MS atinge sua menor taxa de desocupação desde 2012

Nível de ocupação no Estado (63,%) só fica atrás de: Mato Grosso (68,4); Santa Catarina (67) e Goiás (65,3). - Gerson Oliveira/Correio do Estado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada hoje (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra que Mato Grosso do Sul atingiu sua menor taxa média anual de desocupação desde 2012.

Além de MS, outros 13 Estados conseguiram a mesma façanha do melhor desempenho da série, sendo que o "pódio" de melhores índices ficou com as seguintes Unidades da Federação:

( 2,6 %) Mato Grosso.

%) Mato Grosso. ( 2,9 %) Santa Catarina e

%) Santa Catarina e (3,3%) Rondônia

Com Mato Grosso do Sul "empatado" na quarta colocação, ao lado de Espírito Santo (3,9%), o lado oposto, as maiores taxas médias anuais de desocupação em 2024 foram ocupadas por: Bahia, Pernambuco (ambos com 10,8%), Distrito Federal (9,6%) e Rio de Janeiro (9,3).

Em análise da situação nacional, o Brasil fechou o quarto trimestre do ano passado com 6,2% de taxa de desocupação, "sem variação significativa frente ao trimestre anterior (6,4%) e recuando 1,2 p.p. ante o mesmo trimestre móvel de 2023 (7,4%)", indica o IBGE em nota.

Porém, na taxa média anual o desempenho nacional seguiu a tendência de "menor da série histórica", índice que começou em 2012 e caiu de 7,8% para 6,6% no comparativo de 2023 para 2024.

Desde o início da série, Mato Grosso do Sul atingiu as seguintes taxas médias anuais de desocupação:

2012 - 6,1

- 6,1 2013 - 4,6

- 4,6 2014 - 4,1

- 4,1 2015 - 6,6

- 6,6 2016 - 7,1

- 7,1 2017 - 9,6

- 9,6 2018 - 8,0

- 8,0 2019 - 7,9

- 7,9 2020 - 9,5

- 9,5 2021 - 9,5

- 9,5 2022 - 4,9

- 4,9 2023 - 4,7

- 4,7 2024 - 3,9

PNAD Contínua

Segundo a divulgação da PNAD, com exceção do "top 3" já citado, as demais UF's em 2024 que compõem as 14 totais com "menores taxas de desocupação média anual da série", são:

(3,9%) Espírito Santo; (3,9%) Mato Grosso do Sul; (5,0%) Minas Gerais; (5,5%) Tocantins; (6,2%) São Paulo; (6,4%) Acre; (7,0%) Ceará; (7,1%) Maranhão; (7,6%) Alagoas; (8,3%) Amapá; (8,4%) Amazonas e (8,5%) Rio Grande do Norte.

A subutilização e informalidade nacionais ficaram em 16,2% e 39,0%, respectivamente, com a média anual do chamado "rendimento real habitual" de todos os trabalhos batendo R$ 3.225. Já onível de ocupação médio anual do País chegou a 58,6%.

Sobre Mato Grosso do Sul, o nível de ocupação no Estado (63,%) só fica atrás de: Mato Grosso (68,4); Santa Catarina (67) e Goiás (65,3).

Já no ranking da taxa de informalidade, Mato Grosso do Sul ocupa a sexta colocação, com índice de 32,7%, atrás do Rio Grande do Sul e Paraná (empatados com 31,9%); São Paulo (31,1); Distrito Federal (29,6) e Santa Catarina (26,4).

Enquanto Distrito Federal (R$ 5.043), São Paulo (R$ 3.907) e Paraná (R$ 3.758) carregam o título de maiores médias, Mato Grosso do Sul aparece pouco acima do índice nacional, com rendimento real habitual de todos os trabalhos marcando R$ 3.390.

Assine o Correio do Estado