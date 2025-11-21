MS aprova R$ 35 milhões para investimentos na suinocultura no Estado

Os membros do Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (CEIF/FCO) aprovaram a destinação de mais R$ 219.460.968,28 para novos financiamentos de empreendedores de Mato Grosso do Sul em 97 novas cartas-consultas.
Os maiores volumes de investimento foram registrados nos segmentos de maquinário rural (R$ 32,1 milhões) e na criação e gestão de suínos no Estado (suínocultura), no valor de R$ 35,6 milhões.
No eixo empresarial, foram aprovados investimentos nos setores da indústria (R$ 31,2 milhões) e no comércio e serviços (R$ 32 milhões).
A reunião aconteceu na última quarta-feira (19) e foi presidida pelo secretário da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck.
Estiveram presentes o secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Rogério Beretta, além de conselheiros da Semadesc, Sead, Seilog, Agraer, Fecomércio, Fiems e Sebrae/MS, além das equipes técnicas e dos agentes financeiros Banco do Brasil, BRDE, Credicoamo e Sicredi.
Das 97 cartas-consultas, 78 propostas foram voltadas ao FCO Rural, totalizando R$ 141,5 milhões em investimento, divididos nos seguintes segmentos:
- Máquinas agrícolas: R$ 32,1 milhões
- Suinocultura: R$ 35,6 milhões
- Armazenagem: R$ 20 milhões
- Correção de solo: R$ 17,3 milhões
- Irrigação: R$ 11,6 milhões
- Reforma de pastagens: R$ 6,5 milhões
Para atender essas demandas do agronegócio, o CEIF-FCO aprovou o remanejamento de R$ 300 milhões do FCO Empresarial para o FCO Rural, além de autorizar o aumento do limite para financiamento de máquinas e implementos agrícolas, caminhões e aviões agrícolas, que passa a ser de R$ 350 milhões.
No setor empresarial, foram aprovadas 19 cartas-consultas, totalizando R$ 77,8 milhões em investimentos, concentrando os maiores investimentos nos setores de indústria (R$ 31,2 milhões), comércio e serviços (R$ 32 milhões), infraestrutura econômica (R$ 11,3 milhões) e turismo regional (R$ 3,1 milhões).
Os projetos eram voltados à modernização, expansão de negócios e geração de emprego.
Com esta reunião, foram aprovadas ao todo durante o ano 1.242 cartas-consultas, totalizando R$ 2,6 bilhões em operações.
O setor Rural segue sendo responsável pela maioridade dos projetos, totalizando 74,79% dos financiamentos no ano.
“As decisões de hoje fortalecem ainda mais nossa capacidade de apoiar quem produz. Estamos ampliando limites, reforçando o Rural e garantindo que os recursos cheguem com agilidade a quem transforma a economia de Mato Grosso do Sul”, afirmou o secretário Jaime Verruck.
O orçamento total previsto para os investimentos até o final do ano é de R$ 2,7 bilhões. Assim, com os investimentos aprovados no mês de novembro, restam R$ 99.978.634,42 para os últimos projetos de 2025. Ao todo, já foram aprovadas 1.242 cartas-consultas.
Como ter acesso ao FCO
Todos os empresários ou produtores rurais que desejam iniciar, ampliar, modernizar ou relocalizar seus empreendimentos na região Centro-Oeste podem contar com o Fundo (FCO).
Ele possui condições diferenciadas, proporcionando benefícios aos empreendedores como taxas de juros mais baixas que as do mercado, prazo de pagamento mais longo e carência maior, num valor máximo financiado pelo Fundo de R$20 milhões.
Para solicitar o financiamento por meio do FCO, é necessário ser produtor rural ou empresário (de micro a grande porte) e desenvolver suas atividades nos estados da região Centro-Oeste (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás ou no Distrito Federal).
Os interessados em obter financiamento com recursos do Fundo devem procurar o Banco do Brasil S/A ou uma das Instituições Credenciadas:
- Banco Cooperativo do Brasil S.A – BANCOOB;
- Banco de Brasília S.A – BRB;
- Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE;
- Cooperativa de Crédito Rural – CREDICOAMO;
- Cooperativa Central de Crédito Rural com Interação Solidária – CENTRAL CRESOL SICOPER;
- Agência de Fomento de Goiás S.A – GOIÁSFOMENTO;
- Agência de Fomento de Estado de Mato Grosso S.A – MT FOMENTO; e
- Banco Cooperativo SICREDI S.A.
- UNICRED-MT (Cooperativa De Crédito dos Médicos, Profissionais Da Saúde e Empresários de Mato Grosso)
- Caixa Econômica Federal
Desde 2023, todas as cartas-consultas com propostas de empreendimentos tanto no setor Rural quanto no setor Empresarial podem ser preenchidas e enviadas de modo digital no site da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco).