'MS Empreende Mais' valoriza produção local e empreendedorismo feminino

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Segunda edição do “MS Empreende Mais” foi lançada na manhã desta quarta-feira (5), na sede do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-MS), localizada na avenida Mato Grosso, número 661, Jardim dos Estados, em Campo Grande.

O evento reforça a parceria entre as instituições para o desenvolvimento sustentável do Estado.

É realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas ( Sebrae-MS ) em parceria com o governo de Mato Grosso do Sul.

Durante o evento, foram apresentados iniciativas do governo para o desenvolvimento territorial e estratégias voltadas aos pequenos negócios em 2025.

O objetivo é valorizar micro e pequenas empresas que têm produção local e própria, inclusive femininas, de modo a romper barreiras e levá-las para o restante do Brasil e até mesmo do mundo.

O projeto terá as seguintes fases com respectivos editais que ainda serão lançados:

Empreendedorismo feminino - Sebrae Delas – Delas Day 2025

Valorize MS – produtos regionais de Mato Grosso do Sul que serão apresentados em outros estados

Cidade Empreendedora – 25 municípios de MS serão contemplados para impulsionar o desenvolvimento econômico em cada um

Ruas do comércio – seleção de 50 principais ruas e avenidas (Av. Bom Pastor, por exemplo) e atender cada empresário para alancar o seu negócio

Adelita Freitas, representante comercial do Café Agricultor, que agora, além de MS e MT, também estará presente no Chile. Foto: Marcelo Victor

Atualmente, o SEBRAE auxilia empresas, que produzem café, bolsa e pijama, a exportarem para fora do País, em países como o Chile.

De acordo com o diretor- presidente do SEBRAE-MS, Cláudio Mendonca, a importância dos projetos é valorizar as micro e pequenas empresas sediadas em Mato Grosso do Sul.

“A importância é valorizar as empresas locais, colocar essas empresas no desenvolvimento e o desafio, realmente, é trazer essas empresas para que elas possam realmente aproveitar esse momento”, explicou o diretor-presidente em coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira (5).

Segundo o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, parceria entre governo e Sebrae alavanca a economia e pequenos negócio de MS.

“Eu acho que cada vez mais melhorando o ambiente de negócio, o poder público, no caso, o município, nessa parceria com o SEBRAE. Quando revê processo, quando discute liderança, quando favorece das várias maneiras possíveis o favorecimento do empreendedorismo, isso reflete no Estado como um todo, por isso essa parceria. A gente tem um olhar muito atencioso para os municípios na questão de infraestrutura, saneamento, educação, saúde, e desenvolvimento e nessa área de desenvolvimento o SEBRAE é o principal parceiro para estar junto com o município estabelecendo essas ações ao longo de 36 meses”, explicou o governador.

Autoridades presentes no evento são governador de MS, Eduardo Riedel; secretário da SEMADESC, Jaime Verruck, diretor- presidente do SEBRAE-MS, Cláudio Mendonca; deputado estadual, Renato Câmara; Procurador Geral de Justica de MS, Romão Avila; presidente da Fundtur-MS, Bruno Wendling; secretário da SETESCC, Marcelo Miranda; prefeito de Jaraguari, Cláudião; prefeito de Rio Verde de Mato Grosso, Réus Fornari; vice-prefeita de Bonito, Juliane Salvadori; prefeito de Aquidauana, Mauro Batista; prefeito de Terenos, Henrique Wankura; prefeito de Inocência, Henrique César; prefeito de Chapadão do Sul, Walter Schlatter; prefeito de Jardim, Juliano Miranda; prefeito de Camapuã, Manuel Nery; entre outras autoridades civis, estaduais e municipais.

ECONOMIA DE MS

De acordo com números apresentados pelo governador Eduardo Riedel em discurso realizado no Sebra-MS, na manhã desta quarta-feira (5), Mato Grosso do Sul é