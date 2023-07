MS declara Estado de Emergência em combate à gripe aviária

Nesta sexta-feira (21), o Governo de Mato Grosso do Sul declarou Estado de Emergência Zoossanitário em decorrência da influenza aviária H5N1.

A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), instituindo, também, o Sistema de Monitoramento, Avisos e Ações, para fins de prevenção aos casos da gripe.

O Estado de Emergência foi declarado após orientação do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), para que os estados tomassem tal decisão.

Anteriormente, em 22 de maio deste ano, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, declarou estado de emergência zoossanitária em todo o território nacional em função da detecção da infecção pelo vírus da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) - H5N1 - em aves silvestres no Brasil.

No entanto, para que as medidas de enfrentamento à gripe aviária sejam efetivadas, é necessário que os estados adotem medidas semelhantes.Isso porque a ocorrência de um caso em ave comercial poderia afetar todo o país.

Casos de gripe aviária

O Mapa informou, ainda nesta quinta (20), que o Brasil é um dos únicos países que ainda se mantém com o status de livre da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (Gripe Aviária) em aves comerciais, conforme protocolo da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).

Do mesmo modo, Mato Grosso do Sul também continua livre de casos de influenza em animais comerciais.

No entanto, a Secretaria de Agricultura de Santa Catarina confirmou, neste sábado (15), o primeiro foco de infecção pelo vírus da influenza aviária H5N1 em ave de criação doméstica.

Segundo o órgão, o caso não deve impactar o comércio internacional, já que não foi detectado em granjas comerciais.

Na próxima semana, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, estará em missão oficial com a comitiva do Mapa na Ásia, continente que registrou o maior crescimento nas exportações de frango neste ano, e se reunirá, especialmente, com representantes do governo japonês para reafirmar as medidas de segurança sanitária na produção brasileira.

"Estamos trabalhando, como sempre, com celeridade e transparência, adotando prontamente todas as medidas de controle e demonstrando isso para que os consumidores dos produtos do nosso frango, que estão em mais de 150 países no mundo, continuem tranquilos e confiantes", explicou o ministro.

Situação econômica

Segundo o Mapa, mesmo sem a ocorrência de casos em aves de granjas comerciais destinadas ao consumo, o Brasil já percebe os primeiros impactos comerciais.

O Brasil é líder nas exportações de carne de frango para o mundo, respondendo por 35% do mercado global.

Segundo maior destino das exportações de carne de frango brasileira, o Japão suspendeu temporariamente as compras de produtos oriundos do Espírito Santo e Santa Catarina.

Do total de 2,629 milhões de toneladas exportadas pelo Brasil entre janeiro e junho deste ano, o Japão foi o destino de 219,8 mil toneladas, número 8,5% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado.

Segundo maior exportador de frango do país, o estado de Santa Catarina foi responsável pela comercialização de 545,5 mil toneladas para fora do Brasil neste primeiro semestre e, somente agora, após o embargo japonês, deverá declarar o estado de emergência zoossanitária.

Saiba mais

A influenza aviária é uma doença de distribuição mundial, com ciclos pandêmicos ao longo dos anos, e com graves consequências ao comércio internacional de produtos avícolas.

No dia 15 de maio de 2023, foi detectada pela primeira vez em território nacional, diagnosticada em aves silvestres o que não compromete a condição do Brasil como país livre de IAAP para o comércio.