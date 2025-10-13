Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Oportunidade

MS Florestal abre seleção para vaga trainee com contratação imediata

As inscrições podem ser feitas a partir desta segunda-feira (13) até o dia 25 de outubro. As vagas são para o município de Água Clara (MS)

Karina Varjão

Karina Varjão

13/10/2025 - 15h11
De uma forma inédita, a companhia MS Florestal abriu nesta segunda-feira (3) vagas para Operador(a) de Máquina Florestal Trainee, no município de Água Clara, a 192 quilômetros de Campo Grande.

O diferencial do programa é a garantia de contratação imediata em regime de carteira de trabalho assinada (CLT), oferecendo estabilidade, formação técnica completa e oportunidades de crescimento dentro da companhia. 

Podem participar da seleção candidatos com ensino fundamental completo e CNH categoria B ou superior. Além disso, é necessário ter disponibilidade para mudança, turnos, escala e viagens. Possuir experiência com tratores, esteiras ou máquinas agrícolas e vivência no campo são diferenciais, mas não são itens eliminatórios. 

“Buscamos candidatos com Ensino Fundamental completo, disponibilidade para atuar em campo e realizar viagens, além de interesse em se desenvolver na área florestal”, explica Helen Branicio, coordenadora de Recrutamento e Seleção da MS Florestal.

“A proposta reforça nosso compromisso com a valorização de talentos locais e com o desenvolvimento socioeconômico da região”.

O programa garante aos participantes uma formação profissional completa, acompanhamento técnico e benefícios em conformidade com o mercado. A companhia ressalta que não serão oferecidos alojamentos, sendo prioridade a contratação de profissionais que já residem em Água Clara, dando enfoque ao fortalecimento de emprego local. 

As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas de 13 a 25 de outubro através do formulário ou pelo WhatsApp (67) 98465-7734 e é promovido pela empresa Evoluir RH. Nos dias 21 e 22 de outubro, será realizada uma ação presencial de inscrição pela MS Florestal no município de Água Clara. 

“A colaboração entre os times da Evoluir e MS Florestal vai permitir uma seleção mais assertiva, alinhando perfis técnicos e comportamentais às necessidades da colheita florestal. Essa sinergia garante maior engajamento dos participantes, acelera o desenvolvimento das habilidades práticas refletindo diretamente na qualidade do trabalho entregue”, destaca Durval Nascimento Bento, supervisor de Treinamento da MS Florestal. 

A empresa

Com raízes sul-mato-grossenses, a MS Florestal é uma empresa de produção de madeira de eucalipto para produção de celulose, com operações centralizadas em Campo Grande e em Água Clara. 

Faz parte do Grupo RGE (Royal Golden Eagle), que produz recursos a partir de matéria-prima sustentável. Especializada na formação de florestas plantadas e na preservação ambiental, além do desenvolvimento econômico e social das comunidades onde atua, a MS Florestal participa de todas as etapas, desde o plantio do eucalipto até a manutenção da floresta.

GESTÃO PÚBLICA

Reforma administrativa do serviço público prevê mudanças estruturais

Proposta de emenda à Constituição (PEC) propõe mudanças em mais de 40 artigos da Constituição

13/10/2025 08h20

Reunião do Grupo de Trabalho da Reforma Administrativa na Câmara na semana passada

Reunião do Grupo de Trabalho da Reforma Administrativa na Câmara na semana passada Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O Grupo de Trabalho da Reforma Administrativa apresentou nesta semana, na Câmara dos Deputados, seu texto final, que prevê uma série de mudanças no serviço público. O relatório, composto por mais de 400 páginas e 70 alterações, prevê uma série de mudanças no serviço e na gestão pública e deve ir ao plenário em novembro.

“O pacote normativo da reforma administrativa representa uma medida necessária para alinhar a administração pública aos princípios constitucionais da moralidade, da eficiência e da impessoalidade”, expressou o advogado tributarista Daniel Pasqualotto.

“Mais do que uma atualização gerencial, trata-se de uma resposta ética e institucional às distorções acumuladas no serviço público, como o excesso de cargos comissionados, o uso político de funções de confiança e a aposentadoria compulsória como forma velada de punição”, reforçou.

“A reforma administrativa em debate no Congresso Nacional em 2025 propõe uma modernização da gestão pública, focando em aumentar a eficiência dos serviços, estabelecer uma cultura de desempenho no funcionalismo e reorganizar o Estado sem eliminar direitos adquiridos”, explicou o advogado Aldivino Antonio de Souza Neto.

“Na visão das entidades sindicais, as propostas são vistas como ataques aos direitos dos servidores, principalmente os de menores salários, prejudicando os serviços públicos”, acrescentou.

DEBATE

A reforma administrativa tem sido uma das pautas centrais do Congresso Nacional neste ano e é apontada por líderes partidários como essencial para destravar o crescimento das despesas públicas e criar espaço fiscal para novos investimentos.

O texto, relatado pelo deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL), busca consenso entre governo, oposição e servidores, mas enfrenta resistência tanto da base aliada quanto de centrais sindicais.

A proposta de emenda à Constituição (PEC) altera mais de 40 artigos da Constituição e é considerada uma das mais abrangentes reformas desde a redemocratização.

No entanto, a votação do texto no plenário deve ocorrer em meio à forte pressão de categorias do funcionalismo, que têm realizado mobilizações em Brasília (DF) para pedir a manutenção da estabilidade e a valorização dos servidores de carreira.

Parlamentares ligados à oposição têm criticado pontos da proposta, especialmente a flexibilização das contratações temporárias e a possibilidade de demissão por baixo desempenho.

Já integrantes da base governista afirmam que o texto representa um avanço para modernizar a máquina pública, desde que sejam garantidas salvaguardas para evitar perseguições políticas e assegurar um sistema de avaliação justo.

Economistas e juristas apontam que a aprovação da reforma pode gerar impactos no médio e longo prazo. Segundo estimativas da Consultoria de Orçamento da Câmara, as medidas de reestruturação de carreiras e controle de gastos podem reduzir em até R$ 30 bilhões por ano o crescimento das despesas com pessoal, embora os efeitos plenos só sejam sentidos após a renovação gradual do quadro de servidores.

MEDIDAS

Os principais eixos da reforma incluem a avaliação de desempenho e a bonificação por metas, que preveem a criação de um sistema para medir o desempenho dos servidores, com recompensas para aqueles que atingirem ou superarem os objetivos estabelecidos.

Outro ponto é a flexibilização das contratações temporárias, com a criação de um cadastro nacional de profissionais aptos, além da ampliação do uso do Concurso Nacional Unificado (CNU) por estados e municípios.

A proposta também contempla a transformação digital da administração pública, com a regulamentação do home office. A digitalização de todos os atos administrativos também está inclusa e tem como objetivo reduzir processos burocráticos, diminuir custos e facilitar o controle das atividades públicas.

No quesito reestruturação de cargos, funções e benefícios, está prevista a substituição dos cargos comissionados e das funções de confiança por cargos de assessoramento, com critérios técnicos de acesso, além da eliminação de benefícios considerados obsoletos.

Por fim, a criação de uma tabela nacional de salários está prevista para unificar e tornar mais transparente a remuneração dos servidores públicos em todas as esferas de governo.

Também conforme descreve Souza Neto, entre os principais impactos da reforma para o setor público e para os contribuintes, está o aumento da eficiência na gestão pública, impulsionado pela avaliação de desempenho e pela transformação digital.

A bonificação por metas e a reestruturação de cargos também podem fortalecer uma cultura de meritocracia, valorizando os servidores mais produtivos. A digitalização e a tabela nacional de salários, por sua vez, tendem a promover maior transparência na administração pública.

Para os contribuintes, as mudanças podem se traduzir em melhoria na qualidade dos serviços públicos, resultado da modernização e do ganho de eficiência do setor.

Além disso, a reorganização de cargos e a eliminação de benefícios obsoletos podem contribuir para um maior controle dos gastos públicos e uma gestão mais equilibrada dos recursos estatais.

Ainda conforme Souza Neto, a proposta traz tanto benefícios quanto desafios. Entre os principais benefícios estariam o aumento da eficiência e da qualidade dos serviços públicos, a promoção da meritocracia e da valorização dos servidores mais eficientes, maior transparência e controle dos gastos públicos, além da redução da burocracia e da facilitação do acesso aos serviços.

Por outro lado, os desafios incluem a resistência de servidores e sindicatos, especialmente em relação à avaliação de desempenho e à eliminação de determinados benefícios. Outro ponto sensível é a implementação de um sistema de avaliação de desempenho que seja justo, objetivo e eficaz, o que exige uma gestão pública altamente qualificada.

Além disso, a criação de uma tabela nacional de salários pode enfrentar dificuldades para corrigir as desigualdades remuneratórias entre diferentes órgãos e níveis da Federação. Há ainda possíveis impactos diretos na arrecadação de impostos e nas finanças estaduais e municipais.

“O pacote da reforma administrativa é não apenas oportuno, mas indispensável. Ele busca restaurar a confiança da sociedade no Estado, consolidando uma cultura de eficiência, ética e responsabilidade, pilares de uma administração verdadeiramente republicana”, acrescentou Pasqualotto.

*SAIBA

A proposta de reforma administrativa foi estruturada em 4 eixos

– Estratégia, governança e gestão;
– Transformação digital;
– Profissionalização do serviço público;
– Extinção dos privilégios.

OPORTUNIDADE

MS facilita negociação de dívida ativa; créditos "podres" chegam a R$ 13 bilhões

Estado implanta política permanente de negociação de créditos tributários, inclusive os considerados "podres", com possibilidade de desconto de até 75% em juros e multas, e parcelamento do saldo devedor em até 140 vezes

13/10/2025 08h00

Procuradoria-Geral do Estado fará as negociações com os devedores inscritos na dívida ativa de MS

Procuradoria-Geral do Estado fará as negociações com os devedores inscritos na dívida ativa de MS Marcelo Victor

Decreto assinado pelo governador Eduardo Riedel (PP), na semana passada, estabeleceu novas regras para os devedores de impostos ou de outras penalidades, como multas, transacionarem suas dívidas com mais facilidade com o governo de Mato Grosso do Sul. 

O objetivo do governo é ampliar as possibilidades de negociação, como parcelamentos, o que deve, pelo lado do governo, ajudar na recuperação de créditos e a reduzir a judicialização, e, por outro lado, oferecer descontos sobre juros e multas que pesam para os contribuintes. 

Atualmente, Mato Grosso do Sul tem uma dívida ativa de aproximadamente R$ 13 bilhões. Todos os créditos, tributários e não tributários, inscritos na dívida ativa são elegíveis para o programa. 

“O instituto da transação é novo no Estado e as expectativas são as melhores diante das diversas modalidades ofertadas”, informou ao Correio do Estado a procuradora-geral do Estado Ana Carolina Ali Garcia.

Segundo a procuradora, o decreto alcança transações por adesão e também por propostas individuais.

Também há a possibilidade de transações de temas de disseminada controvérsia jurídica (teses pacificadas nos tribunais superiores), e transação no contencioso de pequeno valor.

Os acordos poderão envolver débitos de tributos, como os do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA). Dívidas de natureza não tributária, como multas, por exemplo, são alcançadas pelo decreto.

Alcance

O desconto pode atingir 60% para créditos tributários de difícil recuperação. São descontos sobre juros, multas e demais acréscimos, quando o pagamento for em parcela única. Se o pagamento for parcelado, o desconto será de 50% e o parcelamento poderá ser feito em até 100 vezes.

No caso dos créditos “podres”, aqueles praticamente irrecuperáveis, as condições são ainda melhores. Eles poderão ser pagos em até 120 parcelas, e com descontos de 75% nos juros e multas para pagamento à vista, e desconto de 65% em pagamento parcelado.

Não há previsão de desconto para dívidas inscritas consideradas recuperáveis. Mas, nesses casos, o parcelamento pode ser feito em até 72 parcelas, quando se tratarem de créditos tributários diversos do ICMS ou de créditos não tributários. No caso de débitos de ICMS, o limite é de 60 parcelas.

Em situações específicas, como as que envolvem microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, pessoas naturais ou empresas em recuperação judicial, liquidação judicial, liquidação extrajudicial ou falência, o prazo de parcelamento pode ser ampliado para até 145 parcelas, e o limite máximo de redução pode chegar a 70% do valor total dos créditos.

Diferenças

O novo programa, contudo, não pode ser considerado uma espécie de Refis de caráter permanente. Esporadicamente, a administração pública lança programas de refinanciamento de dívidas tributárias ou não. 

Agora, segundo Ana Carolina Ali Garcia, trata-se de uma política de Estado, que abre possibilidade para renegociação de créditos.

“A transação tributária na dívida ativa é uma possibilidade de negociação com condições diferenciadas. Para a concessão dos benefícios, a PGE [Procuradoria-Geral do Estado] analisará o grau de recuperabilidade da dívida, não sendo extensível de forma genérica a todos contribuintes que não se encontrem nas mesmas condições”, explicou a procuradora-geral.

“Por isso, os benefícios variam de acordo com o perfil da dívida, conferindo um tratamento moderno, adequado e isonômico. As propostas de negociação podem envolver descontos em juros e multas, entrada facilitada, prazos alongados”, reiterou.

Por fim, Ana Carolina detalha, na prática, o que diferencia as transações dos programas de Refis: “Enquanto os Refis têm prazo certo, periódico e não exige essa análise, a transação vem instituída como política de Estado , de forma perene, e impõe a análise do perfil da dívida para a concessão do benefício, além de contemplar diversas modalidades”, demonstrou.

Com esta nova modalidade de negociação, MS adere a uma prática que já vem sendo levada adiante pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) há cinco anos, e por outros 13 estados brasileiros: São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Pará, Espírito Santo, Ceará, Bahia, Piauí, Goiás, Pernambuco, Sergipe, Rio Grande do Sul e Mato Grosso.

