo de -115 vagas de emprego.

De janeiro a maio, o saldo de trabalho chega a 1.051.244 empregos no país, com saldo positivo em todos os grandes setores da economia.