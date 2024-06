MEIs tem até hoje para fazer declaração anual

ECONOMIA

Busca por financiamento no Brasil registrou alta de 14% em abril após cair 13% na comparação com março deste ano.

Porém, conforme Índice Neurotech de Demanda por Crédito (INDC), apresentou queda de 24% em relação ao quarto mês de 2023.

Esse representa o sétimo recuo consecutivo do indicador, que mede mensalmente o número de solicitações de financiamentos nos segmentos de varejo, bancos e serviços.



Em abril ante março de 2024, a expansão do INDC foi impulsionada pelo setor financeiro, que teve crescimento de 19%, seguido do varejo, com alta de 9%. Em contrapartida, o setor de serviços cedeu 3%.



Já se comparado com abril do ano passado, o segmento varejista foi mais uma vez principal responsável pelo declínio do INDC, com queda de 24%.

Bancos e demais instituições tiveram recuo de 8% na demanda por crédito, enquanto o setor de serviços foi o único a registrar aumento: cresceu 9%.



Quanto ao crescimento do INDC em abril em relação ao mês anterior deste ano, o cenário ainda exige cautela, diante das recentes quedas.

Head de produtos Analytics da Neurotech e responsável pelo indicador, Natália Heimann cita que há ainda uma grande incerteza sobre a possibilidade de recuperação geral nos próximos meses.



A executiva lembra que é importante levar em consideração que o INDC teve queda expressiva em março - de 26% no confronto com o mesmo mês de 2023.

"É importante que as empresas de crédito estejam atentas ao comportamento dos consumidores que, a esta altura, estão cautelosos perante uma economia que ainda é instável, mesmo com queda da taxa de juros", diz.

Recorte

No varejo, apenas a categoria de Supermercado apresentou alta, de 4%, na comparação com abril de 2023. Já o setor de Vestuário apresentou o maior recuo (-50%), seguido de Lojas de Departamento (-31%), Eletro/Móveis (-22%) e Outros (-6%).



No confronto com março de 2024, só a categoria Supermercado cedeu (-4%) em abril, enquanto Lojas de Departamento, Eletro/Móveis, Outros e Vestuário se recuperaram, com altas de 28%, 16%, 5% e 4%, pela ordem.

