Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Modernidade no campo

Mato Grosso do Sul é lembrado como polo agrotecnológico em evento em SP

Durante a Futurecon, em São Paulo, agro de MS foi apontado como referência em tecnologia e inovação

Karina Varjão

Karina Varjão

01/10/2025 - 15h41
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

 

Mato Grosso do Sul foi citado como um Estado de destaque no avanço das tecnologias no agronegócio na 30ª edição da Futurecom nesta terça-feira. O evento, que acontece em São Paulo nos dias 30 de setembro a 2 de outubro, é a maior feira de tecnologia da América Latina, sendo referência em Conectividade e Inovação, bem como em soluções para cibersegurança e Transformações Digitais.

A agropecuária é um dos setores onde a tecnologia vem avançando a passos largos. No evento, o engenheiro e professor da (UFRA) Universidade Federal Rural da Amazônia e membro sênior do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE) destacou Mato Grosso do Sul como um Estado “bastante avançado na indústria agrotecnológica".

“Mato Grosso do Sul é a segunda maior potência agrícola do Brasil, ficando muito próximo de São Paulo, que é a primeira. Lá nós temos drones que espalham fertilizantes, sistemas de colheita inteligente, de irrigação inteligente, rastreamento bovino e, com a substituição de diesel por geradores fotovoltaicos, consegue produzir uma agricultura de baixo carbono", destacou o professor.

Esses avanços fazem parte do que é chamado de Agricultura 4.0, que é a aplicação das tecnologias digitais como a inteligência artificial, automação, robótica e a Internet das Coisas (Internet of Things - IOT) para criar um sistema de produção agrícola mais eficiente e sustentável.

Como benefícios dessa Agricultura Digital, vêm a maior produtividade, já que o uso das tecnologias avançadas otimiza a produção e aumenta o volume das colheitas; a sustentabilidade, com o uso mais eficiente dos recursos naturais, como água e defensivos agrícolas, o que reduz o impacto ambiental; a redução dos custos, pois a automação e a otimização do uso de insumos levam a uma diminuição dos custos de produção; e a tomada de decisões de forma acertada por parte dos agricultores, já que a análise de dados fornece informações precisas para gerir melhor as suas propriedades.

 

Conectividade no campo

A inovação no agronegócio e a busca por ampliar a conectividade em regiões rurais foram um dos destaques da Futurecom 2025. Thiago Egoshi, especialista da empresa global Quectel, explicou à reportagem como os módulos de Internet das Coisas (IoT) já são aplicados no campo para gerar inteligência de negócios.

“A Quectel é uma empresa de venda de módulos onde empresas de agro, por exemplo, compram os módulos, criam um dispositivo e instalam dentro de seus instrumentos, como por exemplo, um trator. Esse módulo se comunica com a rede e você tem controle sobre ele. Ou se você cria gado, é possível desenvolver um dispositivo para colocar no brinco e monitorar esses animais".

Thiago explica que a tecnologia auxilia o crescimento do negócio, já que facilita o proprietário a ter controle sobre os bens de forma integral.

“Você quer fazer um controle de pasto, por exemplo. Você consegue controlar quanto tempo as vacas vão ficar naquele local e ter que mudar, porque aquele pasto precisa descansar. E assim, vai tendo um controle e entendendo a dinâmica tanto do espaço quanto dos animais através da própria tecnologia inteligente".

Além do monitoramento de gado e de veículos agrícolas, a mesma lógica pode ser usada em lavouras e plantações, com os drones para pulverização inteligente.

“Você pode ter uma inteligência de drone para falar quantas vezes ele já passou em determinada área. Então, você pega essas informações e consegue diferenciar melhor o uso do veneno", explica.

Alcance em áreas remotas

Uma das dificuldades nesse avanço tecnológico é o acesso em áreas remotas, já que muitos agricultores menores estão em áreas com pouco ou nenhum acesso à internet. No entanto, essa dificuldade também já está sendo contornada.

É o que explicou o especialista em sistemas do Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel), Matheus Sêda, que apresentou uma tecnologia chamada TV White Space, que aproveita canais de televisão para oferecer internet em áreas afastadas.

“A tecnologia White Space ainda não está normalizada no Brasil. (...) O canal de TV trabalha em uma frequência de 400 MHz a 700 MHz, que é uma frequência mais baixa e de longo alcance. Então, a ideia de áreas remotas e rurais é por conta disso".

Segundo ele, os testes nos campos mostraram resultados promissores com alcances suficientes para alcançar várias regiões.

“Nos testes de campo que a gente realizou, conseguimos um alcance de 50km e uma taxa de comunicação de 100 Mbps, que é suficiente para atender várias demandas de conectividade dos usuários finais”.

A tecnologia também abre espaço para aplicações agrícolas com a Internet das Coisas (IoT).

“Se o produtor quiser aplicações de IoT, ele consegue colocar ali drones, monitoramento remoto, modem wi-fi. A aplicação final dessa internet, vindo de um provedor distanteé o usuário que decide como vai usar".

A comercialização da inovação ainda depende da regulamentação final da Agência nacional de Telecomunicações (Anatel) e da adaptação dos equipamentos para uso fora do laboratório, mas a expectativa é que o projeto seja finalizado ainda no próximo ano.

“A previsão é terminar o projeto no segundo semestre de 2026, enviar para a Anatel e esperar o retorno, se precisa de correção, para ser aprovado. Estando tudo certo, empresas parceiras poderão fabricar e vender os produtos, que são soluções", finaliza.

 

Futurecom 2025

O Futurecom é o evento referência em Conectividade e Inovação para a América Latina e, nos últimos anos, tornou-se também um importante hub em soluções para cibersegurança e facilitador da Transformação Digital.

Em 2025, celebra a 30ª edição, reunindo cerca de 300 marcas expositoras e mais de 30 mil profissionais do setor em 25 mil m² de área de exposição, no Expo São Paulo, na capital paulista.

O evento teve início no dia 30 de setembro e vai até o dia 2 de outubro, com uma expectativa de público de mais de 30 mil visitantes.

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2921, terça-feira (30/09): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

01/10/2025 08h28

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2921 da Mega-Sena na noite desta terça-feira, 30 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 32 apostas ganhadoras, (R$ 32.378,25)
  • 4 acertos - 2.240 apostas ganhadoras, (R$ 762,43)

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 2921 são:

  • 09 - 36 - 14 - 16 - 26 - 12

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2925

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 02 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2925. O valor da premiação está estimado em R$ 7,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2301, terça-feira (30/09): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

01/10/2025 08h27

Compartilhar
Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2301 da Timemania na noite desta terça-feira, 30 de setembro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 29 milhões.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 4 apostas ganhadoras, (R$ 67.620,08)
  • 5 acertos - 237 apostas ganhadoras, (R$ 1.630,38)
  • 4 acertos - 4.327 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 40.821 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração: CASCAVEL /PR - 10.614 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2301 são:

  • 16 - 58 - 21 - 44 - 60 - 30 - 41
  • Time do Coração: Cascavel - PR

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2305

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 02 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2305. O valor da premiação está estimado em R$ 29,6 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal
Desavença

/ 2 dias

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal

2

Escolha de Campo Grande foi estratégica, diz diretor da Sephora no Brasil
Varejo de luxo

/ 1 dia

Escolha de Campo Grande foi estratégica, diz diretor da Sephora no Brasil

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3500, terça-feira (30/09)
Loterias

/ 21 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3500, terça-feira (30/09)

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6840, terça-feira (30/09)
Loterias

/ 21 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6840, terça-feira (30/09)

5

Peixaria que vendia produtos impróprios para consumo é interditada em Campo Grande
Cidades

/ 1 dia

Peixaria que vendia produtos impróprios para consumo é interditada em Campo Grande

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 23/09/2025

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica