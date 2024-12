Pela 1° vez no ano, MS fecha mês com saldo negativo na geração de empregos

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O Estado de Mato Grosso do Sul fechou o ano com saldo negativo de -179 vagas de trabalho no mês de novembro, a informação foi divulgada nesta sexta-feira (27) por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho. Esse é o menor saldo de vagas de trabalho criadas neste ano, superando outubro, o segundo pior desempenho, com um saldo de 835 vagas.

No mês de novembro, foram 30.494 admissões e 30.673 desligamentos. Neste ano de 2024, o volume de pessoas trabalhando com carteira assinada aumentou no Estado: o saldo do Caged acumula 26.776 vagas de trabalho, resultado da diferença entre as 388.856 admissões e os 362.080 desligamentos.

O volume de pessoas trabalhando com carteira assinada em Mato Grosso do Sul, também conhecido como estoque, chega a 684.741. O Caged leva em conta apenas os trabalhos cujos contratos são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Parte do baixo desempenho de Mato Grosso do Sul no mês de novembro deve-se ao saldo negativo nos setores de Construção Civil (-746) e Agropecuária (-805). Indústria (155), Comércio (680) e Serviços (537) tiveram desempenho positivo.

Campo Grande

Já na Capital campo-grandense, o saldo de vagas foi de 321, sendo positivo em relação ao mês de outubro, quando atingiu apenas 35 vagas.

No acumulado do ano, são 9.016 vagas de trabalho na Capital do Estado. As admissões no ano chegaram a 140.335, enquanto os desligamentos foram 131.319.

O estoque da Capital é o maior do Estado: há 250.515 contratos de trabalho regidos pela CLT em Campo Grande.

Na capital do Estado, Comércio (322), Indústria (107) e Agropecuária (33) tiveram bom desempenho em novembro, já a área de Serviços, teve um resultado positivo (75) se comparado ao mês de outubro (-84).

A Construção Civil se manteve em péssimos resultados, atingindo -216 vagas.

