Uma criança nascida em 2023 no Brasil não será capaz de vivenciar um mercado de trabalho com igualdade racial durante sua vida, aponta estudo apresentado pelo ID_BR (Instituto Identidades do Brasil).

De acordo com o levantamento, serão necessários 167 anos para que o país alcance um equilíbrio entre as oportunidades oferecidas a pessoas negras e brancas nas empresas, em 2190. Isso significa que apenas a terceira geração dessas crianças estará em pé de igualdade racial.



São 17 anos a mais do que estimava um estudo divulgado em 2017 pelo Instituto Ethos, que apontava que a igualdade entre negros e brancos nas empresas seria alcançada em 150 anos. O número, em vez de reduzir, aumentou.



A pesquisa mostra uma realidade que nasce no processo de escravização no Brasil, e que se perpetua até hoje", disse Tom Mendes, diretor financeiro do ID_BR à Folha de S.Paulo. Os dados foram apresentados nesta quinta-feira (5), durante evento realizado no Memorial da América Latina com a presença de CEOs de grandes empresas do Brasil.



De acordo com Mendes, os números avaliam a redução das desigualdades em um contexto que mantenha as ações de inclusão e equidade já desenvolvidas nos setores público e privado. "Se a gente piorar a situação, acabando com as políticas [afirmativas] nas corporações ou tendo um governo não progressista, esse número tende a aumentar, e muito", disse.



O estudo foi desenvolvido com base em dados do Censo Demográfico, da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), da Rais (Relação Anual de Informações Sociais) e do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), e combina técnicas quantitativas e qualitativas.



Para o representante do instituto, o primeiro passo para que o processo seja acelerado envolve a educação, com o cumprimento de leis como a 10.639, de 2003 e a 11.645, de 2008, sobre o ensino da cultura afro-brasileira e africana no Brasil, e a conscientização racial.



"Também estamos falando de censos [para entendimento da composição das empresas e direcionamento de novas contratações], de diversidade nos programas de treinamento e estágio, e da presença de pessoas negras, indígenas, trans e faveladas em conselhos de grandes corporações", disse.



Luana Génot, presidente e diretora executiva do ID_BR e conselheira de desenvolvimento econômico e social da Presidência da República, defende que esse chamado deve ser feito a todas as empresas.

"Todas as empresas têm um déficit [de inclusão], não só aquelas que são expostas na mídia. A nossa cobrança, especialmente para as que são expostas, é que elas se posicionem [contra o racismo] e respondam o que estão fazendo para trazer as pessoas [negras e indígenas] da base para o topo", afirmou.



O Fórum Sim à Igualdade Racial 2023, também realizado pelo ID_BR na quinta-feira, teve o Carrefour como um dos patrocinadores. A empresa tem investido em ações e campanhas antirracistas desde que um de seus seguranças espancou até a morte João Alberto Silveira Freitas, homem negro de 40 anos, em uma unidade de Porto Alegre, em 2020.