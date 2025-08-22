Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Mais de 27 mil receberão restituição do imposto de renda no 4º lote em MS

Em valor, serão pagos R$ 41,9 milhões no Estado; Consulta foi aberta nesta sexta-feira (22) e pagamento no dia 29 de agosto

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

22/08/2025 - 15h32
O quarto dos cinco lotes de restituição do imposto de renda 2025 contemplará 27.937 contribuintes em Mato Grosso do Sul, no valor total de R$ 41.974.039,94.

A consulta foi liberada nesta sexta-feira (22) e o pagamento será feito em 29 de agosto, na conta ou na chave Pix informada na declaração do Imposto de Renda.

Em todo o Brasil, o terceiro lote contempla 1,9 milhão de contribuintes, que receberão R$ 2,92 bilhões em restituições. A maior parte do valor irá para contribuintes sem prioridade no reembolso, que declararam perto do fim do prazo.

No País, as restituições estão distribuídas da seguinte forma:

  • 1.454.509 contribuintes sem prioridade;
  • 312.915 contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram simultaneamente por receber a restituição via Pix;
  • 72.434 contribuintes de 60 a 79 anos;
  • 22.841 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;
  • 13.515 contribuintes acima de 80 anos;
  • 7.821 contribuintes com deficiência física ou mental ou doença grave.

Consulta ao 4º lote de restituição do IRPF

A consulta poderá ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no botão “Consultar a Restituição”.

Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones.

O pagamento será feito em 29 de agosto na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda.

Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e tirar o extrato da declaração. Se verificar uma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina.

Se, por algum motivo, a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Nesse caso, o cidadão poderá agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome, por meio do Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento do banco, nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição depois de um ano, deverá requerer o valor no Portal e-CAC. Ao entrar na página, o cidadão deve acessar o menu “Declarações e Demonstrativos”, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no campo "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".

