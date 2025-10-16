Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Agro

Mais de 11 milhões de toneladas de grãos não têm onde ser armazenados em MS

A capacidade de armazenamento no Estado não acompanha o constante crescimento da produção agrícola

Karina Varjão

Karina Varjão

16/10/2025 - 15h00
Um estudo elaborado pela Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS) apontou que o Estado enfrenta um problema de falta de estrutura para armazenamento total de grãos colhidos. 

Com uma produção média de soja e milho que ultrapassou 22 milhões de toneladas nos últimos cinco anos, Mato Grosso do Sul enfrenta um déficit de armazenagem superior a 11 milhões de toneladas. 

De acordo com o levantamento, a capacidade de armazenamento no Estado é de 16,4 milhões de toneladas, enquanto a necessidade estadual chega a 27,5 milhões de toneladas, conforme os parâmetros da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). 

Essa diferença de 67,8% obriga muitos produtores a venderem suas safras logo após a colheita, impedindo de esperar por preços melhores do mercado.

Ritmos em desencontro

A análise mostrou que, mesmo com pequenos avanços, o ritmo da capacidade de armazenamento dos grãos não acompanha o crescimento da produção agrícola. 

Entre 2014 e 2025, a capacidade de armazenagem saltou de 9,01 milhões para 16,39 milhões de toneladas, o que representa um crescimento de 82%. No mesmo período, a produção cresceu 69%, saindo de 17,23 milhões para 29,11 milhões de toneladas. 

A consequência disso foi o aumento do déficit de armazenagem de 8,25 milhões para 12,72 milhões de toneladas, um crescimento de 54%. Em 2023, foi registrado o déficit recorde da série, de 21,23 toneladas, após uma safra excepcional. 

Para o secretário de Estado de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, esses números revelam uma oportunidade de investimentos para produtores, cooperativas e indústrias. 

“O Governo de Mato Grosso do Sul tem direcionado esforços para estimular a armazenagem em propriedades rurais, especialmente por meio de linhas de crédito como as do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO). O FCO se mostra vantajoso por oferecer prazos mais longos e taxas de juros competitivas, aspectos cruciais para o financiamento de projetos de armazenagem”, explica. 

Ele também defende a retomada, em maior escala, de modelos de financiamento usados no passado, como as linhas de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) voltadas à armazenagem. 

“Atualmente, a construção de armazéns com recursos baseados na taxa Selic inviabiliza economicamente o empreendimento”, comenta. 

Segundo o estudo, dos 78 municípios do Estado analisados, 73 apresentam déficit de armazenagem. Maracaju, o maior produtor de grãos de MS, registra um déficit de 1,32 milhão de toneladas.

Já Dourados é um dos poucos com superávit, sendo o município com a maior capacidade de armazenamento, com 2,35 milhões de toneladas. 

Isso revela que o problema do déficit de armazenamento é generalizado e afeta a grande maioria dos municípios produtores, sendo mais crítico nos maiores polos produtores do Estado. 

As projeções apontam que, sem novos investimentos, o déficit de armazenamento tende a se agravar com o crescimento da produção agrícola. A expectativa é de que a safra nacional de grãos atinja 350,2 milhões de toneladas em 2025, um aumento de 16,3% em relação ao ano passado. 

“Se a capacidade de armazenamento não acompanhar o ritmo de crescimento da produção, o déficit atual se tornará ainda mais severo, limitando o potencial de crescimento do agronegócio no Estado. A manutenção do cenário atual, sem novos investimentos significativos em armazenamento, pode levar a perdas pós-colheita, aumento dos custos logísticos e redução da rentabilidade para os produtores”, afirmou a diretoria da Aprosoja/MS. 

Diante disso, Verruck ressaltou que apoiar os produtores é fundamental, especialmente facilitando o acesso a recursos como o FCO. 

“Essa medida representa um caminho promissor para os produtores locais, com potencial para aprimorar significativamente a formação de preços no Estado, configurando-se como uma questão estratégica”, reforça Jaime. 

Outro problema destacado pelo estudo é o risco de perdas pós-colheitas evidenciados com a falta de expansão de infraestrutura, que afeta os custos logísticos e a pressão sobre o escoamento da produção. 

A malha viária de Mato Grosso do Sul, embora conte com importantes rodovias, como a BR-163 e a BR-262, ainda apresenta desafios para um escoamento eficiente da safra, já que, em muitas regiões, os produtores precisam percorrer longas distâncias para estocar seus grãos devido à distância entre as áreas produtoras e os armazéns. Isso eleva os custos com frete e aumenta as perdas no transporte. 

Para o secretário da Semadesc, o estudo evidencia a urgência de enfrentar o problema de armazenamento para garantir o crescimento sustentável do agronegócio em Mato Grosso do Sul. 

“Há ações em curso, como o apoio ao produtor rural por meio do FCO e o suporte às cooperativas via Procoop, que visam aproveitar áreas de expansão, promovendo o desenvolvimento da infraestrutura de armazenagem. Projetos como a reativação da malha ferroviária, o uso da hidrovia do Rio Paraguai e a implementação da Rota Bioceânica são estratégicos para diversificar os modais e ampliar a competitividade do Estado”, afirma Verruck. 

Expansão

Como já noticiado pelo Correio do Estado, em julho deste ano, o governo do Estado anunciou apoio aos investimento de R$500 milhões da empresa Coamo para ampliar a indústria e construir novos armazéns. 

Conforme a gestão estadual, a empresa pretende expandir sua unidade de processamento de soja em Dourados e construir mais três armazéns nas cidades de Sidrolândia, Amambai e Dourados. 

Jaime Verruck detalhou que a ampliação da fábrica da Coamo localizada em Dourados terá um investimento de R$200 milhões. 

Atualmente, a planta que tem capacidade de processamento de 3 mil toneladas de soja por dia, e após ampliação, vai passar para 4 mil toneladas/dia. Já os novos armazéns serão construídos nos demais municípios, com previsão de investimento de R$80 milhões em cada um. 

“No caso da Coamo eles ainda avaliam a expansão agrícola que o Estado tem, com espaço para ampliação na produção de soja. Além dos nossos investimentos em infraestrutura e logística para melhorar as estradas, rodovias e acessos”, expressou o secretário na ocasião. 

Maior safra

Dados atualizados do Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio (Siga MS) apontam que Mato Grosso do Sul caminha para colher a maior safra de milho da história.

Os dados apontam que a segunda safra 2024/2025 deve atingir 14,226 milhões de toneladas, superando o recorde anterior registrado no ciclo 2022/2023, quando foram colhidos 14,220 milhões de toneladas do grão. 

A safra da soja também apresentou um aumento acima da média. Dados consolidados da última colheita mostraram que o Estado colheu 14,160 milhões de toneladas. 
 

LOTERIA

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 294, quarta-feira (15/10): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

16/10/2025 09h21

Confira o rateio da +Milionária

Confira o rateio da +Milionária Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 294 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 15 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio era de R$ 10 milhões.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador; 
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador; 
  • 5 acertos + 2 trevos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 100.236,71 cada); 
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 12 apostas ganhadoras, (R$ 7.424,94 cada); 
  • 4 acertos + 2 trevos - 82 apostas ganhadoras, (R$ 1.164,18 cada); 
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 939 apostas ganhadoras, (R$ 101,66 cada); 
  • 3 acertos + 2 trevos - 1216 apostas ganhadoras, (R$ 50,00 cada); 
  • 3 acertos + 1 trevo - 9356 apostas ganhadoras, (R$ 24,00 cada); 
  • 2 acertos + 2 trevos - 9305 apostas ganhadoras, (R$ 12,00 cada); 
  • 2 acertos + 1 trevo - 68380 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada). 

Confira o resultado da + Milionária!

Os números da + Milionária 294 são:

  •  36 - 09 - 49 - 21 - 03 - 19
  • Trevos sorteados: 4 - 3 

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 295

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 18 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 295. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

LOTERIA

Resultado da Quina de ontem, concurso 6853, quarta-feira (15/10): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

16/10/2025 09h15

Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6853 da Quina na noite desta quarta-feira, 15 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$3,2 milhões.

  • 5 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 3.182.367,71); 
  • 4 acertos - 61 apostas ganhadoras, (R$ 6.251,76 cada); 
  • 3 acertos - 3.649 apostas ganhadoras, (R$ 99,53 cada);
  • 2 acertos - 88.076 apostas ganhadoras, (R$ 4,12 cada). 

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6853 são:

  • 09 - 75 - 07 - 48 - 54

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6854

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 17 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6854. O valor da premiação está estimado em R$ 600 mil.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

