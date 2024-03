Mais de 800 mil turistas chegaram ao Estado de avião no ano passado

Um dos principais indicadores que norteiam a movimentação turística do Estado, dados plataforma Alumia, do Observatório do Turismo de Mato Grosso do Sul, registraram no ano passado 807.933 mil desembarques utilizando o avião como meio de transporte. Número representa um aumento de 11,4% em relação a 2022 quando 737.894 passageiros chegaram ao Estado.

Demonstrando a forte retomada que o setor vivencia, dados da Rodoviária de Campo Grande, revelam que em 2023 chegaram à capital sul-mato-grossense, através das linhas regulares, 638.288 passageiros por via terrestre.

Assim como no modal aéreo, os meses com maior fluxo foram Janeiro, com 64.884 passageiros; e Julho, com 63.600.

O boletim da Alumia, divulgado em fevereiro deste ano indica que o Aeroporto Internacional de Campo Grande recebeu a maior parte desses passageiros, com 90% dos passageiros, porém, com grande parte desse contingente partindo por meio terrestre com uso de carros particulares, vans e ônibus para outros destinos de MS.

Esse movimento que pode ser comprovado pelos fretamentos realizados no estado como um todo, em 2023, que fora m responsáveis pelo transporte de 280.303 passageiros.

90 % dos turistas. O levantamento da plataforma Alumnia indica que, dos 807 mil turistas que chegaram de avião para visitar Mato Grosso do Sul, 90% desembarcou no Aeroporto Internacional de Campo Grande. Apenas 3,08% voaram direto para Bonito e 1,34% para Corumbá.

Em análise ao cenário turístico de MS a economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (IPF-MS), Regiane Dedé de Oliveira, destaca que o Estado vive um momento de recuperação intenso, destacando que o fato pode ser percebido por aspectos como a escala de aumento do desembarques.

“Na comparação de 2021 para 2022 foi algo em torno de 36%, considerando o avanço no controle do covid-19, já em 2023 em relação a 2022 o aumento foi de 10,49%, dados que comprovam o aquecimento do segmento ao longo dos últimos anos”, pondera.

Para o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), Bruno Wendling, um conjunto de fatores podem ser atribuídos aos bons resultados alcançados por MS no ano que se encerrou.

“A retomada da atividade turística no pós-pandemia, foi bem forte para destinos de natureza e ainda segue dando frutos, em conjunto com o trabalho da Fundação de Turismo anos últimos anos, especialmente durante a pandemia, onde mantivemos as ações de divulgação, de capacitação, o que resultou na manutenção da imagem positiva do Estado como um dos principais destinos de ecoturismo do País”.

Regiane ainda reforça o bom momento para o Estrado destacando o aumento na arrecadação tributária motivada pela movimentação elevada do setor turístico no ano passado.

“Houve um incremento de 41% e 12%, nessa ordem, na arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), das atividades do turismo, o que contribui para o equilíbrio fiscal e representa aumento de faturamento das empresas, o que é salutar para economia como um todo”, avalia a economista.

Em conclusão, Wendling acrescenta que as campanhas promocionais, ações de mercado, participações em feiras e eventos nacionais, internacionais e ações cooperadas com operadores também corroboraram o resultado atual do setor. “Contribuiu e contribui muito para o aumento desse fluxo e claro trabalho do trade local”.

BONITO

Dados do Anuário Estatístico do Turismo coletados pelo Observatório do Turismo e Eventos de Bonito-MS (Oteb), exibem uma das maiores taxas de ocupação média (60%) dos hotéis no município de Bonito. “Foi a maior desde o início do monitoramento da atividade em 2015, sendo 2023 considerado o ano da concretização da retomada do setor pós-pandemia”, aponta o relatório.

Conforme o levantamento, o percentual de ocupação foi de 31% em 2020, o mais baixo desde 2015. Nos anos seguintes o indicador passou a registrar aumento gradativo, onde 2021 fechou com 43% dos hotéis da cidade ocupados; 2022, 58% e ano passado 60%.

Dentre os 12 meses do ano passado, janeiro foi responsável pela maior taxa de ocupação alcançando 79%, seguido por setembro (67%) e outubro (63%).

O Anuário Estatístico estima que em 2023 a cidade de Bonito recebeu cerca de 313.316 visitantes. “Isso representa um aumento de 11,74% em relação ao ano de 2022, quando Bonito recebeu 280.391 visitantes”, sublinha o relatório.

Nos atrativos turísticos, o ano fechou com cerca de 62.978 visitações a mais que em 2022.

Ao todo foram comercializados 909.715 vouchers, com os balneários e as flutuações liderando o ranking entre as 11 modalidades de atrativos monitoradas.

No quesito desembarque o levantamento indica que do total de turistas que visitaram Bonito e região no ano de 2023, cerca de 7,41% desses visitantes desembarcaram no aeroporto do município.

MOVIMENTAÇÃO

A partir do ICMS municipal, foi identificado foi o mês de maior arrecadação, com R$ 6,6 milhões, seguido de setembro, com R$ 6,3 milhões. O mês com menor arrecadação foi fevereiro, com R$ 5,03 milhões.

Ainda que com dados preliminares, a arrecadação total de ICMS em 2023 foi de R$ 68,5 milhões.

Com relação ao setor de turismo, a Junta Comercial do Estado possui o registro de 3.277 empresas ativas no setor de turismo, com a predominância do setor de alimentação, que concentra 69,14% das empresas.

No Cadastur estão registradas 1.813 empreendimentos turísticos no Estado:. 336 são guias de turismo e 469 são agências de turismo.



