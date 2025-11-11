Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

MS completa 10 meses de crescimento, com 1.131 empresas abertas em outubro

Pela décima vez, foram registradas mais de mil novas empresas no Estado por mês

Karina Varjão

11/11/2025 - 14h30
Pela décima vez consecutiva desde o início do ano, Mato Grosso do Sul registrou alta no número de empresas abertas no Estado. No mês de outubro, de acordo com o balanço divulgado pela Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems), foram registradas 1.131 novas firmas. 

Assim, em números atualizados, de janeiro a outubro, o Estado contabiliza 11.379 novas empresas constituídas. 

Esse é o décimo mês consecutivo que a Jucems ultrapassa o número de mil registros mensais. Em 2024, a marca de mil abertura de empresas por mês, só foi atingida nos meses de abril e julho.

Para o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, o número reflete um ambiente favorável para os novos negócios em Mato Grosso do Sul e confirma o dinamismo da economia sul-mato-grossense 

“Esse crescimento constante demonstra que Mato Grosso do Sul consolidou um ambiente de segurança jurídica e de incentivo ao empreendedorismo. As políticas de simplificação, desburocratização e apoio aos pequenos e médios negócios estão permitindo que mais pessoas invistam e formalizem suas atividades, fortalecendo a economia em todos os municípios”, destacou Verruck.

O setor de serviços manteve a liderança, com 843 novas empresas abertas nomês , seguido pelo comércio, com 234 registros e pela indústria, com 54. 

Na distribuição por Classificação Nacional de Atividade Econômica - (CNAE), que são os subsetores da economia, os resultados principais são os seguintes:

  • Holding de Instituições Não Financeiras (54)
  • Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo (38)
  • Transporte Rodoviário de Carga Intermunicipal e Interestadual (32)
  • Cultivo de Soja (30)
  • Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial (27) 
  • Atividades Médicas Ambulatoriais (23), entre outros.

Por distribuição regional, Campo Grande é o responsável pelo maior número entre os municípios, com 319 novas empresas, o que representa 46,7% do total. Na sequência estão 
Dourados (73), Três Lagoas (23), Chapadão do Sul (20), Corumbá (18), Naviraí (18), Ponta Porã (18), Costa Rica (11), Ribas do Rio Pardo (11) e Aquidauana (9).


 

DINHEIRO NO BOLSO

Primeira parcela do 13º será adiantada este ano? Veja a data limite e quem recebe

Descubra a data limite para a 1ª parcela, quem tem direito e por que ela vem sem descontos. Guia completo para planejar suas finanças de fim de ano

11/11/2025 09h15

Foto: Arquivo / Correio do Estado

A chegada do final do ano traz consigo uma das notícias mais esperadas pelos trabalhadores brasileiros: o pagamento do Décimo Terceiro Salário. Esse dinheiro extra, que funciona como um alívio financeiro e um impulso para a economia, sempre gera dúvidas, especialmente sobre a primeira parcela.

Afinal, a primeira metade do 13º será adiantada este ano? A resposta é mais sobre regra do que sobre exceção.


A regra de ouro: o prazo final é novembro

A confusão sobre o "adiantamento" surge porque a lei estabelece um período longo para o pagamento da primeira parcela, mas com um prazo final inegociável.

Por determinação legal, a primeira parcela do 13º salário deve ser paga pelo empregador entre 1º de fevereiro e 30 de novembro.

O que acontece é que a maioria das empresas opta por pagar o benefício o mais próximo possível do prazo final, ou seja, em novembro. Portanto, se você receber a primeira parcela em novembro, ela não está sendo "adiantada", mas sim paga dentro do prazo legal.

A data limite:

  • Prazo Máximo: O pagamento da primeira parcela deve ser feito até o dia 30 de novembro.
  • Atenção ao Calendário: Se o dia 30 de novembro cair em um final de semana ou feriado, o pagamento deve ser antecipado para o último dia útil anterior.

Quem tem direito a receber?

O 13º salário é um direito constitucional garantido a praticamente todos os trabalhadores com carteira assinada (CLT), incluindo trabalhadores rurais, avulsos e domésticos.

Além disso, aposentados e pensionistas do INSS também recebem o 13º, embora o governo federal costume antecipar o pagamento para o primeiro semestre do ano, em um movimento que, de fato, é um adiantamento.

Atenção aos casos especiais:

 


O segredo da primeira parcela: por que ela é "Melhor"

A primeira parcela corresponde a 50% do valor do salário bruto do mês anterior ao pagamento. O grande diferencial, e o que a torna tão bem-vinda, é que ela não sofre descontos de Imposto de Renda (IRRF) ou de contribuição previdenciária (INSS).

Os descontos são aplicados integralmente apenas na segunda parcela, que deve ser paga até o dia 20 de dezembro.

 


Planeje antes de gastar

Receber a primeira parcela é um momento de alívio, mas é crucial ter um plano. O conselho mais importante é: não gaste o dinheiro antes de saber o valor exato da segunda parcela.

Use a primeira metade para:

  1. Quitar Dívidas: Priorize aquelas com juros mais altos, como cartão de crédito e cheque especial.
  2. Criar uma Reserva: Guarde o valor para cobrir as despesas fixas de janeiro (IPTU, IPVA, material escolar).

O 13º salário é um direito seu e uma ferramenta poderosa para começar o próximo ano com as finanças em dia. Use-o com sabedoria.

IMPACTO

Isenção do IR vai liberar mais de R$ 600 milhões na economia de MS

Ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para salários de até R$ 5 mil deve beneficiar 236,7 mil trabalhadores em Mato Grosso do Sul e injetar recursos extras no consumo local a partir de janeiro

11/11/2025 08h40

Conforme o governo federal, mais de 236 mil pessoas em MS serão impactadas pela medida

Gerson Oliveira

A ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), aprovada pelo Senado e aguardando sanção presidencial, deve provocar um impacto direto sobre a renda de milhares de sul-mato-grossenses a partir de 2026.

A mudança representa um alívio tributário e, segundo estimativas, deve liberar mais de R$ 600 milhões para circular na economia de Mato Grosso do Sul ao longo do ano.

De acordo com dados oficiais do governo federal com base na Receita Federal, 162,9 mil contribuintes que recebem até R$ 5 mil mensais deixarão de pagar imposto de renda com a nova regra.

Outros 73,8 mil trabalhadores com salários entre R$ 5.000 e R$ 7.300 passarão a ter descontos progressivos, com redução gradual da carga tributária. Somadas, são mais de 236,7 mil pessoas diretamente beneficiadas no Estado.

Conforme os cálculos da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Unafisco), quem recebe até R$ 5 mil hoje paga até R$ 312,89 de imposto por mês, o equivalente a R$ 3.754,68 por ano. Com a isenção integral proposta, esse valor deixa de ser retido.

Para esse grupo, apenas a economia anual representa cerca de R$ 611 milhões. Quando adicionados os valores poupados pelos contribuintes da faixa intermediária, a estimativa ultrapassa os R$ 700 milhões, ampliando o potencial de consumo e dinamizando setores como comércio e serviços.

O projeto aprovado atualiza a tabela de tributação e amplia a isenção para rendas até R$ 5 mil mensais, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2026.

A proposta do Senado ainda estabelece uma faixa de descontos progressivos para salários entre R$ 5.000,01 e R$ 7.300, reduzindo o imposto pago nessa faixa, mas sem extingui-lo. A manutenção do sistema progressivo para salários acima desse teto segue inalterada. A medida agora aguarda sanção presidencial.

Mesmo na faixa superior da tabela intermediária, em que a redução é mais discreta, trabalhadores ainda percebem economia mensal, embora menor. O objetivo da fórmula progressiva é justamente evitar distorções e preservar maior benefício para quem tem menor renda.

Conforme o governo federal, mais de 236 mil pessoas em MS serão impactadas pela medida

EFEITO

Para o mestre em Economia Eugênio Pavão, entrevistado pelo Correio do Estado, o efeito econômico da medida vai além da redução de tributos.

“A correção na tabela de isenção do IR é uma demanda da sociedade. A renda líquida das famílias, após desconto dos tributos, tem dois destinos: consumo ou poupança. Com o aumento da isenção, aumenta o valor disponível para o consumo, possibilitando o crescimento da economia, com mais vendas, mais tributos (sobre o consumo), mais contratações, etc”.

Ainda de acordo com o economista, a medida tem impacto social relevante. “A correção da tabela representa uma medida de justiça social e econômica. É a oportunidade de devolver renda para as famílias, que historicamente arcaram com um peso maior da carga tributária, e estimular o crescimento de forma equilibrada”.

O impacto da isenção será ainda maior entre os empreendedores de pequeno porte, que sustentam boa parte da economia de Mato Grosso do Sul. O presidente do Sebrae, Décio Lima, destacou a importância da medida.

“É um grande avanço na redução das desigualdades e a favor da justiça tributária no Brasil, principalmente para os empreendedores e empreendedoras”.

Dados do Atlas dos Pequenos Negócios, elaborado pelo Sebrae a partir da Pnad de 2024, mostram que 78% dos empreendedores brasileiros recebem até três salários mínimos em suas empresas. Em Mato Grosso do Sul, onde metade da população depende direta ou indiretamente de pequenos negócios, o efeito será imediato.

No fim de 2024, 34% dos empreendedores estavam na faixa de até um salário mínimo, 28% recebiam até dois salários e 16% ficavam na faixa de até três, não ultrapassando R$ 5 mil mensais.

O economista Eduardo Matos também destaca a defasagem da tabela e o impacto cumulativo sobre trabalhadores que passaram a ser tributados sem ganho real de poder de compra.

“A medida que segue em tramitação visa, principalmente, atualizar a cobrança do imposto de renda, uma vez que segue desatualizada. Os preços evoluíram, e os salários evoluem também, a medida que há uma inflação natural da economia. Os salários devem acompanhar justamente para que o cidadão não perca poder de compra, mas o imposto de renda não atualiza”.

Ele complementa explicando o efeito acumulado dessa distorção. “Aquele cidadão que era isento há 10 anos e recebia um salário que lhe dava poder de compra para acessar bens e serviços básicos, passou a pagar imposto de renda justamente por conta da atualização de salário”.

IMPACTO

A isenção total para rendimentos de até R$ 5 mil funciona como um “salário extra” mensal para trabalhadores. No conjunto, os R$ 611 milhões economizados apenas nessa faixa têm potencial para afetar diretamente o comércio local, estimular formalizações e aumentar a arrecadação indireta via impostos sobre o consumo.

O Estado, que historicamente mantém forte dependência do setor de serviços e comércio na geração de empregos urbanos, pode sentir reflexos positivos já no primeiro semestre de 2026, quando os trabalhadores começarem a perceber a diferença no contracheque.

Para além do consumo, a expectativa é de que parte dos valores economizados seja direcionada à quitação de dívidas, especialmente diante do cenário de elevada inadimplência. A liberação de renda pode ajudar famílias a reorganizar orçamentos, renegociar débitos ou aumentar a capacidade de crédito.

Apesar do impacto positivo, os economistas alertam que a medida só terá efeitos duradouros se houver atualização frequente da tabela de IRPF nos próximos anos.

A inflação, caso corroa novamente os salários, pode recolocar trabalhadores na faixa tributária, repetindo o ciclo de defasagem observado nos últimos anos.

