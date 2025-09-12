Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

AGRICULTURA EM QUEDA

MS reduz em 30% no valor da produção agrícola

Após sete anos, produção agrícola do estado retrai devido a queda nos preços e na safra de grãos

João Pedro Flores

12/09/2025 - 15h55
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O IBGE divulgou, nesta quinta-feira (11), a PAM (Pesquisa Agrícola Municipal). De acordo com o levantamento, a quantidade produzida e valor da produção agrícola em Mato Grosso do Sul registraram queda de mais de 30% em 2024.

A última retração da renda agrícola havia sido em 2018, quando houve uma queda de apenas 2,08% em relação ao ano anterior.

O valor de produção das culturas agrícolas de Mato Grosso do Sul alcançou R$35,7 bilhões em 2024, o que representa uma queda de 30,8%, na comparação com o ano anterior, quando registrou R$ 51,5 bilhões.

A decrescente na renda da agricultura sul-mato-grossense é reflexo da queda de 30,7% na produção de grãos e da redução dos preços de culturas importantes, como milho e soja.

Ainda de acordo com o estudo do IBGE, MS perdeu uma posição no ranking nacional na produção de soja, caindo para a 5ª colocação, com 11,3 milhões de toneladas. O número indica uma redução de 20,4% em relação a 2023. O estado é responsável por 7,8% da produção nacional.

Consequentemente, a receita da soja registrou R$ 19,2 bilhões, o que representa uma queda anual de 43,4% no valor de produção da oleaginosa. 

Confira a Pesquisa Agrícola Municipal acessando este link.

Milho 

A produção estadual de milho sofreu grande impacto em relação a 2023, com queda de 41,4%. A área plantada de 2024 teve retração de 7,5%, assim como a área colhida, que reduziu em 8,4%. 

O milho compõe 30,6% da área total destinada a colheita no estado, a segunda maior, atrás apenas da soja (55,9%). Apesar da queda observada durante o ano, Mato Grosso do Sul manteve-se como o quarto maior produtor de milho no Brasil em 2024.

Queda nacional

Com a expectativa inicial de uma boa safra de grãos e a retomada da produtividade nas lavouras argentinas de algumas das principais commodities agrícolas, como a soja e o milho, somados ao arrefecimento de mercados consumidores globais, os preços dos principais produtos agrícolas nacionais seguiram em ritmo de queda ao longo de 2023. 

Esses fatores impactaram diretamente na receita gerada com a safra 2024, principalmente da soja comercializada no início do ano. Como resultado, a produção agrícola brasileira apresentou, em 2024, o segundo ano consecutivo de retração no valor de produção.

A produção de grãos também foi afetada pelas adversidades climáticas, influenciando os resultados do setor agrícola em 2024. Segundo o supervisor da pesquisa, Winicius Wagner, as culturas sofreram com o impacto climático do El Niño. 

“O fenômeno El Niño prejudicou as culturas de verão em 2024. Ele causou uma estiagem prolongada severa em regiões como Centro-norte, Sudeste e parte do Paraná”.

LOTERIA

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2293, quinta-feira (11/09): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

12/09/2025 08h20

Compartilhar
Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2293 da Timemania na noite desta quinta-feira, 11 de setembro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 23 milhões.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores;
  • 6 acertos - 9 apostas ganhadoras (R$ 25.272,87 cada);
  • 5 acertos - 196 apostas ganhadoras (R$ 1.657,84 cada);
  • 4 acertos - 3.821 apostas ganhadoras (R$ 10,50 cada);
  • 3 acertos - 38.356 apostas ganhadoras (R$ 3,50 cada);
  • Time do Coração: Grêmio/RS - 23.933 apostas ganhadoras (R$ 8,50 cada).

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2293 são:

  • 49 - 78 - 71 - 21 - 18 - 11 - 38
  • Time do Coração: 43 - Grêmio (RS)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2294

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 13 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2294. O valor da premiação está estimado em R$ 23,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1114, quinta-feira (11/09): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

12/09/2025 08h15

Compartilhar
Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1114 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 11 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,1 milhão. 

  • 7 acertos - 2 apostas ganhadoras (R$ 507.870,43 cada);
  • 6 acertos - 165 apostas ganhadoras (R$ 1.069,17 cada);
  • 5 acertos - 3.618 apostas ganhadoras (R$ 25,00 cada);
  • 4 acertos - 34.067 apostas ganhadoras (R$ 5,00 cada);
  • Mês da Sorte: Novembro - 87.009 apostas ganhadoras (R$ 2,50 cada).

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1114 são:

  • 04 - 29 - 24 - 08 - 12 - 17 - 27
  • Mês da sorte: 11 - novembro

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1115

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 13 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1115. O valor da premiação está estimado em R$ 150 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal 5999-4 de hoje, quarta-feira (10/09)
loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 5999-4 de hoje, quarta-feira (10/09)

2

Detento é executado com seis tiros na Gameleira
Mais um

/ 1 dia

Detento é executado com seis tiros na Gameleira

3

Tereza Cristina diz que condenação de Bolsonaro é injusta e pena "altíssima"
aliados

/ 21 horas

Tereza Cristina diz que condenação de Bolsonaro é injusta e pena "altíssima"

4

Preso pelo Gaeco, prefeito de Terenos pede afastamento do cargo
INTERIOR | MS

/ 1 dia

Preso pelo Gaeco, prefeito de Terenos pede afastamento do cargo

5

Petistas ameaçam deixar o Governo, não saem e Riedel demite
desembarque parcial

/ 5 horas

Petistas ameaçam deixar o Governo, não saem e Riedel demite

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 16 horas

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?