Economia

IBGE

Na contramão do país, Mato Grosso do Sul registra alta nas vendas do comércio varejista

Estado foi um dos poucos destaques positivos no cenário nacional, com crescimento de 1,2% em julho

Alison Silva

Alison Silva

13/08/2025 - 15h44
Na contramão de grande parte do país, Mato Grosso do Sul registrou crescimento de 1,2% no volume de vendas do comércio varejista ampliado em junho de 2025, em comparação com maio, segundo dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira (13). O resultado coloca o Estado entre os destaques positivos do País, ao lado de Goiás (2,1%) e Espírito Santo (1,3%), enquanto a maioria das unidades da Federação registrou retração no período.

O comércio varejista ampliado engloba, além das atividades tradicionais do varejo, setores como veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo. No cenário nacional, 20 das 27 unidades da Federação apresentaram queda no setor, com destaque negativo para São Paulo (-4,3%), Distrito Federal (-3,0%) e Mato Grosso (-2,7%).

No recorte do comércio varejista restrito (que exclui os segmentos adicionais do ampliado) Mato Grosso do Sul teve variação positiva de 0,1% em junho frente a maio, na série com ajuste sazonal. Já na comparação com junho de 2024, o resultado foi negativo em 0,9%, e o acumulado do ano registra queda de 0,3%. No acumulado de 12 meses, a variação é positiva em 0,8%.

Cabe destacar que a Pesquisa Mensal de Comércio produz indicadores que permitem acompanhar o desempenho do comércio formal, com empresas de 20 ou mais empregados, medindo a receita bruta de revenda. 

LOTERIA

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2280, terça-feira (12/08): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

13/08/2025 09h00

Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2280 da Timemania na noite desta terça-feira, 12 de agosto de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 15 milhões.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 5 apostas ganhadoras, (R$ 35.237,80)
  • 5 acertos - 185 apostas ganhadoras, (R$ 1.360,53)
  • 4 acertos - 3.540 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 31.572 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)
  • Time do Coração: CAXIAS /RS - 7.600 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2280 são:

  • 18 - 75 - 24 - 27 - 43 - 21 - 03
  • Time do coração: 23 - Caxias/RS

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2285

Com0o a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 14 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2285. O valor da premiação está estimado em R$ 15,5 milhões

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1101, terça-feira (11/08): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

13/08/2025 08h50

Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1101 da Dia de Sorte na noite desta terça-feira, 12 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão. 

  • 7 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 479.239,890)
  • 6 acertos - 42 apostas ganhadoras, (R$ 3.063,49)
  • 5 acertos - 1.833 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 23.886 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)
  • Mês da Sorte: Abril - 76.102 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1101 são:

  • 03 - 24 - 14 - 22 - 19 - 13 - 26
  • Mês da sorte: 04 - Abril

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1102

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 14 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 1102. O valor da premiação está estimado em R$150 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

