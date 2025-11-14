Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Mercado de trabalho

MS mantém status de pleno emprego, com 5ª menor taxa de desocupação do País

IBGE mostra que Estado registra desocupação de 2,9%, a menor desde o início da série histórica

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

14/11/2025 - 18h18
Mato Grosso do Sul tem a quinta menor taxa de desocupação do Brasil, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A situação configura, segundo padrão estabelecido pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), um quadro de pleno emprego — status que o Estado mantém há pelo menos dois anos.

A taxa de desocupação em Mato Grosso do Sul, segundo o IBGE, foi de 2,9% da população economicamente ativa, o menor nível da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), iniciada em 2012.

Apenas os estados de Santa Catarina e Mato Grosso (2,3%) e Rondônia (2,6%) apresentam taxa de desocupação inferior à de Mato Grosso do Sul.

No Brasil, a taxa de desocupação no 3º trimestre do ano foi de 5,6%, queda de 0,2 ponto percentual em relação ao segundo trimestre. Em Mato Grosso do Sul, o índice permaneceu estável.

Conforme o IBGE, no terceiro trimestre, havia 2,28 milhões de pessoas em idade de trabalhar no Estado, das quais 1,48 milhão integravam a força de trabalho. Destas, 1,44 milhão estavam ocupadas e outras 43 mil desocupadas.

Capital

Em Campo Grande, o nível de desocupação é levemente superior ao índice estadual, mas ainda dentro do patamar considerado como pleno emprego (menos de 6% da população desocupada, segundo a OCDE).
Na Capital, a taxa de desocupação é de 3,4%, número 0,9 ponto percentual menor que o do segundo trimestre. Entre as capitais, Campo Grande tem a 6ª menor taxa de desocupação do Brasil.

Força de trabalho

No que diz respeito à força de trabalho, Mato Grosso do Sul registrou estabilidade no volume de empregados: 1,03 milhão em relação ao trimestre anterior.
Do total de empregados, 724 mil estão no setor privado, 222 mil são servidores públicos e 93 mil são trabalhadores domésticos.

Entre os ocupados como empregados, há 70 mil trabalhadores moradores em Mato Grosso do Sul nesta condição.

Os que trabalham por conta própria no Estado somam 323 mil.

Dos 393 mil que ou são empregadores, ou trabalham por conta própria, apenas 154 mil possuem seus empreendimentos registrados no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

Entre os empregadores, 78,8% têm CNPJ; entre os trabalhadores por conta própria, apenas 30,6% constam no cadastro nacional.

Informalidade

Mesmo com um grande volume de pessoas ocupadas e não formalizadas, Mato Grosso do Sul ainda tem a quinta menor taxa de informalidade do Brasil. A taxa de informalidade local é de 31,1%.

A taxa de informalidade no Brasil também é de 31,1%, enquanto as menores taxas são verificadas em Santa Catarina (24,9%), Distrito Federal (26,9%), São Paulo (29,3%) e Paraná (30,6%).

Renda média

A renda média do trabalhador em Mato Grosso do Sul permanece estável. O valor atual é de R$ 3.589,00; no trimestre anterior, era de R$ 3.568,00.
Entre os segmentos, o maior rendimento médio é o dos empregadores com CNPJ: R$ 7,8 mil. Servidores públicos têm renda média de R$ 5,03 mil.

Os empregados do setor privado recebem, em média, R$ 2,87 mil. O trabalhador doméstico continua com o menor rendimento médio: R$ 1,46 mil.

Loterias

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 303, sexta-feira (14/11)

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

14/11/2025 20h13

Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 303 da + Milionária na noite desta sexta-feira, 14 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.

Confira o resultado da + Milionária de hoje!

Os números da + Milionária 303 são:

  • 12 - 25 - 11 - 39 - 49 - 13 
  • Trevos sorteados: 4 - 5

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 304

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 18 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 304. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Loterias

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2886, sexta-feira (14/11)

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

14/11/2025 20h09

Confira o concurso da Dupla-Sena

Confira o concurso da Dupla-Sena Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2886 da Dupla Sena na noite desta quinta-feira, 14 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 300 mil.

Confira o resultado da Dupla-Sena de hoje!

Os números da Dupla Sena 2886 são:

Primeiro sorteio

  • 41 - 30 - 29 - 47 - 35 - 11

Segundo sorteio

  • 46 - 09 - 16 - 10 - 19 - 43

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2887

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 17 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2887. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

