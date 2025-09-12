MS reduz em 30% no valor da produção agrícola

Impacto é consequência de queda na produção de culturas importantes, como soja e milho - Reprodução: Wenderson Araujo/Trilux

O IBGE divulgou, nesta quinta-feira (11), a PAM (Pesquisa Agrícola Municipal). De acordo com o levantamento, a quantidade produzida e valor da produção agrícola em Mato Grosso do Sul registraram queda de mais de 30% em 2024.

A última retração da renda agrícola havia sido em 2018, quando houve uma queda de apenas 2,08% em relação ao ano anterior.

O valor de produção das culturas agrícolas de Mato Grosso do Sul alcançou R$35,7 bilhões em 2024, o que representa uma queda de 30,8%, na comparação com o ano anterior, quando registrou R$ 51,5 bilhões.

A decrescente na renda da agricultura sul-mato-grossense é reflexo da queda de 30,7% na produção de grãos e da redução dos preços de culturas importantes, como milho e soja.

Ainda de acordo com o estudo do IBGE, MS perdeu uma posição no ranking nacional na produção de soja, caindo para a 5ª colocação, com 11,3 milhões de toneladas. O número indica uma redução de 20,4% em relação a 2023. O estado é responsável por 7,8% da produção nacional.

Consequentemente, a receita da soja registrou R$ 19,2 bilhões, o que representa uma queda anual de 43,4% no valor de produção da oleaginosa.

Milho

A produção estadual de milho sofreu grande impacto em relação a 2023, com queda de 41,4%. A área plantada de 2024 teve retração de 7,5%, assim como a área colhida, que reduziu em 8,4%.

O milho compõe 30,6% da área total destinada a colheita no estado, a segunda maior, atrás apenas da soja (55,9%). Apesar da queda observada durante o ano, Mato Grosso do Sul manteve-se como o quarto maior produtor de milho no Brasil em 2024.

Queda nacional

Com a expectativa inicial de uma boa safra de grãos e a retomada da produtividade nas lavouras argentinas de algumas das principais commodities agrícolas, como a soja e o milho, somados ao arrefecimento de mercados consumidores globais, os preços dos principais produtos agrícolas nacionais seguiram em ritmo de queda ao longo de 2023.

Esses fatores impactaram diretamente na receita gerada com a safra 2024, principalmente da soja comercializada no início do ano. Como resultado, a produção agrícola brasileira apresentou, em 2024, o segundo ano consecutivo de retração no valor de produção.

A produção de grãos também foi afetada pelas adversidades climáticas, influenciando os resultados do setor agrícola em 2024. Segundo o supervisor da pesquisa, Winicius Wagner, as culturas sofreram com o impacto climático do El Niño.

“O fenômeno El Niño prejudicou as culturas de verão em 2024. Ele causou uma estiagem prolongada severa em regiões como Centro-norte, Sudeste e parte do Paraná”.