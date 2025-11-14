Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Mais de 177,5 mil famílias de MS recebem o Bolsa Família em novembro

Valor médio do benefício no Estado é de R$ 694,54, com investimento federal que supera R$ 122,8 milhões

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

14/11/2025 - 16h30
Mais de 177,4 mil famílias em todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul serão contempladas com o Bolsa Família neste mês de novembro. Os repasses têm início nesta sexta-feira (14) e segue até o dia 28, de acordo com o final do Número de Identificação Social – NIS (confira abaixo).

O valor médio do benefício é de R$ 694,54 no Estado, com investimento federal que supera R$ 122,8 milhões.

Campo Grande é o município com maior número de contemplados, com 44,5 mil famílias atendidas, seguido por Dourados (11,8 mil), Corumbá (8,9 mil), Ponta Porã (8,5 mil) e Três Lagoas (6,7 mil). 

Em relação ao valor, Paranhos é o município sul-mato-grossense com maior valor médio de benefício em agosto, de R$ 807,54. Em seguida aparecem Ladário (R$ 742,36), Japorã (R$ 736,92), Jardim (R$ 736,22) e Miranda (R$ 733,40).

Há ainda  104,7 mil crianças de 0 a 6 anos que recebem o Benefício Primeira Infância em Mato Grosso do Sul, que consiste em um adicional de R$ 150 destinado a cada integrante dessa faixa etária na composição familiar. O investimento específico neste público é de R$ 14,4 milhões.

O Bolsa Família também prevê outros benefícios complementares, no valor adicional de R$ 50, que chegam a que chegam a 164,8 mil crianças e adolescentes de sete a 18 anos, além de beneficiar 6,6 mil gestantes e 4,6 mil nutrizes no Estado. Para esses pagamentos, o investimento supera R$ 7,8 milhões.

Dentre os grupos prioritários em Mato Grosso do Sul, há ainda famílias em situação de rua, famílias indígenas, famílias quilombolas e famílias com crianças em situação de trabalho infantil.

O programa ampara ainda famílias com pessoas resgatadas de trabalho análogo ao escravo e famílias de catadores de material recicláveis.

Calendário do Bolsa Família de novembro

Brasil

Em todo o Brasil, o Bolsa Família contempla 18,65 milhões de famílias em agosto. O valor médio de repasse é de R$ 683,28, a partir de um investimento de R$ 12,69 bilhões.

No recorte por regiões, o Nordeste reúne o maior número de contemplados em agosto, com 8,74 milhões de beneficiários, a partir de um investimento de R$ 5,92 bilhões.

Na sequência aparece a região Sudeste (5,25 milhões de famílias e R$ 3,53 bilhões em repasses), seguida por Norte (2,42 milhões de famílias e R$ 1,73 bilhão), Sul (1,24 milhão de beneficiários e R$ 831,65 milhões) e Centro-Oeste (975 mil famílias e R$ 668,92 milhões).

A transferência de renda é feita de forma escalonada, seguindo um cronograma determinado de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) da família. Os pagamentos são feitos sempre em dias úteis, iniciando com aqueles de NIS final 1 e seguindo até os de final zero.

A exceção do calendário fica por conta dos municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, cujo pagamento ocorre no primeiro dia de transferências.

MEGAUSINAS

Expansão da energia solar trava no País, enquanto MS anuncia aporte bilionário

Mato Grosso do Sul confirma R$ 5,12 bilhões em três usinas, que elevarão em 45% a potência instalada

14/11/2025 08h30

Números revelam que entre janeiro e agosto, 18,5% de toda a geração renovável produzida no País foi cortada pelo Operador Nacional do Sistema (ONS)

Números revelam que entre janeiro e agosto, 18,5% de toda a geração renovável produzida no País foi cortada pelo Operador Nacional do Sistema (ONS) Divulgação / Governo de MS

O avanço dos cortes obrigatórios na geração de energia renovável no Brasil expôs um desequilíbrio estrutural que já provoca retração de investimentos, renegociação de financiamentos e cancelamentos de projetos.

Em um momento de incerteza nacional e prejuízos acumulados, Mato Grosso do Sul segue caminho oposto e confirmou um pacote de R$ 5,12 bilhões para implantar três megausinas solares que vão elevar em 45% a potência instalada do Estado.

O contraste entre os dois cenários mostra como a crise energética brasileira convive, simultaneamente, com a expansão planejada e acelerada do Estado.

Reportagem publicada pelo jornal O Globo descreve o quadro nacional como “inusitado”, porque, pela primeira vez, o País precisa cortar a produção de energia solar e eólica, já que a rede elétrica não suporta a oferta excedente.

Os números revelam a profundidade do problema. Entre janeiro e agosto, 18,5% de toda a geração renovável produzida no País foi cortada pelo Operador Nacional do Sistema (ONS).

Isso significa que 4,3 mil gigawatts-hora (GWh) deixaram de ser gerados, volume 230% maior do que o registrado em todo o ano de 2024, e suficiente para abastecer o estado do Paraná por um mês inteiro.

A magnitude dos cortes tem levado empresas a suspender empreendimentos, a revisar cronogramas e a cancelar contratos já assinados. “Nos piores casos, temos visto cancelamentos de alguns projetos”, afirmou Francisco da Silva à reportagem, diretor da Associação Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica).

De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), Rodrigo Sauaia, em alguns parques solares com menos de um ano de operação, o corte chega a 70% de sua geração.

“Não é justo que esses geradores sejam punidos financeiramente com esse prejuízo, que está pondo em risco o pagamento dos compromissos financeiros das empresas, com os seus fornecedores, com as suas instituições, com os seus financiadores e até mesmo internamente, com a sua estrutura, sua equipe. Como é que você faz para pagar os custos e a operação se as empresas estão tendo, em média, um terço do seu faturamento inviabilizado?”

ESTADO

Enquanto isso, o governo de Mato Grosso do Sul anunciou três megausinas solares da Casa dos Ventos, instaladas em Campo Grande, Paranaíba e Paraíso das Águas. O investimento totaliza R$ 5,12 bilhões, e dois empreendimentos entram em operação já em junho e julho de 2026. A terceira usina será conectada em setembro de 2027.

A dimensão dos projetos coloca MS em destaque nacional. “Sozinhas, essas três usinas farão aumentar em 45% a potência instalada do Estado e representam um crescimento de 8% em nível de Brasil”, afirmou o titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck.

Ele reforça que a energia é um dos pilares para os R$ 105 bilhões em investimentos privados previstos no Estado. “A oferta de energia é um dos requisitos fundamentais que os empresários procuram antes de investir. Esse projeto se insere perfeitamente no plano de desenvolvimento que o governo traça”, disse.

A capacidade instalada revela o porte dos empreendimentos: Usina Rio Brilhante (Campo Grande), 491 megawatts (MW), com mais de 1,1 milhão de módulos; Projeto Solar Seriemas (Paranaíba), 400 MW; e Projeto Solar Paraíso (Paraíso das Águas), 640 MW, o maior dos três.

Ainda conforme a gestão do Estado, as obras devem empregar mais de 4 mil trabalhadores, com licenciamento já concedido pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) e  R$ 25 milhões destinados à compensação ambiental.

Para a Casa dos Ventos, o avanço em MS representa expansão estratégica. “É um incremento importante na matriz elétrica do Estado, o que acelera a transição energética brasileira”, afirmou Thiago Rezende, diretor da empresa.

Conforme dados da Absolar, Mato Grosso do Sul é o oitavo maior gerador de energia solar fotovoltaica do Brasil, com potência instalada de 1.597,7 MW. 

INSEGURANÇA

No restante do País, o panorama é inverso. O curtailment, como é chamado o mecanismo que força o desligamento de usinas renováveis para proteger o Sistema Integrado Nacional (SIN), transformou-se em um dos maiores desafios do setor elétrico nacional.

Estados como Minas Gerais, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco concentram a maioria dos cortes. Segundo Donato Filho, diretor da Volt Robotics, “só em agosto, 57% da energia renovável foi cortada por excesso de geração”.

Além das perdas físicas, o impacto econômico é crescente. A Absolar e a Abeeólica projetam que os cortes somam R$ 6,6 bilhões em perdas entre 2024 e 2025, número que deve aumentar porque empresas relatam interrupções ainda mais altas em setembro.

Quando são “desligadas”, usinas eólicas e solares são obrigadas a comprar energia no mercado livre para cumprir seus contratos de fornecimento a clientes, gerando prejuízos.

Para Edvaldo Santana, ex-diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), os cortes seguirão até 2035.

Relatórios financeiros confirmam esse cenário. A Auren Energia registrou queda de 1,3% na geração total e curtailment de 33,1% na energia solar, reduzindo seu Ebitda em 10,4%. A companhia reforça que a instabilidade afeta a previsibilidade e encarece a operação.

No mesmo sentido, a H2-CCS Network calcula que o setor renovável perdeu R$ 1,7 bilhão só entre janeiro e agosto deste ano. Em junho, a Megawhat registrou que 27,8% da geração solar centralizada foi desperdiçada.

Para Jean Paul Prates, ex-presidente da Petrobras e chairman do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia (Cerne), o Brasil vive uma contradição ao promover cortes após ampliar com sucesso a participação de eólicas e solares na matriz elétrica, e tem risco de aumentar ainda mais o custo da energia.

“Esse paradoxo encarece a conta, pressiona subsídios e alimenta a narrativa equivocada de que as renováveis atrapalham a rede. O problema não está nas fontes, mas na falta de flexibilidade do sistema elétrico e na ausência de sinais econômicos para aproveitá-la. É preciso acelerar soluções digitais e novas ferramentas de gestão”, disse.

MEDIDA

A Medida Provisória nº 1.304/2025, aprovada em outubro, tornou-se a principal aposta para mitigar parte das perdas.

O texto prevê reembolso dos cortes de geração relacionados à confiabilidade do SIN, retroativo a setembro de 2023; definição de conceitos específicos para cortes por sobreoferta, o que pode abrir espaço para ressarcimentos adicionais; e diretrizes para renovação de concessões hidrelétricas.

O setor ainda discute o risco de repasse desses custos às tarifas. A Abradee, que reúne distribuidoras, alerta que “a tarifa já é alta, e falar em novos aumentos vai reduzir a competitividade de toda a economia”, disse o diretor executivo Ricardo Brandão.

A MP ainda depende de sanção presidencial e regulamentação.

LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2320, quinta-feira (13/11): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

14/11/2025 08h28

Confira o rateio da Timemania

Confira o rateio da Timemania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2320 da Timemania na noite desta quinta-feira, 13 de novembro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 48 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 164.274,04)
  • 5 acertos - 330 apostas ganhadoras, (R$ 1.422,28)
  • 4 acertos - 6.047 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 58.703 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração: SAO PAULO /SP - 37.335 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2320 são:

  • 23 - 36 - 66 - 19 - 47 - 20 - 65
  • Time do Coração: São Paulo (SP)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2325

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 15 de novembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2325. O valor da premiação está estimado em R$ 49 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

