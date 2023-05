Serasa: Mato Grosso do Sul tem mais de 1,3 milhão de contas atrasadas

Mato Grosso do Sul é o sexto Estado com o maior número de inadimplentes no Brasil. São mais de 1,3 milhão de pessoas (48,03%). O valor chega a R$ 5.097.512.493,15, sendo que o ticket médio de cada um é de R$ 5.014,62. Os dados são referentes ao mês de março deste ano e foram divulgados pela Serasa.

De acordo com o levantamento, só em Campo Grande são 401,5 mil pessoas no vermelho. A dívida contabiliza R$ 2.312.475.356,12, com o ticket médio por inadimplente sendo R$ 5.759,29.

Ao Correio do Estado, o economista Eduardo Matos listou alguns motivos que levaram a situação. "O principal motivo é a perda do poder de compra da população, causado pela inflação e não reposto por reajuste salarial. Isso é somado com a falta de costume do brasileiro pelo zelo com as finanças pessoais", destacou.

O cartão de crédito é o principal vilão entre os inadimplentes, cerca de 31,03% da população estão em dívidas por conta do método de pagamento, seguido pelos "utilities" que são as contas básicas como água, luz e gás (22%) e o varejo (11,29%).

"Nesse sentido, muitas vezes por falta de educação financeira, as pessoas acabam tratando o cartão de crédito como uma extensão da renda, quando na realidade o gasto só está sendo jogado para frente, para o mês seguinte", explicou Matos.

"O que reforça o fato da perda do poder de compra, é que contas básicas como água e luz aparecem logo atrás do cartão de crédito, ou seja, a população está com dificuldades em lidar com os custos fixos de uma residência, que é o básico necessário para viver", complementou o economista.

Em comparação com outros estados, o Rio de Janeiro está em primeiro lugar no ranking, com percentual de 52,65% pessoas inadimplentes. Em segundo está o Amapá com 52,44%; seguido pelo Amazonas, em terceiro, com 52,32%; Distrito Federal com 51,13% e Mato Grosso com 50,22%.

Perfil

Entre o perfil dos devedores do respectivo mês, cerca de 50,3% eram mulheres e 49,7% homens. Em relação à faixa etária, os inadimplentes possuem entre 26 a 40 anos (34,8%), seguido pelas pessoas de 41 a 60 anos (34,7%). Idosos representam 18% dos inadimplentes.

"Se olhar para a faixa etária, normalmente a idade em que se é o responsável pelas finanças da casa, abaixo disso ainda há grande parte da população que ainda é dependente financeiramente e acima disso há parcela considerável da população que já não é o responsável o, digamos, chefe na residência, do ponto de vista financeiro", finalizou Matos.

Ainda de acordo com o levantamento, no Brasil, são 70,7 milhões de pessoas com contas em atraso. A média do país está em 43,43%. O valor total é de R$ 334.5 bi, com valor médio por pessoa de R$ 4.731,62.

Renegociação das dívidas

De acordo com o levantamento da Serasa, foram 4,1 milhões de acordos de negociação fechados no mês de março. Entre os Estados da região Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul foi o que menos realizou acordos de quitação, no total foram 57.332 acordos fechados.

Também foram disponibilizados 5.045.910 ofertas no Estado como forma de facilitar a negociação para aqueles que estavam dispostos a pagar seus débitos.

A renegociação da dívida pode ser realizada através do aplicativo Serasa ou do WhatsApp (11) 99575-2096. Caso prefira realizar o pagamento via Pix, a baixa da negativação é instantânea e o nome é limpo na hora.

Também é possível realizar a consulta e a negociação das dívidas presencialmente em uma das 7 mil agências dos Correios distribuídas pelo país que oferecem as mesmas condições mediante o pagamento de uma taxa de R$ 3,60.

Assine o Correio do Estado