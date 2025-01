Mensalidade escolar pode custar mais de R$ 3 mil em Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O Departamento Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor de Mato Grosso do Sul (Procon-MS) avaliou os preços cobrados por escolas e encontrou uma variação de até 340% no valor das mensalidades em Campo Grande.

O menor valor registrado, conforme a região, foi de R$ 488,97, enquanto o maior foi de R$ 3.605,88, em um bairro com custo de vida mais elevado.

Ao todo, a pesquisa consultou os valores cobrados por 16 escolas particulares. Cabe ressaltar que o valor final do pagamento pode mudar dependendo do período em que o estudo foi realizado e se a mensalidade está em dia, já que, nesse caso, o consumidor pode obter descontos de até 15% ao antecipar o pagamento.

Preços por região

A variação no Ensino Fundamental I, que compreende o 1º ao 5º ano, foi de 340,1% entre as escolas. Enquanto no período vespertino, na região central, o valor chega a R$ 2.153, no bairro Jardim Autonomista, o custo é de R$ 488,97.

No Ensino Integral do 6º ao 8º ano (Fundamental II), a menor variação registrada foi de 162,43%. Segundo o Procon-MS, os valores variam entre R$ 770, na Vila Jacy, e R$ 3.642,58, no Jardim dos Estados.

Já nas escolas de Ensino Médio Integral, a diferença chegou a 185,61%. Por exemplo, no bairro Amambai, o valor da mensalidade foi de R$ 1.262,50, enquanto no Jardim dos Estados alcançou R$ 3.605,88.

Entre os estabelecimentos que ofertam o 1º ano do Ensino Médio Integral, a diferença também foi de 185,61%, com preços variando entre R$ 1.262,50 no bairro Amambai e R$ 3.605,88 no Jardim dos Estados.

O levantamento foi realizado pelo Procon-MS, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead).

Direitos e Deveres nas Instituições de Ensino

Renovação de Matrícula

Alunos matriculados e adimplentes têm direito à renovação da matrícula.

Escolas não podem restringir a renovação de forma unilateral, exceto com justificativa razoável.

Alunos inadimplentes não têm direito garantido à renovação, conforme previsto por lei.

Instituições não podem negar matrícula a alunos com deficiência, devendo oferecer apoio especializado e recursos de acessibilidade sem custos adicionais.

A reserva de matrícula para o próximo ano letivo pode ser feita a partir do segundo semestre do ano anterior mediante pagamento de taxa.

A soma das parcelas, incluindo a taxa, não pode ultrapassar o valor total da anuidade ou semestralidade.

O aluno ou responsável tem direito à devolução integral da matrícula se desistir do curso antes do início das aulas.

Garantias mercantis, como fiador, cheques pré-datados ou notas promissórias, são práticas abusivas e não podem ser exigidas.

Contrato

Deve ser redigido em linguagem clara e acessível.

O consumidor deve ler todas as cláusulas com atenção, observando datas de pagamento e possíveis penalidades por atrasos.

Pagamento de Mensalidades

O valor é calculado por ano ou semestre. A mensalidade deve ser proporcional e não pode incluir juros ou taxas extras.

É proibida a cobrança de tarifas para emissão de boletos ou carnês.

Reajustes da anuidade são permitidos apenas uma vez ao ano, no momento da renovação do contrato.

Custos de reformas e ampliação para novos alunos não podem ser repassados aos consumidores.

Para alunos em regime de dependência, a mensalidade deve ser proporcional às disciplinas cursadas.

Inadimplência

Escolas não podem rescindir o contrato durante o ano letivo devido à inadimplência.

Alunos inadimplentes não podem ser impedidos de assistir aulas, fazer provas ou transferir documentos.

Divulgar o nome do aluno como inadimplente ou negativá-lo em cadastros de crédito pode configurar prática abusiva.

Alunos que negociaram dívidas e estão pagando as parcelas não podem ter a renovação de matrícula negada.

A renovação de matrícula de inadimplentes pode ser recusada, mas escolas públicas devem garantir matrícula no ensino fundamental e médio.

Material Escolar

É permitido solicitar materiais escolares necessários e adequados às atividades previstas no plano pedagógico.

O plano pedagógico deve estar disponível para consulta.

Escolas não podem:

Exigir marcas específicas nos materiais.

Solicitar materiais de uso coletivo (higiene, limpeza, etc.), cujo custo já está incluso na anuidade.

A venda de materiais escolares pela escola é opcional e não pode ser imposta.

Uniformes:

Escolas com marcas registradas podem exigir que o uniforme seja adquirido em locais específicos.

Alterações no modelo do uniforme só podem ocorrer a cada 5 anos.

Devem considerar a situação econômica das famílias e as condições climáticas locais.

Segurança e Privacidade

A escola é responsável pela segurança dos alunos e de seus materiais no ambiente escolar.

O uso da imagem dos alunos só pode ocorrer com autorização prévia e expressa dos responsáveis.

Cláusulas sobre uso de imagem devem ser claras e destacadas no contrato.

É direito dos responsáveis negar a divulgação de fotos em redes sociais ou no site da escola.

