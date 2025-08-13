Na contramão do país, Mato Grosso do Sul registra alta nas vendas do comércio varejista

Na contramão de grande parte do país, Mato Grosso do Sul registrou crescimento de 1,2% no volume de vendas do comércio varejista ampliado em junho de 2025, em comparação com maio, segundo dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira (13). O resultado coloca o Estado entre os destaques positivos do País, ao lado de Goiás (2,1%) e Espírito Santo (1,3%), enquanto a maioria das unidades da Federação registrou retração no período.
O comércio varejista ampliado engloba, além das atividades tradicionais do varejo, setores como veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo. No cenário nacional, 20 das 27 unidades da Federação apresentaram queda no setor, com destaque negativo para São Paulo (-4,3%), Distrito Federal (-3,0%) e Mato Grosso (-2,7%).
No recorte do comércio varejista restrito (que exclui os segmentos adicionais do ampliado) Mato Grosso do Sul teve variação positiva de 0,1% em junho frente a maio, na série com ajuste sazonal. Já na comparação com junho de 2024, o resultado foi negativo em 0,9%, e o acumulado do ano registra queda de 0,3%. No acumulado de 12 meses, a variação é positiva em 0,8%.
Cabe destacar que a Pesquisa Mensal de Comércio produz indicadores que permitem acompanhar o desempenho do comércio formal, com empresas de 20 ou mais empregados, medindo a receita bruta de revenda.