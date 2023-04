Menos de 30% da população declarou o Imposto de Renda em Mato Grosso do Sul

SEMANA SANTA

A nutricionista Paula Saldanha Tschinkel explicou o que é preciso saber na hora de escolher um bom peixe

De acordo com pesquisa da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor - Procon/MS, o preço dos pescados apresentou uma variação de 119,86% em Campo Grande.

Na pesquisa foram verificados os valores de cinco estabelecimentos atacadistas, cinco varejistas e oito peixarias, localizados em diferentes regiões de Campo Grande.

Entre os tipos de pescados, o bacalhau foi o que apresentou maior variação de preço nos mercados varejistas, o peixe foi encontrado com o preço de R$ 120,90 kg no Carrefour (avenida Afonso Pena, 4.909 – Bairro Santa Fé), no mercado Comper (Rua Brilhante, 2.670 – Vila Bandeirantes) o preço encontrado foi de $ 189,98 kg, o que representa uma variação de 57,14%.

Já o quilo do salmão foi o que apresentou menor variação, foi encontrado por R$ 72,99 no Pão de Açúcar (Rua Maracaju, 1.427 - Centro) e por R$199,99 no Carrefour, uma variação de 9,59%. O quilo do bacalhau foi encontrado por R$ 120,90 no Carrefour e por R$ 54,99 no Pão de Açúcar.

A menor variação foi encontrada entre os preços dos pintados (embalagem com 800g), no Supermercado Pires (Rua Fátima do Sul, 121 - Bairro São Jorge da Lagoa) o pescado foi achado por R$ 34,98 enquanto no Legal Supermercado (Avenida José Nogueira Vieira, 1673 – Bairro Tiradentes) pode ser encontrado por R$ 39,90, o que representa a variação de 14,07%.

Nos cinco mercados atacadistas pesquisados, a maior variação foi com relação ao filé de merluza (embalagem com 800g) cujo maior preço foi de R$ 54,99, no Morena Atacadista (Avenida Amaro Castro Lima, 764 - Nova Campo Grande) enquanto o menor preço registrado foi no Atacadão (Avenida Consul Assaf Trad, 3.671 – Bairro Morada Verde) por R$ 34,90 - o que representa uma variação de 57,56%.

Já a menor variação é relacionada ao filé de salmão, que foi encontrado por R$ 109,00 no Fort Atacadista (Rua São Borja, 586 - Vila Rica) e por R$ 114,00 no Assaí Atacadista (Avenida Fábio Zahran, 7 919 – Jardim América).

Também foram pesquisados os preços em oito peixarias, constatando como maior variação de preço, 61,79% no quilo da sardinha eviscerada, que é encontrada na Peixaria Matias (Rua Trindade, 07 – Jardim Paulista) por R$ 21,00 enquanto que na Peixaria Moura (avenida Guaicurus, 4321 e 4667 – Jardim Colibri) o quilo é vendido por R$ 12,98.

A menor variação de preço, se deu com relação a sardinha inteira limpa, que é encontrada pelo menor preço na Peixaria Aero Rancho (Avenida Presidente Tancredo Neves, 1.221 – Aero Rancho) por R$ 12,99 e por R$ 12,98 na Peixaria Moura (Avenida Guaicurus, 4.321) - o quilo - , o que representa uma pequena variação de 0,08%.

Qualidade e armazenamento

Ao Correio do Estado, a nutricionista Paula Saldanha Tschinkel explicou o que é preciso saber na hora de escolher um bom peixe. Além da higiene do local, a médica destaca alguns pontos importantes a serem observados.

“Durante a compra do peixe é preciso observar a pele, deve estar brilhante, sem manchas, furos e cortes (a não ser o corte do pedaço). As guelras devem ter uma cor viva, avermelhada e não devem apresentar nenhum muco (líquido pastoso)".

A nutricionista chama atenção também para a carne do peixe, segundo ela deve estar bem firme e elástica.

“Os olhos devem estar ocupando toda a cavidade ocular, estar brilhando (claro e com cores vivas). Caso estejam fundos, cinza ou esbranquiçados pode ser carne estragada”.

Os cuidados também são necessários no caso dos peixes vendidos em embalagens.

“A embalagem deve estar bem fechada e intacta, não deve conter gelo solto. Caso isso aconteça, significa que houve variações térmicas, descongelou e congelou, podendo ter alterado a carne”, explica a médica.

“As extremidades não devem estar secas ou amareladas, pois estes são indicadores de desidratação. O peixe também não pode apresentar odores estranhos (de maresia, por exemplo), devendo apresentar um cheiro fresco”.

A nutricionista também chama atenção para o armazenamento, os pescados devem ser guardados em freezer, se for guardado na geladeira é preciso ser preparado em até dois dias. Se transportados, devem ser armazenados em caixa térmica ou isopor sem variações de temperatura.

(Colaborou: Alanis Neto)

