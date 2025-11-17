MS deve terminar o ano com mais de R$ 76 bilhões em produção agropecuária

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) divulgou, nesta segunda-feira (17), o Valor Bruto da Produção (VBP) Agropecuária de Mato Grosso do Sul estimado para o mês de setembro, de acordo com a Carta de Conjuntura da Agropecuária da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).
O valor foi estimado como R$ 76,31 bilhões, representando um aumento de 23,68% com relação ao mesmo mês do ano de 2024, quando chegou a R$ 61,70 bilhões.
Isso coloca o Estado em 7º lugar no ranking nacional do VBP Agropecuário entre as Unidades da Federação.
Na composição de renda, a maior porcentagem do VBP estadual vem da agricultura (63,83%), o que equivale a R$48,71 bilhões, um aumento de 19,54% em comparação a 2024.
A pecuária vem logo em seguida, sendo 36,16% do valor total, com R$ 27,60 bilhões, crescimento de 31,71% na comparação anual.
Os produtos de destaque do VBP de MS são:
- Soja - 34,48%;
- Bovinos - 26,76%;
- Milho - 24,42%;
- Cana-de-açúcar - 11,63%;
- Frango - 4,38%;
- Suínos - 3,77%;
- Outros - 9,56%.
Avanço da produção agrícola
A produção agrícola estimada para 2025 deve atingir 76,93 milhões de toneladas, um aumento de 2,27% em relação ao mês de outubro de 2024.
Destes, 24,74 milhões de toneladas correspondem a cereais, leguminosas e oleaginosas, colocando MS como o 5º maior produtor nacional de grãos (7,44%).
Esse resultado vem de 7,56 milhões de hectares de área colhida, uma alta de 5,58% ao ano passado, até outubro deste ano.
Alguns produtos tiveram aumento significativo na produção, como o amendoim, com 276% na 1ª safra, o sorgo, com 72% e o arroz com 42%.
Entre as culturas, o sorgo é um dos destaques, com um crescimento de quase 64% nesta safra, saindo de 84 mil para 137,8 mil hectares.
Jaime Verruck, secretário da Semadesc, salientou que a diversificação da produção agrícola contribui para o aumento da produção.
“Investimos na diversificação da agricultura com a inserção de culturas como o amendoim e o sorgo, que hoje figuram como destaque na produção estadual”, explicou.
Pecuária
Dentre os rebanhos de Mato Grosso do Sul, o de peixes continuou sendo o principal em número de cabeças em outubro de 2025, assim como em 2024.
No ano passado, eram mais de 705 milhões de cabeças. Mesmo com uma redução de 37,55% entre os anos, em outubro de 2025, ainda conta com 440.462.777 cabeças.
Em segundo lugar, vem o rebanho de aves, com mais de 125 milhões de cabeças, um crescimento de 13,13% em comparação ao mesmo mês em 2024. Depois, aparece o rebanho de bicho da seda, com 20,4 milhões de cabeças.
O rebanho de bovídeos teve uma redução de 3,31% entre os anos, com valor de 16.578.792 cabeças em outubro de 2025. Outras categorias do setor tiveram crescimento de 98,54%.
No mês de setembro, o setor agro registrou 100.125 trabalhadores empregados, sendo 83,09% deles (83,194) integrantes do subsetor de Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados. O salário médio de admissão ficou em R$2.282,02.
Entre janeiro de 2020 e outubro de 2025, houve um crescimento de 33,23% no número de empregados no agro em Mato Grosso do Sul.
“O crescimento expressivo do VBP e da produção agrícola e pecuária mostra que Mato Grosso do Sul permanece em trajetória sólida de expansão. Esse resultado é fruto direto do esforço dos produtores, da adoção de tecnologias e, principalmente, das políticas públicas implementadas pelo Governo do Estado. Trabalhamos para garantir segurança jurídica, infraestrutura, logística e incentivos que permitem ao setor crescer com sustentabilidade. Os dados comprovam que nosso planejamento está no caminho certo e que o agro segue sendo o grande motor do desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul.”, comentou Verruck.