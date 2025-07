Mato Grosso do Sul tem 40 escolas estaduais com energia solar

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Dados da Secretaria de Estado de Educação apontam que 40 escolas estaduais têm placas solares em 19 municípios de Mato Grosso do Sul.

O investimento é de R$ 5 milhões desde 2023, início da gestão do atual governador de MS, Eduardo Riedel (PSDB).

As cidades contempladas são Campo Grande (11), Dourados (5), Maracaju (4), Corumbá (3), Anastácio (2), Três Lagoas (1), Água Clara (1), Amambai (1), Antônio João (1), Aquidauana (1), Caarapó (1), Corguinho (1), Coxim (1), Eldorado (1), Nova Andradina (1), Paranaíba (1), Ribas do Rio Pardo (1), Santa Rita do Pardo (1) e Tacuru (1).

Escola Estadual Amando de Oliveira é um exemplo de unidade que possui placa solar. A escola possui 450 alunos e está localizada na avenida Manoel da Costa Lima, número 1435, Vila Piratininga, em Campo Grande. Possui sistema de educação integral e mais de 50 história.

“Quando a escola completou 50 anos a reforma foi finalizada. Então ela foi contemplada com várias melhorias, entre elas as placas solares. Isto mostra a preocupação com a questão da sustentabilidade e economia de gastos. Tivemos outras mudanças como gás natural encanado, ou seja, nós recebemos uma estrutura preparada para nova realidade”, destacou Henrique Ramos, diretor da unidade.

Além da instalação de placas solares nas escolas, o governo de MS também investe em energia solar fotovoltaica por meio de Parceria Público Privada (PPP), cuja Secretaria de Estado de Administração (SAD) é responsável pelo gerenciamento.

Desde janeiro de 2025, 183 escolas estaduais registraram uma redução média de 40% na conta de luz, com início da compensação energética a partir de dezembro de 2024.

Quando plenamente implantado, o sistema terá capacidade de gerar mais de 25 mil MWh por ano, suficiente para atender 1.400 prédios públicos do Poder Executivo Estadual.

A previsão é alcançar 30% de economia nas contas de energia elétrica, o que permitirá redirecionar recursos para outras áreas prioritárias do Estado, como saúde e infraestrutura.

“A Parceria Público-Privada na produção de energia limpa para os prédios públicos do Governo de Mato Grosso do Sul vem se mostrando um grande caso de sucesso, tendo em vista que nós já estamos aproveitando esta energia limpa para mais de 183 prédios públicos, principalmente para Educação, em escolas tanto da Capital, como do interior do Estado", afirmou o secretário estadual de Administração, Frederico Felini.

"Nossa previsão é que até o final do ano estaremos com 826 prédios ligados nas cinco fazendas fotovoltaicas, que estão distribuídas por várias cidades do interior do Estado. Já se aponta uma economia significativa para os cofres públicos, no entanto o mais importante é a produção de energia limpa e sustentável”, finalizou.

ENERGIA SOLAR EM MS

A energia solar é a energia obtida a partir da luz e do calor do sol. É uma fonte de energia renovável e sustentável.

Pode ser aproveitada de forma fotovoltaica, convertendo a luz solar diretamente em eletricidade, ou de forma térmica, aquecendo água ou outros fluidos.

Mato Grosso do Sul ocupa o 8º lugar no ranking nacional de capacidade de geração de energia limpa.

Estado produz 1,5 gigawatt (GW) de potência, o que representa 4,1% do total entre os estados brasileiros, ficando atrás de:

º SP - 14,4% (5.485,1 MW potência instalada) º MG - 12,3% (4.687,2 MW potência instalada) º PR - 8,9% (3.380,0 MW potência instalada) º RS - 8,7% (3.327,7 MW potência instalada) º MT - 6,5% (2.482,9 MW potência instalada) º GO - 5,3% (2.011,3 MW potência instalada) º BA - 4,4% (1.674,2 MW potência instalada)

Ao todo, 197 residências de MS são abastecidas com energia solar.