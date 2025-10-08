Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

COMÉRCIO EXTERIOR

Mesmo sob tarifaço, exportação de carne dispara e se iguala à celulose

Setor reage às tarifas dos EUA e consolida segundo melhor desempenho da balança comercial de MS

Súzan Benites

Súzan Benites

08/10/2025 - 08h40
Continue lendo...

Mato Grosso do Sul ampliou as exportações de carne bovina no mês de setembro. Conforme os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), o total negociado praticamente se igualou ao montante da celulose, que lidera a pauta de exportações do Estado. A ampliação ocorre no segundo mês em que as exportações estão sob efeito do tarifaço de Donald Trump.

O bom desempenho surpreende o setor produtivo, que esperava um impacto mais forte da medida norte-americana sobre os embarques brasileiros. Em setembro, o Estado exportou US$ 201,9 milhões em carne bovina, contra US$ 203,4 milhões em celulose, diferença de apenas 0,7%, a menor registrada nos últimos cinco anos. O resultado reforça a tendência de crescimento das carnes.

Mesmo sob o peso das novas tarifas impostas pelos Estados Unidos, o setor manteve o ritmo de embarques e acumulou, entre janeiro e setembro, US$ 1,3 bilhão em vendas externas, um avanço expressivo em relação ao mesmo período de 2024.

O desempenho é sustentado pelo redirecionamento de parte da produção para outros mercados, sobretudo asiáticos e árabes, diante da perda de competitividade no mercado norte-americano.

Os números do Mdic mostram que as exportações de Mato Grosso do Sul aos Estados Unidos caíram de US$ 471,4 milhões para US$ 426,1 milhões no comparativo entre os nove primeiros meses de 2024 e 2025, reflexo direto do tarifaço.

Ainda assim, o impacto foi compensado pela ampliação das vendas para China, Indonésia, Vietnã e Emirados Árabes Unidos, que mantiveram forte demanda pela carne brasileira.

“O que podemos destacar desse estudo é a solidez do desempenho das nossas exportações, lideradas pela celulose, seguidas de perto pela soja e com uma participação importante do setor de carnes. Nossa economia está fortemente alicerçada nessas commodities”, destacou o titular da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck.

Segundo ele, a consistência dos embarques de carne bovina comprova que o Estado tem conseguido diversificar mercados e manter a competitividade mesmo diante de barreiras externas.

SUPERAVIT

De acordo com a Carta de Conjuntura do Comércio Exterior, elaborada pela Semadesc, Mato Grosso do Sul exportou US$ 8,18 bilhões entre janeiro e setembro deste ano. No mesmo período, as importações somaram US$ 1,83 bilhão, resultando em um superavit de US$ 6,34 bilhões, o que representa alta de 10,84%, em relação ao acumulado do ano passado.

O saldo comercial positivo é impulsionado principalmente pelas exportações de celulose (29,22%), soja (25,58%) e carne bovina (15,92%), que, juntas, respondem por mais de 70% das vendas externas do Estado.

Em 2024, a participação da carne era de 11,25%, o que demonstra avanço expressivo do setor no ranking exportador.

Entre os produtos que mais perderam espaço estão o açúcar e melaços, cuja fatia caiu de 8,31% para 6,57%, e o farelo de soja, que passou de 7,09% para 4,36% neste ano.

Enquanto a carne bovina avança, a soja perdeu força. As exportações do grão, que lideravam a pauta em 2024, ficaram em segundo lugar neste ano, após queda de 34,71%, com 25,58% na participação total. O resultado é explicado pelo escoamento mais lento da safra e pela volatilidade nos preços internacionais.

A celulose, por sua vez, manteve-se na liderança, com US$ 2,49 bilhões exportados até setembro, mesmo enfrentando oscilações de preço e uma leve desaceleração da demanda chinesa.

Nos frigoríficos, o cenário é de otimismo. Segundo fontes do setor ouvidas pelo Correio do Estado, o avanço das exportações reflete o aumento da capacidade produtiva, com plantas operando em ritmo elevado para atender a contratos de longo prazo com o mercado asiático.

Outro fator que contribuiu para o saldo positivo na balança foi a redução das importações de gás natural da Bolívia. Entre janeiro e setembro, o Estado importou 2,1 milhões de toneladas, totalizando US$ 606 milhões, volume 30,69% menor que o importado no mesmo período de 2024.

Com isso, o gás, que ainda lidera a pauta de importações (33,03%), teve impacto menor no saldo da balança. O recuo nas compras externas foi um dos principais responsáveis pelo aumento do superavit.

“O superavit aumentou porque tivemos uma diminuição importante na importação de gás, mas somos essencialmente um estado exportador. Esse resultado é bom e era o que a gente já esperava, pelo conjunto de indicadores favoráveis”, afirmou Verruck.

LIDERANÇA

No recorte por destino, a China continua sendo o principal parceiro comercial de Mato Grosso do Sul, com US$ 3,76 bilhões exportados entre janeiro e setembro. O país responde por 46,11% das vendas externas do Estado, ligeiramente abaixo dos 47,30% registrados no mesmo período de 2024.

Os Estados Unidos se mantêm como segundo principal destino, embora com redução no valor comprado (de US$ 471 milhões para US$ 426 milhões) e na participação, que caiu de 6,02% para 5,21%.

LOTERIA

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1125, terça-feira (07/10): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

08/10/2025 08h46

Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1125 da Dia de Sorte na noite desta terça-feira, 07 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 53 apostas ganhadoras, (R$ 2.461,80)
  • 5 acertos - 1.783 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 21.749 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte: Abril - 80.262 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1125 são:

  • 01 - 07 - 14 - 21 - 02 - 11 - 27
  • Mês da sorte: 04 - Abril 

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1126

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 09 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1126. O valor da premiação está estimado em R$ 1,3 milhão.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

LOTERIA

Resultado da Quina de ontem, concurso 6846, terça-feira (07/10): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

08/10/2025 08h44

Compartilhar
Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6846 da Quina na noite desta terça-feira, 07 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 26,5 milhões.

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 67 apostas ganhadoras, (R$ 13.581,89)
  • 3 acertos - 6.690 apostas ganhadoras, (R$ 129,54)
  • 2 acertos - 179.654 apostas ganhadoras, (R$ 4,82)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6846 são:

  • 04 - 51 - 57 - 49 - 63

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6855

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 08 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6855. O valor da premiação está estimado em R$ 28,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

