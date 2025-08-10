Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

GLP

Medida do Governo Federal deve ampliar gás de cozinha acessível a 17 milhões de famílias

A medida provisória está em fase final de adaptação e deve entrar em vigor ainda este ano. Em MS, mais de 50 mil famílias são contempladas

Karina Varjão

Karina Varjão

10/08/2025 - 11h05
O governo federal está prestes a oficializar uma Medida Provisória que deve garantir o fornecimento gratuito de gás de cozinha. A medida visa atingir, pelo menos, 17 milhões de famílias de baixa renda do País, com o programa Gás para Todos. De acordo com o Ministério de Minas e Energia (MME), a proposta está “em fase final de elaboração”. 

O programa, que deve integrar o já existente Auxílio-Gás busca alterar a forma como as famílias terão acesso à gratuidade, substituindo o pagamento em dinheiro por desconto nas compras com empresas credenciadas. 

Durante a inauguração da Usina Termelétrica GNA II, no Porto de Açu, no Rio de Janeiro, no mês passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a inflação abusiva dos preços. 

“A Petrobras vende o botijão de 13 quilos por R$37. Mas o consumidor acaba pagando até R$140. Isso não pode continuar. Vamos garantir que 17 milhões de famílias não precisem pagar por esse botijão para cozinhar o feijão e o arroz”, afirmou. 

O MME ressaltou que o programa tem forte propósito social e energético. No campo social, promete melhorar a qualidade de vida das famílias mais vulneráveis ao diminuir a dependência de lenha, por exemplo. 

“Trata de melhorar as condições de vida da população mais carente, além de contribuir para a saúde pública, ao substituir o uso da lenha por uma fonte de energia mais limpa, protegendo principalmente mulheres e crianças da exposição à fumaça tóxica”, informou a pasta. 

No âmbito energético, a iniciativa busca reduzir a pobreza energética por meio da entrega direta do botijão de gás, reduzindo o impacto nos custos do orçamento familiar. 

Auxílio-Gás em MS

Em Campo Grande, o valor do botijão de 13 quilos gira em torno de R$115 a R$125 nas revendas, podendo chegar a R$150 para entrega em domicílio. 

Isso se deu por conta do reajuste em vigor a partir de maio deste ano após mudanças na política de preços da Petrobras que, desde novembro do ano passado, passou a realizar leilões de parte da oferta do gás GLP, o que, de acordo com a Ultragaz, inviabilizou a absorção dos novos custos. 

No entanto, segue em vigor no Estado o Auxílio-Gás federal, programa federal desenvolvido com a mesma proposta do anunciado pelo MME. 

Em 2024, quando chegou aos lares sul-mato-grossenses, 50.326 famílias foram contempladas com o benefício, que paga R$104 através do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros (PAGB). 

O valor corresponde ao valor integral de um botijão calculado a partir da média nacional pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Ao todo, no Brasil, são 5,52 milhões de famílias beneficiadas. 
 

*Com informações da Agência Brasil

LOTERIA

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 275, sábado (09/08): veja o rateio

A +Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

10/08/2025 07h55

Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 275 da + Milionária na noite deste sábado, 09 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 140 milhões. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 142 milhões. 

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;
  • 5 acertos + 2 trevos - 2 apostas ganhadoras (R$ 286.591,71 cada) ;
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 48 apostas ganhadoras (R$ 5.307,26 cada);
  • 4 acertos + 2 trevos - 152 apostas ganhadoras (R$ 1.795,68 cada);
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 2576 apostas ganhadoras (R$ 105,95 cada);
  • 3 acertos + 2 trevos - 2.897 apostas ganhadoras (R$ 50,00 cada);
  • 3 acertos + 1 trevo - 25.886 apostas ganhadoras (R$ 24,00 cada);
  • 2 acertos + 2 trevos - 21.166 apostas ganhadoras (R$ 12,00 cada);
  • 2 acertos + 1 trevo - 193.314 apostas ganhadoras (R$ 6,00 cada);

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 275 são:

  • 36 - 04 - 19 - 25 - 17 - 22 
  • Trevos sorteados:  05 - 04 

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 276

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 13 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 276. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

LOTERIA

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1100, sábado (09/08): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

10/08/2025 07h50

Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1100 da Dia de Sorte na noite deste sábado, 09 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 650 mil. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 1 milhão.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores;
  • 6 acertos - 55 apostas ganhadoras (R$ 1.931,03);
  • 5 acertos - 1.716 apostas ganhadoras (R$ 25,00 cada);
  • 4 acertos - 21.142 apostas ganhadoras (R$ 5,00 cada);
  • Mês da Sorte: Outubro - 68.081 apostas ganhadoras (R$ 2,50 cada).

Quatro apostas de MS fizeram 6 acertos! 

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1100 são:

  • 24 - 30 - 20 - 07 - 22 - 27 - 12
  • Mês da sorte: 10 - outubro

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1101

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 12 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 1101. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

