Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

IBGE

MS acompanha a média nacional e registra queda no comércio varejista

De agosto para setembro, foram observadas taxas negativas em 15 das 27 Unidades da Federação

Karina Varjão

Karina Varjão

13/11/2025 - 14h03
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O volume de vendas do comércio varejista em Mato Grosso do Sul registrou uma queda de 0,5% no mês de setembro em comparação ao mês de agosto, de acordo com a Pesquisa Mensal de Comércio divulgada nesta quinta-feira (13) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Na série sem ajuste sazonal, o comércio varejista registrou alta de 0,2% em relação ao mês de setembro de 2024. Nos últimos 12 meses, o acumulado do ano registrou queda de 0,1% e na variação acumulada, foi registrada uma leve alta de 0,4%. 

O estudo produz indicadores que permitem acompanhar o comportamento do comércio no Brasil, de acordo com a receita bruta de revenda nas empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas, cuja atividade principal são as vendas de varejo. 

Já no comércio varejista ampliado, aquele que inclui veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo, o volume das vendas registrou queda de 0,5% na série em Mato Grosso do Sul. 

Na série sem ajuste sazonal, o varejo ampliado registrou alta de 5%. No acumulado no ano ficou em 1,1% e em 12 meses, alta de 0,6%.

Nacional

No cenário nacional, as vendas do comércio variaram -0,3% no mês de setembro em comparação ao mês de agosto. No ano, o setor acumulou crescimento de 1,5%, mas 
no acumulado de 12 meses, a taxa foi de 2,1%, a menor registrada desde janeiro de 2024. 

No comércio varejista ampliado, o volume de vendas variou positivamente 0,2% em setembro. Em comparação ao mesmo mês no ano passado, houve um crescimento de 1,1%, depois de três meses de queda. No ano e em 12 meses, o varejo ampliado acumula 0,3% e 0,7%, respectivamente. 

“Num horizonte de seis meses, por cinco ocasiões as taxas ficaram no campo negativo, o que já dá uma diferença de patamar para março (quando houve a última alta) de -1,1%. Assim, o cenário que se desenhava de abril a junho (queda lenta após pico de março), volta em setembro, mas agora já contabilizando seis meses desse movimento”, comenta o gerente da pesquisa, Cristiano Santo. 

De acordo com a pesquisa, seis dos oito setores tiveram taxas negativas na passagem de agosto para setembro: 

  • Livros, jornais, revistas e papelaria (-1,6%);
  • Tecidos, vestuário e calçados (-1,2%);
  • Combustíveis e lubrificantes (-0,9%);
  • Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (-0,9%);
  •  Móveis e Eletrodomésticos (-0,5%);
  • Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-0,2%).

O setor de livros, jornais, revistas e papelaria teve queda pelo segundo mês consecutivo. Cristiano explica que essa trajetória negativa tem sido algo persistente no setor. 

“Essa é uma atividade que registra trajetória de queda persistente, sobretudo pela migração de parte de seu portfólio de produtos para outras atividades, como no caso do livro físico. Tecidos, vestuário e calçados tem queda puxada por roupas, acessórios de moda, além da venda de calçados, bolsas, malas e artigos de viagem”.

Apenas os setores Outros artigos de uso pessoal e doméstico (0,5%) e Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, e de perfumaria (1,3%) registraram taxas positivas. 

Taxas negativas em 15 unidades da federação

Na passagem do mês de agosto para o mês de setembro, na série com ajuste sazonal, o volume de vendas no varejo teve resultados negativos em 15 das 27 unidades da federação, com destaque para o Maranhão (-2,2%), Roraima (-2,0%) e Distrito Federal (-1,7%). 

Pelo lado positivo, figuram 11 das 27 Unidades da Federação, com destaque para Tocantins (3,2%), Amapá (2,9%) e Bahia (2,4%). O Rio Grande do Norte apresentou estabilidade (0,0%).

No varejo ampliado, a variação no volume de vendas foi de 1,1% com resultados positivos em 22 das 27 unidades da federação, com destaque para: Tocantins (20,7%), Amapá (10,8%) e Mato Grosso (8,5%). 

Do lado positivo são 5 resultados regionais, com destaque para São Paulo (-3,6%), Piauí (-2,7%) e Pernambuco (-2,3%). 

LOTERIA

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 771, quarta-feira (12/11): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

13/11/2025 09h59

Compartilhar

Foto: Super Sete

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 771 da Super Sete na noite desta quarta-feira, 12 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 4,4 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 6 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 22.345,94 cada); 
  • 5 acertos - 67 apostas ganhadoras, (R$ 952,91 cada); 
  • 4 acertos - 1.068 apostas ganhadoras, (R$ 59,78 cada); 
  • 3 acertos - 9.226 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada). 

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 771 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 3
  • Coluna 2: 7
  • Coluna 3: 6
  • Coluna 4: 0
  • Coluna 5: 5
  • Coluna 6: 7
  • Coluna 7: 8

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 772

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 14 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 772. O valor da premiação está estimado em R$ 4,6 milhões.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 2,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2848, quarta-feira (12/11): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

13/11/2025 09h49

Compartilhar
Confira o concurso da Lotomania

Confira o concurso da Lotomania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2848 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 12 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$2,7 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador; 
  • 19 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 70.750,12 cada); 
  • 18 acertos - 44 apostas ganhadoras, (R$ 3.014,92 cada); 
  • 17 acertos - 512 apostas ganhadoras, (R$ 259,09 cada); 
  • 16 acertos - 3155 apostas ganhadoras, (R$ 42,04 cada); 
  • 15 acertos - 13763 apostas ganhadoras, (R$ 9,63 cada)

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2848 são:

  • 66 - 49 - 38 - 64 - 37 - 01 - 25 - 08 - 19 - 74 - 59 - 52 - 85 - 27 - 92 - 47 - 02 - 21 - 88 - 07

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2849

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 14 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2849. O valor da premiação está estimado em R$3,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Estado antecipa data para pagamento à vista do IPVA 2026
MUDANÇA

/ 1 dia

Estado antecipa data para pagamento à vista do IPVA 2026

2

Prefeita Adriane Lopes reduz pela metade desconto de quem paga IPTU à vista
2026

/ 1 dia

Prefeita Adriane Lopes reduz pela metade desconto de quem paga IPTU à vista

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3536, terça-feira (11/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3536, terça-feira (11/11)

4

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2939, terça-feira (11/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2939, terça-feira (11/11)

5

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 302, quarta-feira (12/11)
Loterias

/ 18 horas

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 302, quarta-feira (12/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Exclusivo para Assinantes

/ 14 horas

Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade