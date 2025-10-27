Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Mais de 1,2 milhão têm "nome sujo" em MS e dívidas passam de R$ 8,7 bilhões

Metade da população adulta está inadimplente e consignado avança como escape da renda curta

Súzan Benites

27/10/2025 - 08h40
O endividamento em Mato Grosso do Sul atingiu o nível mais alto da série histórica e já compromete mais da metade da população adulta. Segundo os dados mais recentes da Serasa, o Estado soma 1.210.326 moradores com o nome negativado, o equivalente a 56,1% da população. Juntos, eles acumulam 5,27 milhões de dívidas, que totalizam R$ 8,76 bilhões.

As dívidas com bancos e cartões de crédito são as principais responsáveis pela inadimplência, concentrando 29,6% do total.

Em seguida vêm as financeiras (18,3%), o varejo (10,9%) e as contas básicas de serviços como energia e telefonia (12,8%). Somente em Campo Grande o número de inadimplentes chega a 471.252, com R$ 3,93mbilhões em débitos – média de R$ 8.352,45 por pessoa.

Os dados mostram que a inadimplência em Mato Grosso do Sul é estrutural e crescente, mesmo com o avanço de modalidades de crédito mais acessíveis, como o consignado CLT e o saque-aniversário do FGTS, que têm funcionado como alívio imediato, mas ampliado o risco de endividamento permanente.

Conforme já publicado pelo Correio do Estado, as dívidas com bancos “sujam” o nome de quase 500 mil sul-mato-grossenses, número que vem crescendo mesmo com o aumento de linhas de crédito e renegociação. Até agosto deste ano, o Estado registrou 80,4 mil novos nomes incluídos em cadastros de inadimplência, o equivalente a 468 negativados por dia.

“São oito meses consecutivos de alta, desde a última queda registrada em dezembro de 2024”, afirma Patrícia Camillo, gerente da Serasa. “Para todas as idades, regularizar as contas é o primeiro passo para sair do vermelho e retomar o controle da vida financeira”.

CRÉDITO

O aumento do crédito consignado para trabalhadores do setor privado, que permite o desconto direto em folha, também é reflexo dessa pressão sobre o orçamento.

Conforme adiantou o Correio do Estado, em MS, foram firmados 242.516 contratos no Crédito do Trabalhador, por 129.079 pessoas, com prestação média de R$ 255,00 e valor médio de empréstimo de R$ 5.732,26, apontam dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Em todo o País, o número de contratos chegou a 10,7 milhões, beneficiando 6,4 milhões de empregados, com valor médio de R$ 6,4 mil por contrato e R$ 10,5 mil por trabalhador.

O mestre em Economia Eugênio Pavão aponta que o problema se agravou desde a pandemia e que parte das famílias entrou em um ciclo de dívidas sem volta.

“A pandemia trouxe muita dívida para a população, e algumas não conseguem quitar essas contas, necessitando de recursos extras para isso, entrando em novas dívidas para pagar as antigas”, afirmou Pavão. Para ele, a ampliação do acesso ao crédito de alto risco contribui para a piora do quadro.

“Um acesso mais facilitado a instrumentos de crédito de alto risco, como os cartões de crédito e o limite do cheque especial, torna-se arma na mão do cidadão brasileiro. Porque, a partir do momento em que ele tem à sua disposição esse tipo de crédito, ele vai usar – em muitos casos, até mesmo sem pensar – ou vai interpretar como uma extensão de sua renda, o que não é verdade”, completou o economista.

Outro fator que tem impulsionado o endividamento é o uso do saque-aniversário do FGTS como garantia para empréstimos. A modalidade, que permite antecipar parte do saldo do FGTS, tem sido usada como alternativa de liquidez, mas reduz a reserva financeira do trabalhador em caso de demissão.

Em cinco anos, os trabalhadores de Mato Grosso do Sul movimentaram R$ 2,4 bilhões por meio da antecipação do saque-aniversário do FGTS, uma modalidade de crédito que permitia transformar o saldo futuro do fundo em empréstimo imediato.

O dado foi enviado pela Caixa Econômica Federal ao Correio do Estado e mostra o peso desse tipo de operação na economia local.

Com 572,5 mil contas ativas do FGTS no Estado, 361,7 mil trabalhadores, o equivalente a 63% dos beneficiários, aderiram ao saque-aniversário desde 2020.

“Muitos antecipam o que seria uma reserva emergencial para pagar contas correntes, e isso aprofunda a dependência de crédito”, explicou Pavão.

Com a perda de poder de compra e o aumento do custo de vida, as famílias têm usado o crédito como extensão da renda. Esse comportamento, segundo o economista, transforma o endividamento em condição de sobrevivência.

“Estamos diante de um endividamento estrutural, que não é mais apenas fruto de consumo, mas de sobrevivência”, completou. Conforme dados da Serasa, em média, 70,5% da renda dos consumidores do País está comprometida.

“Temos observado atualmente que o aumento na renda não está contribuindo para conter a elevação da inadimplência no País. Por isso é tão importante o credor ter à sua disposição informações complementares acerca de cada CPF, como fonte da renda, indo além do comprometimento e capacidade de pagamento. Isso possibilita entender o comportamento financeiro de cada consumidor e ser muito mais assertivo na concessão”, explica Eduardo Mônaco, vice-presidente de Crédito e Plataformas da Serasa.

ENCONTRO

CNI avalia que reunião entre Lula e Trump é avanço concreto para reverter tarifaço

Os presidentes se encontram neste domingo (26) na Malásia para discutir diversas tratativas entre os dois países, com destaque para a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros

26/10/2025 09h30

Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, durante Encontro com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático

Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, durante Encontro com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático Foto: Ricardo Stuckert/PR

A Confederação Nacional da Indústria afirmou, em nota publicada na manhã desde domingo, 26, que a reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, significou um "avanço concreto" nas negociações para reverter a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros.

"O diálogo entre os dois líderes representa um avanço concreto nas tratativas bilaterais e reforça o compromisso de ambos os governos com a construção de soluções equilibradas para o comércio entre Brasil e Estados Unidos", afirma a nota da CNI.

O presidente da CNI, Ricardo Alban, disse que o setor acredita que, após a reunião, haverá uma solução para o tarifaço. Segundo ele, um eventual acordo devolverá "previsibilidade e competitividade às exportações brasileiras".

A CNI se colocou à disposição para contribuir tecnicamente com a retomada das relações entre Brasil e Estados Unidos "sem taxas abusivas". A entidade também defendeu que as negociações entre os países girem em torno de áreas como energia renovável, biocombustíveis, minerais críticos e tecnologia.

LOTERIA

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3522, sábado (25/10): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado

26/10/2025 07h45

Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3522 da Lotofácil na noite deste sábado, 25 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão. Apostas da Paraíba, Rio Grande do Sul e São Paulo foram vencedoras.

  • 15 acertos - 3 apostas ganhadoras (R$ 484.787,34 cada);
  • 14 acertos - 441 apostas ganhadoras (R$ 987,84 cada);
  • 13 acertos -11.716 apostas ganhadoras (R$ 35,00 cada);
  • 12 acertos - 116.006 apostas ganhadoras (R$ 14,00 cada);
  • 11 acertos - 561.197 apostas ganhadoras (R$ 7,00 cada);

Os números da Lotofácil 3522 são:

17 - 12 - 08 - 01 - 07 - 05 - 10 - 24 - 04 - 11 - 14 - 02 - 20 - 22 - 15

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3523

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 27 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 3523. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

