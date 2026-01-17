Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Economia

Mercosul-UE: acordo traz 20 capítulos para nortear relação entre os dois blocos

Entre os pontos abordados estão o comércio de bens, regras de origem, subsídios e comércio e desenvolvimento sustentável

Estadao Conteúdo

Estadao Conteúdo

17/01/2026 - 20h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Acordo de Parceria entre Mercosul e União Europeia (UE), assinado na manhã deste sábado, 17, pelos blocos em Assunção, no Paraguai, tem 20 capítulos para nortear a relação entre os dois blocos. Entre os pontos abordados estão o comércio de bens, regras de origem, subsídios e comércio e desenvolvimento sustentável.

Os capítulos são os acordados pelos blocos em dezembro de 2024, quando as negociações foram concluídas. O detalhamento consta em documento divulgado pelo governo brasileiro sobre o acordo, o factsheet.

Após a conclusão dos trâmites internos pelos países sul-americanos e pelo lado europeu e ratificação entre as partes, os acordos entram em vigor com efeitos um mês após anotificação da conclusão dos trâmites internos.

Veja quais são os principais capítulos do tratado:

Comércio de Bens: traz um amplo compromisso de liberalização tarifária em setores industriais e agrícolas, respeitando as especificidades de cada mercado.

A oferta da União Europeia tem um escopo abrangente de liberalização, com cestas de produtos que terão desgravação imediata ou linear em prazos de 4, 7, 8, 10 e 12 anos. Os produtos correspondem a cerca de 95% dos bens e 92% do valor das importações europeias de bens brasileiros.

Os itens sujeitos a cotas ou tratamentos não tarifários representam cerca de 3% dos bens e 5% do valor importado pela União Europeia, em especial a produtos do setor agrícola e da agroindústria - considerados sensíveis pelo bloco.

"Essa abordagem reflete o equilíbrio buscado entre a abertura de mercados e a proteção de setores sensíveis para ambas as partes", diz o documento do governo brasileiro.

A oferta por parte do Mercosul tem ampla liberalização, com cestas de produtos submetidos a desgravação imediata ou linear ao longo de prazos, que pode ser de 4, 8, 10 e 15 anos.

Estão cobertos cerca de 91% dos bens e 85% do valor das importações brasileiras de produtos provenientes da União Europeia. Uma parcela reduzida dos bens está sujeita a cotas ou outros tratamentos não tarifários - as exclusões representam cerca 9% dos bens e 8% do valor total das importações.

O setor automotivo teve negociação de condições especiais para veículos eletrificados, movidos a hidrogênio e novas tecnologias, com períodos de desgravação de 18, 25 e 30 anos, respectivamente.

Regras de Origem: define critérios "modernos" para assegurar que os benefícios comerciais sejam usufruídos pelas partes, com flexibilidades para setores específicos, como têxteis.

O capítulo prevê também adoção de autocertificação para reduzir custos e burocracias. Facilitação de

Comércio: visa reduzir custos e simplifica processos relacionados à importação e exportação, com ênfase em transparência, sistemas eletrônicos e reconhecimento mútuo de operadores autorizados.

Barreiras Técnicas ao Comércio (TBT): promove boas práticas regulatórias para evitar barreiras desnecessárias, com incentivo ao uso de padrões internacionais e de consultas públicas para maior previsibilidade e integração entre os blocos

Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (SPS): visa facilitar o comércio agropecuário, com transparência e previsibilidade. O capítulo estabelece sistemas facilitados de habilitação de exportadores, como o "pre-listing", e procedimentos de regionalização para produtos de origem animal. O acordo preserva os elevados padrões de produção de alimentos dos dois blocos.

Diálogos: estabelece mecanismos de cooperação técnica entre os blocos em temas como bem-estar animal, biotecnologia agrícola e resistência antimicrobiana, propiciando troca de informações e harmonização regulatória.

Medidas de Defesa Comercial: reafirma os direitos de aplicação de medidas antidumping e compensatórias conforme as normas da Organização Mundial do Comércio (OMC), garantindo proteção contra práticas desleais de comércio.

Salvaguardas bilaterais: permite proteger indústrias domésticas de surtos de importação decorrentes da liberalização comercial. O capítulo possui um mecanismo específico para o setor automotivo, para preservar e promover investimentos.

Serviços e Investimentos: amplia a transparência e segurança jurídica para investidores e prestadores de serviços, com respeito à soberania regulatória em áreas sensíveis e promovendo a modernização de regulações domésticas.

Compras Governamentais: garante acesso preferencial ao mercado público europeu para empresas do Mercosul e vice-versa. Os compromissos específicos do Brasil levam em conta o interesse em preservar espaço para política pública nas áreas de desenvolvimento industrial; saúde pública, com exclusão completa das compras realizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS); tecnologia e inovação; pequenas e médias empresas e pequenos produtores rurais.

Propriedade Intelectual: consolida padrões internacionais de proteção e reforça o reconhecimento de indicações geográficas, a produtos como "Cachaça" e "Canastra", fortalecendo a "marca Brasil" na Europa. Não há alteração de normas sobre patentes acordadas no âmbito da OMC, demanda importante para a formulação de políticas de saúde no Brasil. Os direitos de detentores de indicações geográficas serão delimitados, salvaguardando os usuários prévios, nos países do Mercosul, de nomes geográficos que serão protegidos pelo acordo.

Pequenas e Médias Empresas: promove ações específicas para facilitar a integração de micro, pequenas e médias empresas em cadeias globais, como programas de capacitação, parcerias e participação em licitações públicas.

Defesa da Concorrência: reafirma o compromisso de combate às práticas anticompetitivas, promovendo cooperação entre autoridades dos blocos para fortalecer instituições regulatórias.

Subsídios: estabelece regras para garantir transparência e prevenir distorções de mercado.

Empresas Estatais: equilibra critérios comerciais e objetivos públicos para garantir que empresas estatais possam operar com flexibilidade para cumprir funções de interesse nacional.

Comércio e Desenvolvimento Sustentável: reafirma compromissos multilaterais como o Acordo de Paris e a Agenda 2030. A ideia é integrar sustentabilidade às relações comerciais e promover cadeias produtivas sustentáveis.

Além de reforçar o compromisso com a agenda ambiental, social e econômica, os dois lados rechaçam barreiras desnecessárias ao comércio.

A UE, por sua vez, se compromete a utilizar os dados de autoridades do Mercosul na avaliação da compatibilidade das importações provenientes deste bloco com requisitos de conformidade estabelecidos por legislações do bloco europeu.

Transparência: promove boas práticas regulatórias com exigência de consultas públicas, avaliações de impacto e revisão periódica de medidas, visando garantir previsibilidade ao comércio.

Solução de Controvérsias: define mecanismos de resolução de disputas, com consultas iniciais e possibilidade de arbitragem, assegurando cumprimento das obrigações. Há um mecanismo para evitar que medidas unilaterais das partes comprometam as concessões comerciais negociadas e o equilíbrioestabelecido no acordo.

Exceções: prevê salvaguardas para proteger segurança, saúde, meio ambiente e cultura, permitindo a adoção de medidas excepcionais desde que sejam proporcionais e não discriminatórias.

Protocolo de cooperação: prevê que a UE ofereça pacote para apoiar os países do Mercosul na implementação do acordo, em particular nos aspectos comerciais, a fim de apoiar setores mais vulneráveis. As prioridades dos programas a serem apoiados serão definidas em colaboração entre Mercosul e União Europeia (UE).

Assine o Correio do Estado 

Loteria

Apostas de MS acertam na quina da Mega-Sena e levam juntos quase R$ 90 mil

Os jogadores acertaram cinco números e levaram prêmios de R$ 79 mil e R$ 29 mil

18/01/2026 16h30

Compartilhar
Apostas de MS levam prêmios de R$ 29 mil e R$ 79 mil na Quina

Apostas de MS levam prêmios de R$ 29 mil e R$ 79 mil na Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

Duas apostas de MS acertaram 5 dos 6 números sorteados na Mega-Sena, sorteio que aconteceu na noite de sábado (17). 

Juntos, os ganhadores levaram um prêmio de R$ 89.506,71. 

Uma das apostas foi feita no município de Aral Moreira, a 405 quilômetros de Campo Grande, na Lotérica Aral Moreira. O sortudo apostou de forma física, em uma aposta simples e levou R$ 59.671,14 para casa. 

O outro apostador jogou em Terenos, município vizinho da Capital, na Loteria Sorte Grande, em aposta simples e de forma física, levando um prêmio de R$ 29.835,57. 

Ao todo, 74 apostas em todo o Brasil acertaram na quina e levaram o prêmio de quase R$ 30 mil e 4.863 jogadores levaram o prêmio mínimo, de R$ 748,36 pelo acerto de 4 números. 

Não houve ganhadores do prêmio principal, que estava estimado em R$ 40,9 milhões. Assim, o valor acumulou e pode chegar a R$ 50 milhões no próximo sorteio. 

Os números da Mega-Sena 2961 são:

  • 10 - 13 - 55 - 56 - 59 - 60

Próximo sorteio: Mega-Sena 2962

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 20 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2962. O valor da premiação está estimado em R$ 41 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Assine o Correio do Estado

Investimento

Governo de MS entrega mais de R$ 110 milhões em infraestrutura no interior

Os pacotes de obra foram entregues durante a última semana em Caarapó, Naviraí, Três Lagoas e Águas Claras

18/01/2026 16h00

Compartilhar
Obra de ampliação da rede de esgoto em Caarapó

Obra de ampliação da rede de esgoto em Caarapó Álvaro Rezende / Governo de MS

Continue Lendo...

O governo de Mato Grosso do Sul entregou, ao longo da última semana, uma série de pacotes de obras nos municípios de Caarapó, Naviraí, Três Lagoas e Água Clara. Juntos, os investimentos somam, aproximadamente, R$ 111,4 milhões. 

Entre as entregas, estão reformas de escolas, investimentos em infraestrutura e saneamento, além de abastecimento de água, pavimentação, drenagem urbana e mobilidade. 

As solenidades contaram com a presença do governador em exercício de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, que assumiu o governo do Estado com a ausência do governador Eduardo Riedel. 

Água Clara

Na última terça-feira (13), o governador em exercício inaugurou a reforma da Escola Estadual Chico Mendes, que contou com um investimento de R$ 7,5 milhões. A unidade tem 230 alunos que vão desde o 4º ano do ensino fundamental até o 9º ano, em regime integral. 

A obra levou modernização e ampliação do prédio, além de acessibilidade a alunos e funcionários. 

“Tivemos aqui a entrega não de uma reforma, mas de uma reconstrução desta escola, para dar melhores condições aos alunos e profissionais. Criar o melhor ambiente para o processo de aprendizagem. Somos o segundo Estado que mais cresceu no índice de alfabetização e menor índice de evasão escolar. Este trabalho está fazendo diferença na vida das pessoas. Eu fui resgatado e sou fruto da educação”, afirmou Barbosinha.

Também foram entregues obras de pavimentação e drenagem aos moradores do Loteamento Morumbi e Jardim Primavera, investimentos de R$ 5,7 milhões. 

Na área de saneamento, a rede de distribuição de água foi ampliada em um pacote que dispõe de 170 ligações domiciliares, um reservatório de 50 m³ e o tratamento e urbanização no Distrito de Barra Mansa.

Na cidade, outras obras estão em andamento, como a implantação do aeródromo e o hospital municipal. 

Naviraí

Na quarta-feira (14), Barbosinha entregou obras no município de Naviraí que, juntas, somam mais de R$ 39 milhões. 

Na área de saneamento, foram entregues novas ligações domiciliares de esgoto, a implantação de uma estação elevatória (esgoto bruto) e outras obras no valor de R$ 21,8 milhões. 

As adequações também contaram com a entrega de dois poços tubulares, que ultrapassam R$ 2,4 milhões. 

“Antigamente o Estado tinha baixa cobertura de esgoto e problemas no abastecimento, agora tivemos uma transformação significativa. Para cidade são mais de 65 km de rede de esgoto, atendendo 3.437 domicílios. Isto faz a diferença“, afirmou Barbosinha. 

O evento, que aconteceu no escritório da Sanesul, contou ainda com a entrega de três pontes de concreto, duas sobre o Rio Laranjai e uma no Córrego Moroti, nas rodovias vicinais de Naviraí e Juti. O investimento chega a R$ 4,4 milhões. 

Na educação, foram inauguradas as reformas da Escola Estadual Eurico Gaspar Dutra, com investimento de R$ 6 milhões, e do Centro Estadual de Educação Profissional Senador Ramez Tebet, que custou R$ 4,1 milhões. 

Três Lagoas

Também na quarta-feira (14), foram entregues obras de abastecimento de água, pavimentação, drenagem urbana e mobilidade no município de Três Lagoas, com entregas de aportes superiores a R$ 33 milhões. 

As entregas incluem a ampliação do Sistema de Abastecimento de Água e da perfuração e ativação de um poço tubular profundo, além da construção de dois reservatórios de água, com capacidades de 850 m³ e 1.300 m³, além de estação elevatória de água tratada e unidade de tratamento. 

Também foram entregues a pavimentação com drenagem no Bairro Parque São Carlos, a construção da ponte em concreto sobre o Ribeirão Campo Triste e obras de saneamento, colocando Três Lagoas com, aproximadamente, 99% de cobertura de esgoto. 

“Essas entregas refletem um trabalho conjunto entre o município, o Governo do Estado e a Câmara Municipal, com planejamento e foco em resultados. Três Lagoas avançou de forma consistente, especialmente na segurança hídrica e no saneamento, que hoje alcançam cerca de 99% de cobertura, e com investimentos contínuos em modernização e expansão. Esse esforço integrado garante infraestrutura, desenvolvimento e melhores condições de vida para a população”, declarou o prefeito do município, Cassiano Rojas Maia. 

Caarapó

Por fim, na quinta-feira (15), Barbosinha entregou um pacote de obras que contou com a reforma de cinco escolas estaduais, com investimentos que somam R$ 24,7 milhões. 

A Escola Estadual Cleusa Aparecida Vargas Galhardo, que atende 1,2 mil alunos, ganhou uma reforma com acessibilidade no valor de R$ 3,8 milhões. 

Outras unidades que receberam reformas foram as escolas estaduais Arcênio Rojas (R$ 4,5 milhões), Frei João Damasceno (R$ 7,8 milhões) - que fica no distrito Nova América -, Escola Padre José de Anchieta (R$ 5,9 milhões), no distrito de Crisaltina. 

Na Escola Indígena Yvy Poty o investimento de R$ 2,6 milhões contemplou a reforma e construção da quadra de esporte com arquibancada. 

Ainda foi entregue a obra de ampliação da rede de esgoto na cidade, com 1.406 ligações domiciliares promovida pela Empresa de Saneamento do Estado (Sanesul), parte do Programa Avançar Cidades 3ª Etapa, garantindo esgoto para 63% da cidade. 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 6930, sábado (17/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6930, sábado (17/01)

2

Filho mata pai com tiros na cabeça durante briga por bola em Campo Grande
homicídio

/ 18 horas

Filho mata pai com tiros na cabeça durante briga por bola em Campo Grande

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6930, sábado (17/01): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6930, sábado (17/01): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3590, sábado (17/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3590, sábado (17/01)

5

Resultado da Loteria Federal 06034-8 de hoje, sábado (17/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 06034-8 de hoje, sábado (17/01)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Produtividade fracionada
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 09/01/2026

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?
Exclusivo para Assinantes

/ 08/01/2026

Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?