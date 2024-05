MS registra abertura de mil novas empresas em abril

MS teve mais de mil empresas abertas no mês de abril - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Mil novas empresas foram abertas no Mato Grosso do Sul durante o mês de abril, segundo dados divulgados pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul (Jucems), órgão vinculado à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

Ao todo, 750 empresas do setor de serviços tiveram empresas abertas no Estado, seguido por comércio com 244 e indústria com 44 estabelecimentos, somando 1.037 empresas abertas em abril.

Essa mesma proporção também é adotada quando se analisa os dados desde janeiro deste ano, com um total de 3.872 novas firmas, do qual 2.752 no segmento de serviços; 965 no comércio e 155 na indústria.

Sobre as cidades líderes nas aberturas de empresas em abril, Campo Grande fica em primeiro com 481 empresas, seguida por Dourados 135, Três Lagoas com 39 e Ponta Porã com 34.

2024 X 2023

Comparando os mesmos períodos deste ano com 2023, houve um aumento nas empresas abertas no MS. Em relação a abril, houve uma alta de 29,7%, já que ano passado 800 novas firmas foram criadas, 237 a menos que este ano no quarto mês.

Espelhando os quatro primeiros meses de cada um desses anos, o aumento foi de 11%, ou seja, cerca de 3.450 empresas foram abertas em 2023 nesse período.

Para Nivaldo Domingos da Rocha, presidente da Jucems, os principais motivos para estes aumentos ano após ano são o PIB positivo e a política de simplificação e agilidade implantada pela Junta Comercial.

Já para o secretário responsável pela Semadesc, Jaime Verruck, o principal motivo é a desburocratização que está sendo feita para facilitar o processo ao empreendedor sul-mato-grossense.

