MS bate recorde de empresas abertas no primeiro semestre - Gerson Oliveira / Correio do Estado

A Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems) registrou a abertura 6.893 empresas de janeiro a junho de 2025.

Apenas no último mês 1.022 novas empresas foram abertas, um aumento de 15% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas 895 aberturas.

A maioria dos novos empreendimentos estão alocados no setor de Serviços, com 774 novas empresas (75,73%), seguido do Comércio com 212 (20,74%) e em terceiro vem a Indústria com 36 (3,52%).

Os subsetores que mais se destacaram foram: Atividade Médica Ambulatorial Restrita a Consultas (37), Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo (32), Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial (24), Holdings de Instituições Não-Financeiras (24), Promoção de Vendas (21) e Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças (20).

Ao contrário do ano passado, em que a marca de mil empresas abertas por mês foi batida apenas em abril e julho, 2025 registrou abertura de novas empresas acima do milhar em todos os meses do primeiro semestre. Foram 1.298 em janeiro, 1.251 em fevereiro, 1.201 em março, 1.118 em abril e 1.003 em maio.

O secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, atribui o aumento de novas empresas à legislação e à medidas adotadas pelo Governo do Estado.

“O primeiro e mais importante motivo que atrai empresas e fomenta os negócios é a vitalidade da economia. Estamos crescendo em todos os setores de atividades econômicas, o Governo do Estado investe mais de 15% da receita corrente líquida, temos uma legislação moderna de liberdade econômica que agiliza e destrava o processo de implantação de empresas. São fatores que favorecem o empreendedorismo e formam um ciclo sustentável para novos negócios”, afirmou.

Ranking por cidades

Campo Grande (436) Dourados (106) Sonora (48) Três Lagoas (43) Ponta Porã (29) Chapadão do Sul (28) Naviraí (25) Inocência (24) Corumbá (18) Maracaju (18)

