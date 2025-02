MS fecha janeiro com a colheita de 11,7% da soja plantada

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A colheita da soja 2024-2025 avança em Mato Grosso do Sul e fecha janeiro com um total de 526,5 mil hectares – 11,7% da área total prevista de 4,501 milhões de hectares. As informações são do Siga-MS (Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio), disponibilizadas pela Aprosoja-MS.

A estimativa de produção da oleaginosa vem sendo mantida em 13,9 milhões de hectares, apesar dos indicativos de lavouras em condições ruins em importante polos de produção do Estado.

Segundo o boletim divulgado nesta terça-feira, 4, a porcentagem de área colhida na safra 2024/2025 encontra-se inferior em 1,5 ponto percentual em relação à safra 2023/2024, para a data de 31 de janeiro.

Todas as regiões do Estado estão em pleno desenvolvimento vegetativo e reprodutivo. Nas regiões norte, nordeste, oeste e sudeste, as condições são majoritariamente boas, variando de 61,9% a 90,0%. As condições regulares nestas regiões variam entre 8,4% e 22,0%, e as condições ruins são de até 16,1%.

Por outro lado, as regiões sudoeste, centro, sul e sul-fronteira apresentam condições abaixo do potencial das demais regiões. Nestas áreas, pode-se encontrar lavouras com até 44,9% em condições ruins. As condições regulares variam entre 17,9% e 37,7%, e as boas condições estão entre 28,8% e 52,3%.

No geral, a expectativa do Siga-MS é que a produtividade da soja no Estado fique em torno de 51,7 sacas por hectare. Essa perspectiva é baseada na média dos últimos 5 anos das coletas feitas.

PLANTIO DO MILHO

A estimativa do Siga-MS aponta que a segunda safra do milho em MS será levemente superior (0,1% ) em comparação ao ciclo anterior (2023/2024), com uma área prevista de 2,103 milhões de hectares.

A produtividade média esperada é de 80,8 sacas por hectare, gerando uma expectativa de produção de 10,19 milhões de toneladas, um aumento de 20,6% em relação ao ciclo anterior.

Para a data de 31 de janeiro, a área plantada nesta 2ª safra encontra-se inferior em 2,7 pontos percentuais em relação a 2023/2024. O melhor período para a semeadura do milho 2ª safra em MS, ocorre entre meados de janeiro e meados de março.